Phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I
Sáng nay (17/9) tại trụ sở Bộ Y tế diễn ra Lễ phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I. TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự và phát biểu chỉ đạo
Mời quý vị và các bạn theo dõi video Lễ phát động Cuộc thi cơ sở y tế không khói thuốc lá
Cuộc thi do Báo Sức khoẻ và Đời sống phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực của các cơ sở y tế trên toàn quốc trong việc xây dựng một môi trường khám chữa bệnh trong lành, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Cuộc thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc với đối tượng tham gia là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố, tuyến Trung ương và các bệnh viện trực thuộc trường đại học.
Từ năm 2012, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong khuôn viên cơ sở y tế. Mặc dù công tác này trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, việc thực thi vẫn còn chưa hiệu quả ở một số nơi.
Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những mô hình, sáng kiến hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc trên toàn quốc.
THÔNG TIN VỀ CUỘC THI
- Tên cuộc thi: "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I.
- Ban Tổ chức: Đồng Trưởng Ban Tổ chức là nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống và TS.BS Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Thời gian tổ chức: Từ tháng 9/2025 đến tháng 12/2025.
- Đối tượng dự thi: Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; các bệnh viện trực thuộc trường đại học.
1. Cách thức tham dự và các vòng thi
Đăng ký: Các cơ sở y tế đăng ký tham gia trực tuyến tại địa chỉ https://khongkhoithuocla.vn từ ngày 17/9/2025 đến hết ngày 27/9/2025.
Cuộc thi gồm 2 vòng:
- Vòng 1 (Sơ khảo, từ 01/10 - 31/10/2025): Các đơn vị tham gia 3 phần thi:
- Thi trắc nghiệm: Trả lời 25 câu hỏi trực tuyến về phòng, chống tác hại thuốc lá.
- Thi hồ sơ: Nộp hồ sơ thông tin và tài liệu chứng minh về việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc tại đơn vị.
- Thi video: Gửi 01 video clip (5-7 phút) về quá trình thực hiện, các giải pháp, sáng kiến và bài học kinh nghiệm.
Ngoài ra, các đơn vị có thể vận động bình chọn trực tuyến để được cộng điểm thưởng theo quy định của Thể lệ.
- Vòng 2 (Chung khảo, từ 16/11 - 25/11/2025):
Hội đồng Chung khảo chấm điểm hồ sơ, video và có thể tổ chức khảo sát thực tế tại các cơ sở y tế để chọn ra 20 đơn vị đạt giải.
2. Cơ cấu giải thưởng
Tổng số có 20 giải thưởng được trao, bao gồm:
- 01 Giải Nhất: trị giá 20 triệu đồng.
- 02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng.
- 04 Giải Ba: mỗi giải 10 triệu đồng.
- 13 Giải Khuyến khích: mỗi giải 5 triệu đồng.
- Các hình thức khen thưởng khác: Chứng nhận và cúp lưu niệm của Ban Tổ chức.
Báo SK&ĐS
Sinh viên được tập huấn sơ cứu ngoại viện khi xảy ra các tình huống khẩn cấp thường gặpY tế - 1 giờ trước
GĐXH - Chương trình tập huấn "Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Sơ cứu nhanh giành sự sống" nhằm trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, sinh viên trong tình huống khẩn cấp.
Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốcY tế - 1 ngày trước
GĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.
5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổiSống khỏe - 2 ngày trước
Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.
Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chânY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.
Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trúY tế - 5 ngày trước
Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.
Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi ngườiY tế - 5 ngày trước
GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.
5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trườngY tế - 5 ngày trước
Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.
Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành YY tế - 6 ngày trước
Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.
Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 nămY tế - 6 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.
PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôiY tế - 6 ngày trước
Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.
Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành YY tế
Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.