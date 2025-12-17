Mới nhất
Muối làm hại tim hơn bạn tưởng - 5 cách đơn giản để giảm tiêu thụ muối và bảo vệ sức khỏe

Thứ tư, 20:12 17/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Tiêu thụ quá nhiều muối là một trong những thói quen âm thầm làm tăng nguy cơ cao huyết áp và các vấn đề tim mạch. Tin vui là bạn hoàn toàn có thể giảm lượng muối trong ăn uống hằng ngày chỉ với vài thay đổi đơn giản. Trong video này sẽ tiết lộ 5 cách thiết thực giúp bạn giảm tiêu thụ muối và bảo vệ trái tim mỗi ngày.

5 cách đơn giản giúp bạn giảm tiêu thụ muối và bảo vệ tim mạch

Tiêu thụ muối quá mức là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cao huyết áp và các bệnh tim mạch, nhất là khi lối sống hiện đại khiến thói quen ăn uống chứa nhiều muối trở nên phổ biến hơn. Mặc dù muối là yếu tố cần thiết cho cơ thể, việc lạm dụng nó lại gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe tim mạch.

Video trong bài này sẽ phân tích những nguyên tắc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để giảm lượng muối trong khẩu phần hằng ngày — từ việc đọc nhãn thực phẩm, chọn đồ ăn tươi thay vì đồ chế biến sẵn, cho đến thay thế muối bằng các loại gia vị tự nhiên. Các thay đổi này không chỉ giúp giảm huyết áp mà còn hỗ trợ duy trì sức khỏe tim mạch lâu dài.

Nếu bạn đang tìm giải pháp để bảo vệ trái tim mà không cần "cách mạng" radical trong ăn uống, những mẹo nhỏ trong bài này sẽ giúp bạn bắt đầu ngay. Áp dụng đều đặn từng bước sẽ giúp giảm tiêu thụ muối một cách tự nhiên, an toàn và bền vững.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Cà phê muối hóa ‘kẻ hai mặt’: Thức uống gây nghiện nhưng âm thầm làm bạn tăng cânCà phê muối hóa ‘kẻ hai mặt’: Thức uống gây nghiện nhưng âm thầm làm bạn tăng cân

GĐXH - Cà phê muối vẫn hot rần rần, thơm béo mặn mà làm ai cũng mê đắm. Nhưng ít người biết rằng đằng sau hương vị “gây thương nhớ” ấy là nguy cơ khiến cân nặng nhích lên từng ngày. Calo cao, topping béo và thói quen uống sai thời điểm có thể biến một ly cà phê muối tưởng vô hại thành thủ phạm phá vỡ vòng eo. Vậy làm sao để vẫn tận hưởng hương vị này mà không lo tăng cân? Bài viết sẽ bật mí ngay.

Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!

GĐXH - Thay 9 loại thực phẩm này, bạn có thể hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim mạch mà không cần dùng thuốc. Khám phá ngay để khỏe mạnh!

Muốn đốt mỡ bụng nhẹ nhàng mỗi ngày? 8 thức uống thơm ngon giúp bạn bắt đầu ngay hôm nay

Muốn đốt mỡ bụng nhẹ nhàng mỗi ngày? 8 thức uống thơm ngon giúp bạn bắt đầu ngay hôm nay

Sau tuổi 40 dễ tăng cân bất ngờ: 7 thói quen tưởng vô hại nhưng lại 'phản chủ'

Sau tuổi 40 dễ tăng cân bất ngờ: 7 thói quen tưởng vô hại nhưng lại 'phản chủ'

Ho dai dẳng mùa lạnh mãi không dứt? 6 thức uống quen thuộc giúp giảm ho ngay tại nhà

Ho dai dẳng mùa lạnh mãi không dứt? 6 thức uống quen thuộc giúp giảm ho ngay tại nhà

Răng yếu, nướu hay chảy máu? Có thể bạn đang thiếu những vitamin và khoáng chất quan trọng này

Răng yếu, nướu hay chảy máu? Có thể bạn đang thiếu những vitamin và khoáng chất quan trọng này

Bạn muốn da đẹp lên từng ngày? 7 lý do khiến vitamin C được xem là 'bạn thân' của làn da

Bạn muốn da đẹp lên từng ngày? 7 lý do khiến vitamin C được xem là 'bạn thân' của làn da

Đến Ninh Bình khám bác sĩ Bạch Mai, Việt Đức (P1): Trước ngày khánh thành

Đến Ninh Bình khám bác sĩ Bạch Mai, Việt Đức (P1): Trước ngày khánh thành

Sống khỏe - 1 giờ trước

Khẩn trương hoàn thành dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để phục vụ người dân là "mệnh lệnh tối cao". Thi công an toàn, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt thiết bị y tế có chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu chuyên môn của bệnh viện là ưu tiên hàng đầu trong những ngày này...

Nam sinh 16 tuổi gặp nguy hiểm vì chứng nguy hiểm của cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Nam sinh 16 tuổi gặp nguy hiểm vì chứng nguy hiểm của cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Nam sinh mắc cúm A với triệu chứng sốt cao, đau bắp chân và tổn thương cơ. Bác sĩ xác định, bệnh nhân mắc cúm A có tổn thương tiêu cơ vân cấp.

Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Người Việt cần làm đúng và hiểu đúng để phòng bệnh

Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Người Việt cần làm đúng và hiểu đúng để phòng bệnh

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Việc làm tăng nhiệt độ tại khối u (liệu pháp nhiệt) được xem là phương pháp hỗ trợ hiệu quả, giúp tăng tác dụng của hóa trị và xạ trị trong điều trị ung thư.

Giải mã biến chứng tim mạch ở người tiểu đường

Giải mã biến chứng tim mạch ở người tiểu đường

Sống khỏe - 10 giờ trước

Đường huyết cao làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, suy tim, nhồi máu cơ tim. Hiểu rõ về các biến chứng tim mạch này sẽ giúp bạn chủ động bảo vệ sức khỏe của mình.

Muốn đốt mỡ bụng nhẹ nhàng mỗi ngày? 8 thức uống thơm ngon giúp bạn bắt đầu ngay hôm nay

Muốn đốt mỡ bụng nhẹ nhàng mỗi ngày? 8 thức uống thơm ngon giúp bạn bắt đầu ngay hôm nay

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Mỡ bụng là nỗi lo của nhiều người, kể cả khi đã ăn kiêng và tập luyện. Thực tế, một số thức uống quen thuộc nếu dùng đúng cách có thể hỗ trợ kích thích trao đổi chất và kiểm soát mỡ bụng hiệu quả hơn. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý 8 lựa chọn dễ thực hiện để bạn khởi động hành trình giảm mỡ bụng một cách lành mạnh.

Sau tuổi 40 dễ tăng cân bất ngờ: 7 thói quen tưởng vô hại nhưng lại 'phản chủ'

Sau tuổi 40 dễ tăng cân bất ngờ: 7 thói quen tưởng vô hại nhưng lại 'phản chủ'

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người bước qua tuổi 40 mới nhận ra cân nặng tăng lên nhanh hơn dù ăn uống không khác trước. Thực tế, nguyên nhân có thể đến từ những thói quen sinh hoạt âm thầm kéo dài suốt nhiều năm mà ít ai để ý. Video trong bài này sẽ chỉ ra 7 thói quen phổ biến có thể khiến cân nặng tăng khó kiểm soát nếu không điều chỉnh kịp thời.

Nên uống sữa vào lúc nào?

Nên uống sữa vào lúc nào?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nhiều người băn khoăn uống sữa lúc nào để cơ thể hấp thu trọn vẹn dưỡng chất và tránh cảm giác khó tiêu. Việc lựa chọn thời điểm phù hợp sẽ giúp tối ưu hóa lợi ích của sữa và hỗ trợ sức khỏe hằng ngày.

Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Phát hiện nhiều 'điểm yếu' để loại bỏ tế bào ung thư

Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Phát hiện nhiều 'điểm yếu' để loại bỏ tế bào ung thư

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều "điểm yếu" của tế bào ung thư và tìm cách khai thác chúng, trong đó, hệ miễn dịch có khả năng loại bỏ tế bào ung thư.

Hà Nội cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng về phát triển y học cổ truyền

Hà Nội cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng về phát triển y học cổ truyền

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 15/12/2025 về thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 15/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ho dai dẳng mùa lạnh mãi không dứt? 6 thức uống quen thuộc giúp giảm ho ngay tại nhà

Ho dai dẳng mùa lạnh mãi không dứt? 6 thức uống quen thuộc giúp giảm ho ngay tại nhà

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thời tiết lạnh khiến nhiều người rơi vào tình trạng ho kéo dài, cổ họng khô rát và rất khó chịu. Thay vì lạm dụng thuốc, bạn có thể thử những thức uống đơn giản, dễ làm tại nhà giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ cắt cơn ho hiệu quả. Video dưới đây sẽ bật mí 6 lựa chọn được nhiều người áp dụng trong mùa đông.

Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Phát hiện nhiều 'điểm yếu' để loại bỏ tế bào ung thư

Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Phát hiện nhiều 'điểm yếu' để loại bỏ tế bào ung thư

Sống khỏe

GĐXH - Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều "điểm yếu" của tế bào ung thư và tìm cách khai thác chúng, trong đó, hệ miễn dịch có khả năng loại bỏ tế bào ung thư.

Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹ

Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹ

Bệnh thường gặp
Khi gan suy hỏng, cơ thể phát ra tới 11 tín hiệu cảnh báo: Có 1 cũng đừng chủ quan

Khi gan suy hỏng, cơ thể phát ra tới 11 tín hiệu cảnh báo: Có 1 cũng đừng chủ quan

Bệnh thường gặp
Chuyên gia Mỹ khuyên 8 thực phẩm người trung niên nên ăn để giảm cholesterol, phòng bệnh tim mạch và ung thư

Chuyên gia Mỹ khuyên 8 thực phẩm người trung niên nên ăn để giảm cholesterol, phòng bệnh tim mạch và ung thư

Bệnh thường gặp
Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Người Việt cần làm đúng và hiểu đúng để phòng bệnh

Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Người Việt cần làm đúng và hiểu đúng để phòng bệnh

Bệnh thường gặp

Tòa soạn Quảng cáo
Top