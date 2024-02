Phát ấn đền Trần kiểu 'tùy tâm nhưng thấp nhất 20.000 đồng', du khách bỏ đủ tiền mới có ấn

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định cũng yêu cầu Thành ủy Nam Định chỉ đạo ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi, hiện tượng phản cảm, không đảm bảo nếp sống văn minh lễ hội; quản lý chặt chẽ việc phát "ấn lộc" cho du khách theo đúng quy định; kiểm soát, chấn chỉnh các dịch vụ trông giữ phương tiện đảm bảo đúng giá vé niêm yết; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ khai ấn.