Sau tuổi 40 dễ tăng cân bất ngờ: 7 thói quen tưởng vô hại nhưng lại 'phản chủ'

Những thói quen âm thầm khiến cân nặng tăng nhanh sau tuổi 40

Sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi về chuyển hóa, hormone và khối lượng cơ, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, không ít trường hợp tăng cân lại xuất phát từ những thói quen sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày.

Bài viết phân tích vì sao các thói quen này lại tác động mạnh đến cân nặng ở tuổi trung niên, từ việc ăn uống, vận động cho đến nghỉ ngơi và kiểm soát căng thẳng. Việc duy trì những thói quen kéo dài theo thời gian có thể khiến mỡ tích tụ nhanh hơn, đặc biệt là vùng bụng.

Thông qua việc nhận diện và điều chỉnh kịp thời các thói quen chưa phù hợp, người sau tuổi 40 hoàn toàn có thể kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Nội dung chi tiết trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ nguyên nhân và tìm ra giải pháp phù hợp với thể trạng của mình.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Không cần ăn kiêng khắt khe, 8 loại gia vị quen thuộc này vẫn giúp hỗ trợ giảm cân GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc cắt giảm khẩu phần hay nhịn ăn cực đoan. Nhiều loại gia vị quen thuộc trong gian bếp hằng ngày lại có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Bài viết dưới đây sẽ bật mí 8 loại gia vị vừa dễ tìm, vừa có lợi cho quá trình giảm cân một cách tự nhiên và an toàn.



