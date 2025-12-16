Sau tuổi 40 dễ tăng cân bất ngờ: 7 thói quen tưởng vô hại nhưng lại 'phản chủ'
GĐXH - Nhiều người bước qua tuổi 40 mới nhận ra cân nặng tăng lên nhanh hơn dù ăn uống không khác trước. Thực tế, nguyên nhân có thể đến từ những thói quen sinh hoạt âm thầm kéo dài suốt nhiều năm mà ít ai để ý. Video trong bài này sẽ chỉ ra 7 thói quen phổ biến có thể khiến cân nặng tăng khó kiểm soát nếu không điều chỉnh kịp thời.
Những thói quen âm thầm khiến cân nặng tăng nhanh sau tuổi 40
Sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi về chuyển hóa, hormone và khối lượng cơ, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, không ít trường hợp tăng cân lại xuất phát từ những thói quen sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày.
Bài viết phân tích vì sao các thói quen này lại tác động mạnh đến cân nặng ở tuổi trung niên, từ việc ăn uống, vận động cho đến nghỉ ngơi và kiểm soát căng thẳng. Việc duy trì những thói quen kéo dài theo thời gian có thể khiến mỡ tích tụ nhanh hơn, đặc biệt là vùng bụng.
Thông qua việc nhận diện và điều chỉnh kịp thời các thói quen chưa phù hợp, người sau tuổi 40 hoàn toàn có thể kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Nội dung chi tiết trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ nguyên nhân và tìm ra giải pháp phù hợp với thể trạng của mình.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Nên uống sữa vào lúc nào?Sống khỏe - 4 giờ trước
Nhiều người băn khoăn uống sữa lúc nào để cơ thể hấp thu trọn vẹn dưỡng chất và tránh cảm giác khó tiêu. Việc lựa chọn thời điểm phù hợp sẽ giúp tối ưu hóa lợi ích của sữa và hỗ trợ sức khỏe hằng ngày.
Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Phát hiện nhiều 'điểm yếu' để loại bỏ tế bào ung thưSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều "điểm yếu" của tế bào ung thư và tìm cách khai thác chúng, trong đó, hệ miễn dịch có khả năng loại bỏ tế bào ung thư.
Hà Nội cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng về phát triển y học cổ truyềnY tế - 12 giờ trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 15/12/2025 về thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 15/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam trong giai đoạn mới.
Ho dai dẳng mùa lạnh mãi không dứt? 6 thức uống quen thuộc giúp giảm ho ngay tại nhàBệnh thường gặp - 12 giờ trước
GĐXH - Thời tiết lạnh khiến nhiều người rơi vào tình trạng ho kéo dài, cổ họng khô rát và rất khó chịu. Thay vì lạm dụng thuốc, bạn có thể thử những thức uống đơn giản, dễ làm tại nhà giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ cắt cơn ho hiệu quả. Video dưới đây sẽ bật mí 6 lựa chọn được nhiều người áp dụng trong mùa đông.
Chỉ tập trung vào 3 điều nhỏ, chỉ số đường huyết của người đàn ông giảm xuống mức an toàn, bác sĩ khuyên mọi người nên học theoSống khỏe - 14 giờ trước
Bằng cách bắt đầu với những thói quen hàng ngày, không nhất thiết phải dựa vào thuốc, bạn có thể thấy huyết áp và đường huyết của mình giảm đồng thời chỉ trong vòng một tuần.
Đã tìm ra cách 'đốt cháy' mỡ thừa: Ăn thịt theo 2 cách này có thể 'tiêu mỡ, giảm cholesterol'Sống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Sự thật thường gây bất ngờ: Ăn thịt không đồng nghĩa với việc cholesterol tăng cao, mấu chốt nằm ở "cách ăn".
Răng yếu, nướu hay chảy máu? Có thể bạn đang thiếu những vitamin và khoáng chất quan trọng nàySống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Nhiều người chăm sóc răng miệng hằng ngày nhưng vẫn gặp tình trạng răng yếu, nướu nhạy cảm mà không rõ nguyên nhân. Thực tế, thiếu hụt một số vitamin và khoáng chất quan trọng có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe răng nướu. Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ những dưỡng chất thiết yếu cần bổ sung để bảo vệ răng miệng từ bên trong.
Việt Nam đẩy mạnh ứng phó với bệnh không lây nhiễmY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 15/12, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức cuộc họp Nhóm Đối tác y tế về hợp tác liên ngành trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm.
Loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để 'quét sạch mỡ máu', ngăn ngừa bệnh mạn tínhSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Có một loại rau giá rẻ, bán đầy chợ nhưng lại được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ khả năng giảm mỡ máu và phòng bệnh mạn tính – đó chính là rau mùi tàu.
Đột quỵ thức giấc đáng sợ hơn bạn nghĩ, đây là dấu hiệu cần được cấp cứu gấpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không biết bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào.
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹBệnh thường gặp
GĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.