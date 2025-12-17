Đến Ninh Bình khám bác sĩ Bạch Mai, Việt Đức (P1): Trước ngày khánh thành

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 19/12/2025 sẽ là thời điểm chính thức khánh thành phần xây dựng của hai dự án y tế trọng điểm quốc gia: Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường những ngày trung tuần tháng 12 cho thấy công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện quy trình vận hành đang được thực hiện gấp rút, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của mô hình bệnh viện hiện đại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận nghe Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ báo cáo về thiết bị y tế tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

"Ăn công trường, ngủ công trường" để kịp tiến độ...

Ông Hoàng Cương - Phụ trách Ban Quản lý Dự án các công trình y tế cho biết, Ban Quản lý dự án đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên để đẩy nhanh tiến độ thi công, mua sắm thiết bị. Toàn bộ quá trình thực hiện đều được giám sát chặt chẽ theo đúng quy định.

"Chúng tôi quán triệt tinh thần "Ăn công trường, ngủ công trường" để kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật hiện trường; kịp thời nắm bắt, báo cáo Bộ Y tế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai"- ông Cương nói.

Tính đến ngày 15/12/2025, khối lượng thi công phần xây dựng cơ bản của cả hai dự án đã đạt các mốc tiến độ quan trọng, đáp ứng đầy đủ điều kiện để vận hành khu vực Khám bệnh và Cấp cứu.

Tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, toàn bộ mặt ngoài của khối nhà chính đã hoàn tất công tác ốp lát và lắp đặt hệ thống vách kính chịu lực, cách âm, cách nhiệt. Khu vực sảnh đón tiếp trung tâm với thiết kế thông tầng hiện đại đã hoàn thiện các hạng mục nội thất, bao gồm hệ thống quầy lễ tân đa năng, khu vực chờ tích hợp ghế ngồi tiêu chuẩn và hệ thống màn hình hiển thị thông tin điện tử.

Hệ thống trần, sàn, tường tại các khu vực hành lang và phòng chức năng đã được vệ sinh công nghiệp.

Khuôn viên xanh sạch đẹp tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai (ảnh chụp sáng 17/12)

Đối với cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho khu vực phẫu thuật và hồi sức tích cực cũng đã hoàn thành cơ bản. Hệ thống đường giao thông nội bộ được rải thảm nhựa, phân làn rõ ràng cho các luồng phương tiện: xe cấp cứu, xe vận chuyển vật tư, xe của cán bộ nhân viên và xe của người bệnh.

Đặc biệt, hệ thống chiếu sáng thông minh và biển báo chỉ dẫn đã được lắp đặt đồng bộ, giúp tối ưu hóa việc định hướng di chuyển trong khuôn viên rộng lớn của bệnh viện.

Khu vực cảnh quan cây xanh, thảm cỏ và các hồ điều hòa đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng môi trường "Bệnh viện Xanh" cũng đã được nghiệm thu.

Trang thiết bị y tế chuyên sâu

Điểm nhấn quan trọng nhất trong đợt khánh thành này là sự hiện diện của hệ thống trang thiết bị y tế thế hệ mới, được nhập khẩu từ các quốc gia có nền y học phát triển như Đức, Mỹ, Nhật Bản. Trong tuần qua, các kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật đã tập trung toàn lực cho công tác lắp đặt và chạy thử.

Hệ thống máy móc, thiết bị y tế, giường bệnh hiện đại tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai. (ảnh chụp sáng 17/12)

Thông tin từ Ban Quản lý dự án các công trình y tế cho biết, đến nay đã hoàn thành việc mua sắm và lắp đặt đối với nhiều thiết bị quan trọng, bắt buộc phải có để phục vụ hoạt động của bệnh viện như: Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥512 lát cắt/vòng quay, Hệ thống chụp CLVT ≥ 128 lát cắt/vòng quay, Máy siêu âm, Hệ thống Xquang cố định chụp toàn trục, Máy Xquang C-arm di động kỹ thuật số, Máy chụp X.quang vú 2D (có sinh thiết), Máy chụp mạch, Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 3.0T, Máy xạ hình SPECT/CT, Hệ thống máy theo dõi bệnh nhân trung tâm, Giường hồi sức tích cực và giường bệnh nhân, Hệ thống đúc bệnh phẩm, Máy chuyển mẫu bệnh phẩm, Máy realtime PCR…

Các thiết bị y tế phục vụ hoạt động xét nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã được lắp đặt, chạy thử. Hệ thống khí y tế và nước RO cũng đã hoàn thành để kiểm định sẵn sàng hoạt động khi bệnh viện đi vào vận hành. Đối với thiết bị y tế khác, các nhà thầu sẽ hoàn thành lắp đặt toàn bộ trước ngày 30/4/2026.

Nhà thuốc tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Sẵn sàng...

