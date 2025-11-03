Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo
3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.
Ngày 2/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng N.Q.V (SN 1989, trú phường Điện Bàn Đông), T.H.M (SN 1990, trú phường Hội An Tây) và T.Đ.C (SN 1989, trú phường Sơn Trà) mỗi người 7,5 triệu đồng.
3 thanh niên trên bị xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin, hình ảnh có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP).
Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc một số đối tượng đăng tải, chia sẻ hình ảnh cắt ghép mang tính nhạy cảm, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác lên mạng xã hội, Công an phường Hội An Tây đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định N.Q.V, T.H.M và T.Đ.C đã thực hiện hành vi nêu trên và tiến hành mời làm việc.
Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận do thiếu ý thức khi sử dụng mạng xã hội, đã dùng tài khoản Zalo cá nhân chia sẻ hình ảnh nhạy cảm lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia.
Hành vi này đã gây dư luận tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến môi trường mạng, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm người khác.
Công an phường Hội An Tây khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không sử dụng mạng xã hội để giải quyết mâu thuẫn cá nhân hay xúc phạm danh dự người khác. Hãy là người dùng mạng xã hội văn minh, cùng chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, tích cực và đúng pháp luật.
