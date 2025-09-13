Nếu bạn có con trai: 3 'nguyên tắc sống còn' này nhất định phải dạy sớm để không phải đau khổ, hối tiếc trong tương lai

Nhiều bậc cha mẹ đang chọn cách "nuôi thả" con trai mình

Khi có con trai trong nhà, chúng ta thường nghe những câu nói như:"Con trai thì dễ nuôi, cứ mặc kệ cho nó lớn, miễn là không phạm phải sai lầm lớn, còn mấy chuyện nhỏ nhặt thì không sao cả".

Vì thế, nhiều bậc cha mẹ chọn cách "nuôi thả" con trai mình. Nếu chúng đánh nhau, cha mẹ thường hỏi: "Không bị thương chứ? Lần sau đừng đánh nhau nữa là được".

Nếu chúng nghịch ngợm, gây chuyện bị cô giáo mắng, cha mẹ lại bảo: "Không nghiêm trọng chứ? Lần sau chú ý là được".

Họ luôn nghĩ rằng con còn nhỏ, sẽ không làm gì quá đáng. Kể cả khi phạm lỗi, đó cũng chỉ là vô tình, chỉ cần cảnh cáo vài lần là xong.



Trước đây, có một tin tức gây xôn xao dư luận về một bé gái ở Hà Nam (Trung Quốc) bị nhét giấy vào mắt. Hai bé trai đã giữ bé gái lại, và một bé trai khác nhét những mẩu giấy vào mắt cô bé. Đây không còn là trò đùa nghịch ngợm nữa, mà là một hành vi xấu, thiếu sự giáo dục.

Khi nghe đến chuyện này, những người có con trai có lẽ sẽ cảm thấy thắt lòng. Vì nghịch ngợm một chút thì có thể chấp nhận, nhưng làm những việc gây tổn thương người khác như thế này thì tuyệt đối không được.

3 nguyên tắc sống còn cần dạy đối với con trai

Làm cha làm mẹ, trách nhiệm trên vai là vô cùng nặng nề. Muốn nuôi dạy một cậu con trai ưu tú, cha mẹ nhất định phải sớm nói với con về "ba nguyên tắc sống còn" này.

Đã phạm lỗi, nhất định phải biết chịu trách nhiệm

Nếu khi con phạm lỗi, cha mẹ chỉ phạt qua loa, không nặng không nhẹ, thì không có gì ngạc nhiên khi thấy một số đứa trẻ lớn mãi không chịu trưởng thành, cứ lặp đi lặp lại cùng một lỗi lầm.

Dạy con chịu trách nhiệm là bước đầu tiên để chúng học được sự đúng mực.

Tôi vẫn nhớ tin tức về một người mẹ phạt con nhặt rác từng gây xôn xao dư luận. Cậu bé 8 tuổi tên Tiểu Lý, vì nghịch ngợm, ba lần bảy lượt làm hỏng tài sản công và phải mời phụ huynh lên làm việc. Lần này, cậu lại làm hỏng tấm bảng tên lớp.

Mẹ Tiểu Lý nghĩ, nói lý cả trăm lần không bằng để con tự chịu trách nhiệm một lần. Bà kiên quyết nói: "Cô giáo yêu cầu bồi thường, nhưng mẹ không thể giúp con được. Con gây ra chuyện thì con phải tự gánh chịu".

Thế là, người ta thấy Tiểu Lý tay xách một chiếc túi rác khổng lồ, cố sức lục lọi từng thùng rác một. Còn mẹ cậu bé, lặng lẽ đứng ở một khoảng cách vừa đủ để đảm bảo an toàn cho con.

Đã phạm lỗi thì phải chịu trách nhiệm, đó là một nguyên tắc bất di bất dịch. Đừng nghĩ rằng con còn nhỏ, phạm vài lỗi nhỏ thì không sao. Bạn đâu biết rằng "sai một li đi một dặm", hầu hết những hành vi "ác" lớn đều bắt nguồn từ rất nhiều "lỗi nhỏ" tích tụ lại.

"Trên đời này, ai cũng có thể phạm lỗi vì nhiều lý do khác nhau. Dù là lỗi gì, điều quan trọng nhất là phải dạy con biết chịu trách nhiệm".

Phạm lỗi không đáng sợ, không dám chịu trách nhiệm mới đáng sợ. Trốn tránh sẽ không mang lại sự trưởng thành, thậm chí còn khiến con thụt lùi. Chỉ khi học cách chịu trách nhiệm, một cậu bé mới hiểu rằng phải suy nghĩ cẩn thận trước khi làm và phải sửa sai sau khi làm sai.

Bất cứ lúc nào, cũng phải tôn trọng người khác

Cách đây vài hôm, tôi xem được một đoạn video. Trên một con phố đông người qua lại, một nhân viên vệ sinh đang quét dọn. Cách đó không xa, một người mẹ và một cậu con trai đi tới.

