Uống trà gừng giải cảm: 4 sai lầm nhiều người mắc phải cần tránh

Người uống trà gừng giải cảm cần lưu ý điều gì?

Trà gừng thường được dùng để hỗ trợ giảm cảm lạnh nhờ khả năng làm ấm cơ thể và kích thích tuần hoàn. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, loại thức uống này có thể gây phản tác dụng, khiến người uống cảm thấy khó chịu hoặc mệt mỏi hơn. Những sai lầm phổ biến như uống trà gừng khi bụng đói, pha quá đậm, dùng vào buổi tối hoặc uống khi cơ thể đang sốt cao đều có thể làm giảm hiệu quả giải cảm. Vì vậy, hiểu đúng và dùng đúng trà gừng là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