Về mặt nhân sự và quy trình, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã hoàn tất việc bố trí đội ngũ cán bộ chủ chốt cho cơ sở 2. Các kíp trực Cấp cứu, Khám bệnh, Chẩn đoán hình ảnh và Dược đã được phân công cụ thể. Quy trình đón tiếp bệnh nhân đã được diễn tập nhiều lần để phát hiện và khắc phục các điểm nghẽn tiềm ẩn.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã phân công Phó trưởng Khoa thường trực xuống cơ sở 2. Theo đó, ngay trong giai đoạn 1, hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ cơ sở Hà Nội sẽ được điều động tăng cường cho Ninh Bình. Đây đều là lực lượng nòng cốt, có trình độ chuyên môn cao, từng tham gia điều trị nhiều ca bệnh khó, phức tạp.

"Bệnh viện có một loạt chính sách ưu đãi cho cán bộ xuống làm việc ở cơ sở 2 Bạch Mai như tăng lương, thưởng, ưu tiên bổ nhiệm trước. Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, đưa vào vận hành cơ sở 2"- PGS.TS Đào Xuân Cơ nói và cho biết ngày 9/12 vừa qua có hơn 325 giường mới sẽ về và lắp đặt tại cơ sở 2; ngày 13/12 đã hoàn thành 2 phòng mổ cấp cứu.

Lấy số khám tự động tại khu vực khám bệnh cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, việc triển khai cơ sở 2 tại Ninh Bình là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai.

"Chúng tôi không chỉ đưa một công trình vào sử dụng mà phải xây dựng một hệ thống chất lượng tương đương cơ sở 1. Người bệnh đến cơ sở 2 phải được thụ hưởng dịch vụ chuyên môn cao nhất, được chăm sóc bằng tinh thần trách nhiệm và y đức của đội ngũ thầy thuốc Bạch Mai.

Để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả, bệnh viện sẽ thực hiện quyết liệt nhiều nhóm giải pháp đồng bộ. Bệnh viện Bạch Mai cam kết đưa kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu về gần dân, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân"- PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.

Diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy tại Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai chiều ngày 16/12.

Đối với cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thiết kế theo chuẩn châu Âu với trang thiết bị hiện đại hơn cơ sở 1 tạo điều kiện để triển khai các kỹ thuật chất lượng cao, đồng bộ.

"Cơ sở 2 sẽ có không gian để phân tầng chuyên môn, xác lập ranh giới kỹ thuật giữa hai cơ sở, mở rộng các lĩnh vực mũi nhọn và "trả lại" diện tích cho cơ sở 1 để nâng cao chất lượng chuyên sâu. Toàn bộ trang thiết bị được cấu hình đồng bộ, tạo ra môi trường làm việc tối ưu và điều kiện để triển khai các kỹ thuật phức tạp"- ông Hùng cho hay.

Quá trình hoàn thiện cơ sở 2 được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án, đảm bảo các hạng mục mua sắm và kỹ thuật chính xác, hiệu quả. Cơ sở 2 của bệnh viện đi vào hoạt động sẽ giải quyết cơ bản vấn đề quá tải bệnh viện diễn ra trong nhiều năm qua.

Về đội ngũ nhân lực y tế khi bệnh viện đi vào hoạt động, theo ông Hùng, bệnh viện đã bắt đầu tuyển dụng và đào tạo nhân lực từ nhiều năm trước. Nhiều bác sĩ được tuyển từ 6-7 năm nay đã trải qua quá trình đào tạo thực chiến tại bệnh viện và hiện đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ ở cơ sở mới.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng liên tục tuyển thêm bác sĩ gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên đồng thời nhận hồ sơ từ các trường y, trường nghề. "Mới đây, thêm 3 bác sĩ nội trú vừa tốt nghiệp đăng ký về cơ sở 2"- ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết thêm bệnh viện đã đầu tư toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực, đảm bảo chất lượng chuyên môn giữa hai cơ sở sẽ tương đồng, đi kèm với luân chuyển nhân lực từ cơ sở 1 xuống cơ sở 2. Một số phẫu thuật đặc biệt phức tạp vẫn duy trì tại Hà Nội, nhưng phân tuyến nội bộ sẽ được thiết lập rõ ràng để bảo đảm chất lượng và an toàn người bệnh.

Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thiết kế theo chuẩn châu Âu với trang thiết bị hiện đại hơn cơ sở 1 tạo điều kiện để triển khai các kỹ thuật chất lượng cao, đồng bộ.

Cùng với công tác nhân sự, công tác hậu cần như cung cấp suất ăn dinh dưỡng, giặt là, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ an ninh cũng đã được ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Kho thuốc và vật tư tiêu hao đã được chuẩn bị để sẵn sàng để đảm bảo bảo quản khi có thuốc, vật tư nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngay trong ngày đầu tiên mở cửa.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ cao và quy trình vận hành chuẩn hóa, Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình đã sẵn sàng cho thời khắc bấm nút khánh thành phần xây dựng vào ngày 19/12/2025.

Đây không chỉ là việc đưa thêm giường bệnh vào hoạt động, mà là sự xác lập một chuẩn mực mới về cơ sở hạ tầng y tế tại khu vực phía Bắc, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao ngày càng tăng của nhân dân...

(còn nữa...)