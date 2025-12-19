Mới nhất
Uống trà gừng giải cảm: 4 sai lầm nhiều người mắc phải cần tránh

Thứ sáu, 14:00 19/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Trà gừng thường được sử dụng như một biện pháp tự nhiên giúp làm ấm cơ thể và hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm lạnh. Tuy nhiên, không ít người uống trà gừng theo thói quen mà không biết rằng một số sai lầm trong cách pha và thời điểm sử dụng có thể khiến hiệu quả giảm đi, thậm chí gây khó chịu cho cơ thể. Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến cần tránh khi uống trà gừng giải cảm để bảo vệ sức khỏe.

Người uống trà gừng giải cảm cần lưu ý điều gì?

Trà gừng thường được dùng để hỗ trợ giảm cảm lạnh nhờ khả năng làm ấm cơ thể và kích thích tuần hoàn. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, loại thức uống này có thể gây phản tác dụng, khiến người uống cảm thấy khó chịu hoặc mệt mỏi hơn. Những sai lầm phổ biến như uống trà gừng khi bụng đói, pha quá đậm, dùng vào buổi tối hoặc uống khi cơ thể đang sốt cao đều có thể làm giảm hiệu quả giải cảm. Vì vậy, hiểu đúng và dùng đúng trà gừng là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

Uống trà gừng giải cảm: 4 sai lầm nhiều người mắc phải cần tránh - Ảnh 1.Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngày

GĐXH - Nhiều người mất ngủ không biết rằng chỉ một tách trà thảo mộc cũng có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ chìm vào giấc hơn. Trong video dưới đây, bạn sẽ khám phá những loại trà đang được nhiều người truyền tai nhau vì công dụng hỗ trợ ngủ ngon tự nhiên, an toàn và dễ áp dụng ngay tại nhà.


