'Ông trùm' Danis Nguyễn: Vợ và mẹ vợ hậu thuẫn tuyệt đối về nghệ thuật

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Danis Nguyễn: "Gương mặt 'búng ra phản diện' giúp tôi vào ông trùm thành công"

"Trại buôn người" đang gần cán mốc 150 tỷ đồng doanh thu sau 1 tuần ra rạp, đảm nhận vai Mao Đại - ông trùm đứng sau một đế chế lừa đảo, anh thấy điều gì khó nhất?

- Nhân vật Mao Đại đã xây dựng một đế chế lừa đảo tại nhiều quốc gia, trong khi bên ngoài là doanh nhân của tập đoàn đa quốc gia M, chuyên làm từ thiện với các dự án vì cộng đồng.

Vì thế, điều khó nhất với nhân vật này chính là làm sao lột tả được toàn bộ sự tàn nhẫn, độc ác, nham hiểm, coi con người như một công cụ kiếm tiền và sẵn sàng loại bỏ khi hết giá trị lợi dụng, nhưng lại xem đó là việc hiển nhiên, diễn ra hằng ngày. Thử thách thể hiện được sự tàn nhẫn ấy qua vẻ điềm tĩnh là điều không dễ dàng.

Vậy anh đã chuẩn bị như thế nào để thể hiện cách hành xử của một ông trùm?

- Tôi tìm hiểu nhiều tư liệu về những ông trùm trên thế giới, quan sát cách họ hành xử với đàn em và thái độ của họ trước cái ác. Những điều đó giúp tôi có thêm cơ sở để xây dựng Mao Đại.

Trong quá trình quay, nhờ sự cộng hưởng ăn ý từ quản lý Tài (Quách Ngọc Ngoan đóng) và thư ký Pông (Pông Chuẩn) cùng với gương mặt theo nhiều người nhận xét là "búng ra phản diện" của tôi nên nhân vật "trùm cuối" Mao Đại đang được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Với một "tân binh U50" của điện ảnh như tôi nhưng đã được nhiều khán giả nhận ra từ "Hùng Long Phong Bá", "Hộ linh tráng sĩ" rồi đến Mao Đại trong "Trại buôn người". Mọi người bày tỏ sự thích thú, dành cho tôi nhiều lời động viên, khích lệ. Với tôi, đó là món quà lớn nhất khi tham gia nghệ thuật.

Danis Nguyễn (áo nâu) đóng vai "ông trùm" phim "Trại buôn người" (Ảnh: NVCC).

Nhân nói đến "Hộ linh tráng sĩ" mới thấy dù là "tân binh" điện ảnh nhưng trong năm 2026 anh đã có tới 2 vai diễn trong 2 phim đình đám. Vì sao điện ảnh trở thành lựa chọn của anh ở giai đoạn này?

- Trước đây, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với phim trường khi làm cố vấn hình xăm cho "Vệ sĩ Sài Gòn" năm 2016, tham gia vai khách mời trong "Em chưa 18" năm 2017 và "Chị ngã em nâng" năm 2025. Những trải nghiệm ấy mang lại cho tôi niềm yêu thích đặc biệt với điện ảnh.

Tôi tự thấy mình may mắn khi năm 2026 được góp mặt trong hai dự án lớn là "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" và "Trại buôn người". Khi nhận được lời mời, tôi thực sự trân trọng và xem đó là duyên với nghề. Cơ hội tham gia "Trại buôn người" cũng đến từ việc tôi góp mặt trong "Hùng Long Phong Bá 4".

Từ Định quốc công Nguyễn Bặc đến "ông trùm" Mao Đại, hai nhân vật đặt ra những yêu cầu khác nhau với anh ra sao?

- Ở "Hộ linh tráng sĩ", tôi vào vai Định quốc công Nguyễn Bặc, một nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam. Tôi phải tham khảo nhiều tư liệu, học hỏi các anh chị em đồng nghiệp để diễn cho ra thần thái của một Định quốc công văn võ song toàn.

Những ngày quay dưới thời tiết 5-7 độ C của miền Bắc cùng ê-kíp là kỉ niệm tôi không bao giờ quên. Nhưng cũng nhờ những ngày miệt mài trên phim trường Ninh Bình, tôi có thêm nhiều người bạn tâm đầu ý hợp như Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, Tuấn Trần… chính họ là những người đã cho tôi hiều góp ý hữu ích để hoàn thiện vai diễn Định quốc công. Bên cạnh đó, tôi cũng chịu trách nhiệm cố vấn mỹ thuật cho dự án, những hình xăm của nhân vật tráng sĩ sông nước do Tuấn Trần thủ vai đã tạo được sức hút đặc biệt từ người xem nhất là khán giả trẻ.

Còn riêng với vai Mao Đại, tôi tập trung tìm hiểu sự tàn nhẫn, nham hiểm và cách nhân vật coi con người như công cụ kiếm tiền. Mỗi vai có tạo hình, số phận khác nhau, mang lại cho tôi những trải nghiệm riêng.

Được sống cuộc đời của nhân vật, được nhìn đời dưới lăng kính của nhân vật trong phim khiến tôi hào hứng, phấn khích tột độ. Những trải nghiệm đó còn giúp tôi có thêm cảm hứng sáng tác.

