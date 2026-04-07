Ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Vào hồi 15 giờ chiều 7/4, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031.

Trước khi biểu quyết, các đại biểu nghe ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ 2026-2031.

Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử để thông qua dự thảo Nghị quyết. Kết quả biểu quyết cho thấy, có 100% đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031 đối với ông Lê Minh Hưng.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó".