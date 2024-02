Bất chấp trời mưa, người dân vẫn ùn ùn kéo về đền Trần Nam Định cầu may trước giờ G

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ khai ấn, Công an TP Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hơn 2.600 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự chia thành 5 vòng; trong đó 4 vòng tại khu vực đền Trần với gần 70 chốt bảo vệ cùng 8 tổ kiểm tra, tuần tra giải quyết trật tự giao thông, phòng cháy, chữa cháy không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất an toàn.