Bạn sẽ già nhanh hơn nếu không làm 5 điều trước khi ngủ
GĐXH - Một giấc ngủ ngon không chỉ giúp phục hồi năng lượng mà còn là "liều thuốc vàng" cho sức khỏe tinh thần và thể chất, nhất là với người già.
Tuy nhiên, nhiều người thường có thói quen tranh thủ làm thêm vài việc trước khi đi ngủ, vô tình khiến cơ thể khó thư giãn và rơi vào giấc ngủ sâu.
Theo tiến sĩ Jade Wu, bác sĩ tâm lý học về giấc ngủ tại Mỹ, khi coi giấc ngủ là việc làm sau cùng trong danh sách "công việc cần hoàn thành", não bộ sẽ không nhận được tín hiệu rõ ràng rằng đã đến lúc nghỉ ngơi.
Tiến sĩ Shannon Martin, chuyên gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Đại học Touro Nevada (Mỹ), cũng cho biết, việc hình thành thói quen trước khi ngủ là chìa khóa để người lớn tuổi duy trì sức khỏe và cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Dưới đây là 5 thói quen nên làm trong 1 – 2 giờ trước khi đi ngủ:
1. Đọc vài trang sách thay vì xem TV
Nhiều người có thói quen xem TV hoặc dùng điện thoại đến tận lúc lên giường. Tuy nhiên, theo bác sĩ Wu, việc này khiến não liên tưởng giường ngủ với sự tỉnh táo, từ đó khó đi vào giấc ngủ.
Thay vào đó, hãy thử đọc vài trang sách giấy nhẹ nhàng, đây là cách giúp cơ thể thư giãn và chuẩn bị tinh thần cho một đêm ngủ ngon.
2. Ngừng lướt điện thoại trước giờ ngủ
Mạng xã hội có thể "níu chân" bạn hàng giờ liền, khiến não bộ luôn trong trạng thái kích thích.
Tiến sĩ Wu khuyên rằng hãy dành 1 – 2 tiếng trước khi ngủ làm khoảng "đệm" để tách mình ra khỏi những tác nhân gây căng thẳng ban ngày.
Ngừng lướt điện thoại, tắt thông báo sẽ giúp cơ thể hiểu rằng đã đến lúc nghỉ ngơi.
3. Uống một tách trà thảo mộc ấm
Một số thói quen đơn giản như thay quần áo thoải mái, giãn cơ nhẹ hoặc nhâm nhi trà thảo mộc (đặc biệt là trà hoa cúc) có thể gửi đi tín hiệu mạnh mẽ cho não bộ rằng "Đã đến giờ thư giãn".
Theo tiến sĩ Martin, những hành động nhỏ này giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ cơ thể bước vào giấc ngủ tự nhiên dễ dàng hơn.
4. Viết nhật ký, chơi với thú cưng hoặc thiền ngắn
Các chuyên gia khuyên nên chọn những hoạt động nhẹ nhàng, không gây căng thẳng.
Viết vài dòng nhật ký, chơi với thú cưng hoặc ngồi thiền trong vài phút đều là lựa chọn tốt. Điều quan trọng là bạn thấy thoải mái và dễ chịu, thay vì đặt áp lực cho bản thân.
5. Duy trì giờ ngủ cố định
Một sai lầm phổ biến là "thức khuya bù" vào cuối tuần. Nhưng theo tiến sĩ Martin, cơ thể con người vận hành theo thói quen.
Đi ngủ và thức dậy vào cùng một khung giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần, sẽ giúp nhịp sinh học ổn định, mang lại chất lượng giấc ngủ tốt hơn.
Thói quen buổi tối giúp người già cải thiện sức khỏe và tinh thần
Đối với người già, giấc ngủ chất lượng là chìa khóa để duy trì sức khỏe, tinh thần minh mẫn và phòng tránh nhiều bệnh lý tuổi già.
Thay vì để cơ thể rơi vào trạng thái "cố gắng ngủ", hãy chủ động tạo thói quen nhẹ nhàng trước khi lên giường.
Chỉ với 5 bước đơn giản trên, bạn sẽ thấy giấc ngủ đến dễ dàng và trọn vẹn hơn mỗi đêm. Xây dựng những thói quen lành mạnh trước khi đi ngủ không chỉ nâng cao chất lượng giấc ngủ mà còn hỗ trợ quá trình chống lão hóa từ bên trong.
