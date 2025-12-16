Mới nhất
Sau tuổi 40 dễ tăng cân bất ngờ: 7 thói quen tưởng vô hại nhưng lại 'phản chủ'

Thứ ba, 20:56 16/12/2025
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Nhiều người bước qua tuổi 40 mới nhận ra cân nặng tăng lên nhanh hơn dù ăn uống không khác trước. Thực tế, nguyên nhân có thể đến từ những thói quen sinh hoạt âm thầm kéo dài suốt nhiều năm mà ít ai để ý. Video trong bài này sẽ chỉ ra 7 thói quen phổ biến có thể khiến cân nặng tăng khó kiểm soát nếu không điều chỉnh kịp thời.

Những thói quen âm thầm khiến cân nặng tăng nhanh sau tuổi 40

Sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi về chuyển hóa, hormone và khối lượng cơ, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, không ít trường hợp tăng cân lại xuất phát từ những thói quen sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày.

Bài viết phân tích vì sao các thói quen này lại tác động mạnh đến cân nặng ở tuổi trung niên, từ việc ăn uống, vận động cho đến nghỉ ngơi và kiểm soát căng thẳng. Việc duy trì những thói quen kéo dài theo thời gian có thể khiến mỡ tích tụ nhanh hơn, đặc biệt là vùng bụng.

Thông qua việc nhận diện và điều chỉnh kịp thời các thói quen chưa phù hợp, người sau tuổi 40 hoàn toàn có thể kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Nội dung chi tiết trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ nguyên nhân và tìm ra giải pháp phù hợp với thể trạng của mình.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

