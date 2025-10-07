Chú rể phẫn uất gieo mình xuống sông vì cô dâu đòi thêm tiền sính lễ
Sau khi biết tin con trai gieo mình xuống sông ngay trước đám cưới, mẹ chú rể cũng lao vào dòng nước xiết để tìm con.
Truyền thông địa phương đưa tin, sáng 3/10, chú rể Zhou (29 tuổi) tới đón cô dâu họ Li đến khách sạn ở khu Xiaohebei (TP Xunyang, tỉnh Thiểm Tây) để tổ chức lễ cưới theo kế hoạch.
Tuy nhiên, khi tới nơi, Li từ chối xuống xe nếu chú rể Zhou không chi thêm 20.000 Nhân dân tệ (68 triệu đồng) tiền sính lễ. Mặc dù trước đó gia đình cô dâu đã nhận được một món quà trị giá 200.000 NDT (680 triệu đồng) từ đàng trai.
Một người họ hàng có mặt ở khách sạn khi đó cho biết, chú rể đã nhiều lần thuyết phục cô dâu và giải thích rằng mình không thể xoay xở được số tiền đó ngay lập tức. Tuy nhiên, cô dâu vẫn kiên quyết nói rằng đây là "quy tắc" và cô sẽ không ra khỏi xe nếu nhà trai không đưa tiền.
Khi giờ lành đến gần và họ hàng cùng bạn bè bắt đầu nhập tiệc, chú rể đứng một mình bên xe, mặt tái mét, không nói nên lời. Dưới áp lực tinh thần nặng nề, trong phẫn uất tột cùng, chú rể 29 tuổi quyết định lao ra cầu Xunhe và nhảy xuống sông.
Một phù rể tiết lộ, chú rể không hề cãi vã hay nổi nóng với ai, chỉ đứng im lặng một lúc rồi quay đi. Phù rể không ngờ chú rể lại chạy ra bờ sông nhảy xuống. "Bình thường chú rể là người ngay thẳng, ăn nói nhỏ nhẹ, không thích kể lể chuyện buồn".
Phù rể nói trong nước mắt: "Nếu Zhou nói với chúng tôi ngay lúc đó, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, nhưng anh ấy chỉ muốn tự mình gánh vác mọi việc".
"Anh ấy mặc vest, thắt cà vạt, trông bình thường, nhưng chỉ một lát sau đã nhảy bật qua lan can cầu lao xuống sông", một tiểu thương gần hiện trường chia sẻ với Oriental Daily.
Những trận mưa lớn trong thời gian gần đây khiến nước sông dâng cao tới 5-6m và chảy xiết. Một số người chứng kiến sự việc đau lòng cho biết Zhou bị cuốn trôi hàng chục mét rồi biến mất.
Theo nhiều nguồn tin, sau khi biết con trai gieo mình xuống sông ngay trước đám cưới, mẹ chú rể cũng lao vào dòng nước xiết nhưng may mắn được cứu và đưa tới bệnh viện.
Chính quyền địa phương cũng đã triển khai lực lượng lớn gồm cảnh sát cơ động, cứu hỏa, hàng hải và an ninh công cộng để tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, song bùn đất và mực nước sông dâng cao khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Một nhân viên cứu hộ tiết lộ rằng, người rơi xuống nước chỉ nổi lên 1 lần trước khi mất tích.
Chú rể là một giáo viên và đã mua được nhà riêng ở TP Xunyang.
Ngay sau khi tin tức được đăng tải, cư dân mạng bàng hoàng và tiếc nuối cho tình cảnh nghiệt ngã mà gia đình anh Zhou đang phải đối mặt.
Theo tập quán lâu đời ở Trung Quốc, nhà trai thường phải chuẩn bị sính lễ gồm tiền mặt, vàng bạc, hoặc quà có giá trị, để thể hiện sự tôn trọng và cam kết với nhà gái. Ngược lại, nhà gái thường chuẩn bị “hồi môn”, bao gồm đồ dùng sinh hoạt, trang sức hoặc tài sản, như một phần đóng góp cho cuộc sống chung của đôi vợ chồng trẻ.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, phong tục này đang ngày càng bị biến tướng. Ở nhiều vùng nông thôn, số tiền thách cưới tăng cao - đôi khi lên tới hàng trăm nghìn NDT, trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình nhà trai.
Một số địa phương và chính quyền Trung Quốc đã phải ban hành hướng dẫn nhằm hạn chế “ thách cưới quá mức ” và khuyến khích hôn nhân giản dị, văn minh hơn.
Dù vậy, nghi lễ trao sính lễ và hồi môn vẫn được xem là biểu tượng văn hóa truyền thống, thể hiện sự trân trọng hôn nhân và mối liên kết giữa 2 gia đình.
