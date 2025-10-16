Ông lão 74 tuổi cưới vợ kém 50 tuổi, sính lễ 4,7 tỷ đồng khiến dân mạng dậy sóng
Khoảng cách tuổi tác của cô dâu - chú rể cùng giá trị sính lễ “khủng” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Mạng xã hội Indonesia đang dậy sóng trước thông tin một ông lão 74 tuổi ở tỉnh Trung Java kết hôn với cô gái 24 tuổi ở tỉnh Đông Java. Sính lễ lên tới 3 tỷ rupiah (khoảng 4,7 tỷ đồng).
Theo tờ Kompas, lễ cưới của ông Tarman (74 tuổi) và cô Shela Arika (24 tuổi) diễn ra vào tối 8/10/2025 tại làng Jeruk, huyện Pacitan (Đông Java). Trong lễ cưới, ông Tarman trao cho cô dâu một bộ đồ cầu nguyện cùng tấm séc trị giá 3 tỷ rupiah.
Video ghi lại khoảnh khắc hai người làm lễ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước “sính lễ khủng” và khoảng cách tuổi tác lớn giữa hai người.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đám cưới, trên TikTok lan truyền đoạn video cho rằng ông Tarman đã bỏ trốn và tấm séc sính lễ thực chất là giả.
Trong video, một người dân địa phương nói rằng ông Tarman bị nghi ngờ là kẻ lừa đảo và đã “biến mất” sau khi gia đình cô dâu phát hiện sự thật. Thậm chí, có tin đồn cho rằng chiếc xe sang mà ông dùng để đi đón dâu cũng bị bỏ lại gần địa điểm tổ chức lễ cưới.
Thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến dư luận càng thêm xôn xao. Trước làn sóng đồn đoán, cảnh sát địa phương đã lên tiếng bác bỏ. Họ khẳng định ông Tarman và vợ, cô Shela Arika, đang đi nghỉ trăng mật.
Cảnh sát cùng trưởng thôn và tổ an ninh đã đến nhà cô dâu để xác minh tính xác thật của tấm séc. Gia đình cô dâu cho biết họ không bị thiệt hại gì và sẽ mang tấm séc ra ngân hàng để rút tiền.
Luật sư Danur Suprapto, đại diện của cặp đôi, cũng phủ nhận toàn bộ tin đồn: “Không đúng khi nói ông Tarman bỏ rơi vợ hay tặng séc giả. Họ vẫn ổn và đang tận hưởng kỳ trăng mật”.
Dẫu vậy, khi vụ việc được chú ý, nhiều cư dân mạng đã tra cứu thông tin và phát hiện ông Tarman từng có tiền án lừa đảo. Theo dữ liệu của Tòa án Nhân dân Wonogiri, người đàn ông này từng bị kết án 2 năm tù vì tội lừa đảo vào năm 2022.
Mặc dù cảnh sát và gia đình cô dâu đều khẳng định ông Tarman không bỏ trốn và không gian dối, song tranh cãi trên mạng xã hội vẫn chưa hạ nhiệt. Nhiều người đặt câu hỏi liệu tấm séc 3 tỷ rupiah kia là món quà cưới thật sự hay chỉ là màn phô trương hào nhoáng nhằm thu hút sự chú ý.
Đi công tác cùng vợ, người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ngay phòng bên cạnhChuyện vợ chồng - 1 giờ trước
Trong chuyến công tác tới Bắc Kinh, một người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ở ngay phòng bên cạnh phòng hai vợ chồng đang lưu trú tại khách sạn.
Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứtChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ thông minh biết im lặng đúng lúc. Bởi chỉ cần lỡ lời 1 trong 3 điều này, tổ ấm bao năm vun vén có thể tan vỡ trong chớp mắt.
Mảnh giấy cụ bà U80 gửi chồng trước khi nhập viện khiến nhiều người cay khóe mắtChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Trước khi nhập viện, sợ chồng buồn khi không thấy vợ ở nhà, cụ bà U80 ở Hà Nội nhờ con cháu nhắn gửi đôi lời đến ông.
Ngập từ nhà ra ngõ, chú rể Hà Nội đem 2 chiếc thuyền đi đón dâuChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Hình ảnh cô dâu, chú rể ngồi trên thuyền vượt qua đoạn đường mênh mông nước ở Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.
Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước
GĐXH - Hôn nhân không vỡ vì cãi vã, mà vì những khoảng lặng không ai muốn nói ra – 6 dấu hiệu này là lời cảnh tỉnh.
Bị người lạ đuổi khỏi chỗ ở, ông chồng nghiện cờ bạc mới biết vợ đã lén bán nhàChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Khi nhận thông báo phải chuyển đi, Tiểu Viên mới biết nhà mình đã bị vợ bán vì quá sợ thói cờ bạc của chồng; sự việc làm bùng nổ cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.
Chú rể phẫn uất gieo mình xuống sông vì cô dâu đòi thêm tiền sính lễChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Sau khi biết tin con trai gieo mình xuống sông ngay trước đám cưới, mẹ chú rể cũng lao vào dòng nước xiết để tìm con.
5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Hôn nhân bền lâu không đến từ sự nhẫn nhịn mù quáng, mà từ hai người biết thấu hiểu, biết đối thoại và cùng nhau trưởng thành.
Cặp đôi nhà sát vách kết hôn sau 11 năm yêu, dựng chung rạp cưới, thuê chung MCChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Cách nhau vỏn vẹn mấy bước chân, hai gia đình của cặp đôi ở An Giang quyết định tổ chức chung đám cưới, chỉ thuê 1 MC.
Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Hôn nhân vốn là chuyện hệ trọng của đời người, thế nhưng đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ về tài sản hôn nhân cũng có thể khiến mọi kế hoạch đổ vỡ.
Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm nàyChuyện vợ chồng
GĐXH - Bạn có biết 3 thói quen nào của mình khiến chồng con dần xa cách? Biết sớm, điều chỉnh kịp thời để giữ lửa gia đình, hạnh phúc trọn vẹn.