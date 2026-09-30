Ái Phương đi qua 'chông chênh' để trưởng thành hơn trong âm nhạc

Ái Phương sinh năm 1989, sở hữu chiều cao 1m72, vốn xuất thân là một người mẫu. Ái Phương từng đoạt giải đồng của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011. Khi đang được biết đến với gương mặt siêu mẫu có tiếng, Ái Phương bất ngờ chuyển sang ca hát.

Trong sự nghiệp, Ái Phương không chỉ gây ấn tượng ở vai trò ca sĩ hay MC, mà còn ghi dấu ấn sâu đậm với tư cách nhạc sĩ. Bản hit "Trót yêu" ra mắt năm 2014, do ca sĩ Trung Quân Idol thể hiện, là một trong những cột mốc khiến cô cảm thấy tự tin nhất. Ái Phương còn thử sức lồng tiếng cho nhân vật công chúa Jasmine trong bom tấn "Aladdin" của Disney.

Ái Phương từng gây ấn tượng tại "Chị Đẹp Đạp Gió 2024", cô được khán giả yêu mến gọi là "Chị Đẹp chữa lành" nhờ những ca khúc và thông điệp ý nghĩa.

Ca sĩ Ái Phương. Ảnh FBNV

Theo Thời báo VTV, xuất hiện trong chương trình "Vũ trụ Fandom" vừa mới lên sóng, Ái Phương đã có những phút giây bộc bạch chân thành về chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật. Đằng sau hình ảnh một nữ nghệ sĩ đa năng là một tâm hồn nhạy cảm, biết tìm thấy vẻ đẹp trong sự tĩnh lặng và đi qua những chông chênh để trưởng thành.

Nhìn lại những ngày đầu, Ái Phương tiết lộ niềm đam mê âm nhạc được nhen nhóm từ giai đoạn cuối cấp hai, đầu cấp ba. Trong bối cảnh môi trường chưa thực sự thuận lợi để phát triển, cô đã chọn cách tự tìm hướng đi bằng việc nắm bắt mọi cơ hội đến với mình. Nữ nghệ sĩ nhớ lại: "Mình đi thi, thời đó Phương vừa đi hát phòng trà, vừa đi đóng quảng cáo và chụp hình cho các tạp chí tuổi teen".

Ái Phương trong chương trình "Vũ trụ Fandom". Ảnh VTV

Theo lời xúi giục của một người anh, cô gái trẻ bấy giờ đi thi sơ khảo cuộc thi sắc đẹp mà hoàn toàn không sinh hoạt trong câu lạc bộ nghệ thuật hay biết catwalk. Nhưng chính sự vô tư và bản năng ấy đã mở ra những may mắn, mang cô đến gần hơn với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Cho tới thời điểm hiện tại khi đã có sự nghiệp ổn định, Ái Phương khẳng định cô đã dốc sức làm mọi thứ, từ sáng tác, diễn xuất đến nhảy múa, luôn cống hiến hết mình nên không có gì phải hối hận hay lấn cấn.

Ca sĩ Ái Phương giao lưu với người hâm mộ. Ảnh VTV

Dù luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, Ái Phương thừa nhận bản thân vẫn có những khoảnh khắc chông chênh, hồi hộp và hoang mang, nhất là trước khi ra mắt một sản phẩm mới. Tuy nhiên, cô xem những cảm xúc đó là minh chứng cho thấy tình yêu nghề vẫn còn sống động. Thay vì trốn tránh, cô chọn cách đối diện trực tiếp và thiết lập giới hạn cho nỗi buồn. Cách đối mặt này giúp cô không ủ ê quá lâu và giữ được sự cân bằng nội tâm.

Đằng sau sự sôi nổi trên sân khấu, Ái Phương tìm thấy sự vỗ về trong thế giới nội tâm của riêng mình. Ca khúc "Cô đơn" do chính cô sáng tác không bắt nguồn từ những khó khăn ngày đầu lập nghiệp, mà ra đời từ những lúc cô "tự làm việc với bản thân". Nữ nghệ sĩ chia sẻ cô cảm thấy dễ chịu với sự cô đơn và thường "sạc năng lượng" bằng cách ở một mình.

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