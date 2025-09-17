Phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I

Mời quý vị và các bạn theo dõi video Lễ phát động Cuộc thi cơ sở y tế không khói thuốc lá





Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động. Ảnh: Thành Long.

Cuộc thi do Báo Sức khoẻ và Đời sống phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực của các cơ sở y tế trên toàn quốc trong việc xây dựng một môi trường khám chữa bệnh trong lành, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cuộc thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc với đối tượng tham gia là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố, tuyến Trung ương và các bệnh viện trực thuộc trường đại học.

Từ năm 2012, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong khuôn viên cơ sở y tế. Mặc dù công tác này trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, việc thực thi vẫn còn chưa hiệu quả ở một số nơi.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những mô hình, sáng kiến hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc trên toàn quốc.

THÔNG TIN VỀ CUỘC THI

Tên cuộc thi: "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I.

Ban Tổ chức: Đồng Trưởng Ban Tổ chức là nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống và TS.BS Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thời gian tổ chức: Từ tháng 9/2025 đến tháng 12/2025.

Đối tượng dự thi: Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; các bệnh viện trực thuộc trường đại học.

1. Cách thức tham dự và các vòng thi

Đăng ký: Các cơ sở y tế đăng ký tham gia trực tuyến tại địa chỉ https://khongkhoithuocla.vn từ ngày 17/9/2025 đến hết ngày 27/9/2025.

Cuộc thi gồm 2 vòng:

Vòng 1 (Sơ khảo, từ 01/10 - 31/10/2025): Các đơn vị tham gia 3 phần thi:

- Thi trắc nghiệm: Trả lời 25 câu hỏi trực tuyến về phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Thi hồ sơ: Nộp hồ sơ thông tin và tài liệu chứng minh về việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc tại đơn vị.

- Thi video: Gửi 01 video clip (5-7 phút) về quá trình thực hiện, các giải pháp, sáng kiến và bài học kinh nghiệm.

Ngoài ra, các đơn vị có thể vận động bình chọn trực tuyến để được cộng điểm thưởng theo quy định của Thể lệ.

Vòng 2 (Chung khảo, từ 16/11 - 25/11/2025):

Hội đồng Chung khảo chấm điểm hồ sơ, video và có thể tổ chức khảo sát thực tế tại các cơ sở y tế để chọn ra 20 đơn vị đạt giải.

2. Cơ cấu giải thưởng

Tổng số có 20 giải thưởng được trao, bao gồm:

01 Giải Nhất: trị giá 20 triệu đồng.

02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng.

04 Giải Ba: mỗi giải 10 triệu đồng.

13 Giải Khuyến khích: mỗi giải 5 triệu đồng.

Các hình thức khen thưởng khác: Chứng nhận và cúp lưu niệm của Ban Tổ chức.

Báo SK&ĐS