Cậu bé vừa đi vừa vứt giấy vụn. Người công nhân dừng lại khuyên nhủ: "Cháu đừng vứt rác nữa, muốn vứt thì bỏ vào thùng rác".

Không ngờ cậu bé lại nói: "Cháu cứ vứt đấy. Bà chẳng phải là người dọn vệ sinh sao? Bà làm cái việc đó mà". Nói xong, cậu còn xé giấy ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn.

Cậu bé ngông cuồng ấy, không chỉ vứt đầy rác trên mặt đất, mà còn đánh mất cả khả năng tôn trọng người khác.

Tôn trọng không phải là nhìn xuống để thương hại, cũng không phải là ban phát một cách kiêu ngạo.

Tôn trọng chính là đứng ở vị trí ngang hàng với người khác, dùng cách tự nhiên nhất để thể hiện sự đồng cảm.

Dạy con tra tôn trọng người khác, thực ra cũng là tôn trọng chính mình.

Một người cha dẫn con trai đi ăn. Khi gọi món, cậu con trai nghịch ngợm, chạy lung tung, cố tình ném những mẩu giấy vào người phục vụ.

Khi món ăn được dọn ra, người cha nói: "Con trai, mau cảm ơn cô đi!". Cậu bé bĩu môi: "Tại sao con phải cảm ơn cô ấy? Chúng ta đã trả tiền rồi mà".

Người cha nói: "Con trai, con chỉ trả tiền cho món ăn, chứ không phải cho sự phục vụ của cô ấy. Chỉ khi con tôn trọng người khác, con mới nhận được sự tôn trọng từ họ".

Tôn trọng người khác, thực ra cũng là tôn trọng chính mình. Đối với con trai, kiến thức là cánh cửa để bước vào xã hội, nhưng sự tôn trọng lại là tấm vé để chúng đi xa hơn.

Trên đời này, không có ai cao quý hơn ai, cũng không có ai thấp hèn hơn ai. Khi các con nhận thức đúng giá trị của bản thân, đồng thời tôn trọng giá trị của người khác, chúng sẽ nhìn thế giới này bằng một con mắt bình đẳng.

Dù thế nào, cũng phải có lòng tốt

Mỗi đứa trẻ có trái tim nhân hậu đều mang trong mình một luồng ánh sáng. Ánh sáng đó không chỉ sưởi ấm chính mình mà còn chiếu sáng cho người khác.

Một cậu bé 8 tuổi người Anh đã bị bạn bè chế giễu suốt hai năm vì để tóc dài. Không lâu sau, cậu cắt mái tóc dài của mình, cẩn thận cho vào túi và nhờ bố tặng cho một tổ chức từ thiện.

Hóa ra, cậu bé thấy trên tivi có những em bé mắc bệnh ung thư bị rụng tóc, cậu cảm thấy rất buồn, nên đã nghĩ ra cách này.

Lòng tốt rốt cuộc mang lại điều gì?

Nhà triết học Rousseau nói: "Hành động tử tế có một lợi ích là nó làm cho tâm hồn con người trở nên cao thượng, và giúp nó có thể làm được những việc tốt đẹp hơn".

Một cậu bé có lòng trắc ẩn với những người gặp khó khăn và lòng thương xót đối với những người yếu thế. Khi cậu bé trao đi lòng tốt, nhân cách của cậu cũng được phát triển.



Chúng ta thường nghĩ con trai đều là những người vô tư, nhưng không phải vậy. Lòng tốt khiến mỗi cậu bé đều trở nên tinh tế lạ thường.

Đối với con trai, lòng tốt của chúng có thể chỉ là sự bảo vệ thầm lặng, hoặc sự giúp đỡ hào hiệp khi thấy chuyện bất bình. Nhưng dù là gì đi nữa, chúng đều đang dùng sức mạnh của mình để bảo vệ thế giới tươi đẹp này.

Nhà tâm lý học Claire nói: "Dạy cho trẻ những hành vi tốt, chính là dạy chúng lòng tốt, sự quan tâm đến người khác và sự tôn trọng".

3 nguyên tắc cần thiết trong nuôi dạy con trai

Một cậu bé dũng cảm chịu trách nhiệm nhất định sẽ biết "nâng lên được, đặt xuống được".

Một cậu bé biết tôn trọng người khác ắt hẳn là một người tinh tế và có lòng bao dung.

Và một cậu bé có lòng hướng thiện sẽ phân biệt rõ thiện ác.

Một cậu bé như vậy, dù đi đến đâu trong cuộc đời, cũng sẽ luôn ngẩng cao đầu, tự tin và tràn đầy nhiệt huyết.

* Bài viết của Steve Biddulph trong cuốn sách Nuôi dưỡng con trai (Raising Boys) được đăng trên Aboluowang