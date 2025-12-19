Chuyên gia chỉ rõ những thực phẩm nên ăn vào bữa sáng để tốt nhất cho sức khoẻ

Vì sao bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày?

Bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng và khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể. Việc ăn sáng đúng cách giúp cải thiện khả năng tập trung, duy trì đường huyết ổn định và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, để bắt đầu ngày mới, bạn cần cung cấp năng lượng đầy đủ đảm bảo để cơ thể hoạt động cả ngày. Vậy nên, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất.

Dù lợi ích của bữa sáng đã được khẳng định nhưng ăn sáng vào khung giờ nào và chọn thực phẩm gì để vừa nhanh gọn, vừa đủ chất vẫn là băn khoăn của nhiều người. Dưới đây là những hướng dẫn giúp bạn xây dựng thói quen ăn sáng khoa học.

Theo BS Hưng, mọi người nên ăn sáng theo giờ cố định để tạo thành phản xạ có điều kiện cho cơ thể. Tốt nhất nên tạo thói quen ăn sáng trước 8 giờ sáng hoặc sau khi thức dậy 30 - 60 phút. Ngoài ra, hãy uống nước ngay khi thức dậy để bổ sung lượng nước cho cơ thể sau một đêm dài.

Một bữa sáng lành mạnh cần đảm bảo đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng, đồng thời hạn chế các thực phẩm nhiều đường, nhiều dầu mỡ hoặc chế biến sẵn. Bên cạnh đó, ăn sáng đúng thời điểm giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Duy trì thói quen ăn sáng khoa học, đều đặn mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể tràn đầy năng lượng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài, đặc biệt là tim mạch và hệ chuyển hóa.