Trong năm 2026, Danis Nguyễn đảm nhận từ vai Định quốc công Nguyễn Bặc trong "Hộ linh tráng sĩ" đến Mao Đại mang vỏ bọc doanh nhân từ thiện nhưng thực chất là kẻ cầm đầu đường dây buôn người (Ảnh: NVCC).

Tổ ấm viên mãn bên vợ và 3 con

Ở tuổi U50, anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được bà xã "hộ tống" tại các sự kiện hay phim trường. Bà xã đóng vai trò thế nào trong sự nghiệp của anh?

- Tôi cầu hôn vợ năm 2007. Vợ tôi - Hà Mai Phương, vốn là cô gái mê xăm mình nổi danh trong giới trẻ Sài thành một thời - nhưng mãi đến 10 năm sau chúng tôi mới tổ chức đám cưới, khi đã có con gái đầu lòng. Hiện chúng tôi có ba người con, nhưng cô ấy vẫn thu xếp để hỗ trợ tôi trong công việc: chăm sóc tôi từng bữa ăn, chải chuốt từng bộ trang phục... Đến bây giờ, tôi luôn tự hào khi nhắc về tổ ấm của mình.

Gia đình chính là động lực để tôi "cày cuốc" suốt nhiều năm, tạo được nền tảng kinh tế ổn định trước khi dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật. Tôi có sự ủng hộ của vợ và các con khi tham gia điện ảnh, hội họa hay những công việc khác.

Hà Mai Phương cũng là người đồng hành cùng chồng trong công việc. Tại phim trường và các sự kiện, cô thường có mặt để chăm lo bữa ăn, chuẩn bị trang phục cho ông xã. Cùng chung niềm yêu thích nghệ thuật xăm, hai vợ chồng xây dựng tiệm xăm hình, kết nối các nghệ sĩ xăm trong nước và quốc tế. (Ảnh: NVCC).

Được biết trước khi đến với nghệ thuật, hai vợ chồng còn gắn bó trong công việc liên quan đến nghệ thuật xăm?

- Chúng tôi cùng xây dựng Saigon Ink - một điểm hẹn của cộng đồng yêu thích nghệ thuật xăm trong nhiều năm qua. Từ năm 2018, hai vợ chồng còn tổ chức Saigon Tattoo Expo, sự kiện quốc tế quy tụ khoảng 300 nghệ sĩ xăm đến giao lưu, thi đấu.

Tôi may mắn cũng là nghệ sĩ xăm Việt Nam duy nhất lọt top 100 thế giới (The World Atlas of Tattoo), được giới thiệu trong cuốn sách The World Atlas of Tattoo của Đại Học Yale - công trình nghiên cứu của tác giả Anna Felicity Friedman về ảnh hưởng lịch sử đến văn hóa xăm mình đương đại.

Được biết không chỉ vợ mà mẹ vợ anh được gọi bằng biệt danh "chị ngoại", có phong cách khá cá tính. Bà hỗ trợ anh và gia đình ra sao?

- Mẹ vợ tôi yêu thích hình xăm và có nhiều hình xăm trên cơ thể. Ở tuổi 62, bà vẫn tập boxing hằng ngày, tự lái xe đi chợ, nấu nướng và chăm lo cho con cháu.

Trong chuyến giao lưu quảng bá "Trại buôn người" vừa qua, bà cũng đến ủng hộ tôi và đoàn phim. Bà động viên tôi cứ an tâm theo đuổi đam mê, chuyện ở nhà đã có bà lo. Có vợ và mẹ vợ hỗ trợ, tôi an tâm mỗi khi phải xa nhà để ghi hình hoặc làm giám khảo tại các sự kiện quốc tế.

Thực sự ở tuổi U50, tôi hạnh phúc vì được gia đình ủng hộ, hỗ trợ để tôi chuyên tâm cống hiến cho nghệ thuật, nuôi dưỡng tình yêu điện ảnh.

Tổ ấm của Danis Nguyễn (Ảnh: NVCC).

Vậy "thừa thắng xông lên", sau 2 dạng vai trong năm 2026, anh sẽ tiếp tục thử sức với nhân vật như thế nào?

- Tôi chuẩn bị tham gia một dự án điện ảnh lớn, dự kiến ra rạp vào năm sau. Đây là vai diễn hoàn toàn khác Định quốc công Nguyễn Bặc, Mao Đại nên tôi đang hồi hộp chờ được lên phim trường.

Tôi thấy mình may mắn khi trở lại với điện ảnh năm 2026 và liên tiếp nhận được những lời mời đặc biệt. Mỗi vai diễn lại khác nhau về tạo hình, số phận. Đó là niềm hạnh phúc của người diễn viên, đặc biệt với một tân binh như tôi.

Lịch làm phim dày hơn, anh dành thời gian cho hội họa và những dự định cá nhân thế nào?

- Hội họa vẫn là niềm đam mê gắn bó với tôi. Mỗi lúc rảnh, tôi lại tìm đến bảng màu, cây cọ để sáng tác. Tôi đang ấp ủ thực hiện một triển lãm cá nhân vào năm sau để giới thiệu các tác phẩm với công chúng.

Dù làm nghệ thuật xăm, hội họa hay điện ảnh, khi đã tham gia, tôi đều tập trung thời gian, năng lượng để thực hiện tốt nhất.

Trong những ngày tới, tôi cùng ê-kíp "Trại buôn người" tiếp tục hành trình đến miền Tây, miền Trung và miền Bắc để gặp gỡ, giao lưu với khán giả.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!