Muối làm hại tim hơn bạn tưởng - 5 cách đơn giản để giảm tiêu thụ muối và bảo vệ sức khỏe
GĐXH - Tiêu thụ quá nhiều muối là một trong những thói quen âm thầm làm tăng nguy cơ cao huyết áp và các vấn đề tim mạch. Tin vui là bạn hoàn toàn có thể giảm lượng muối trong ăn uống hằng ngày chỉ với vài thay đổi đơn giản. Trong video này sẽ tiết lộ 5 cách thiết thực giúp bạn giảm tiêu thụ muối và bảo vệ trái tim mỗi ngày.
5 cách đơn giản giúp bạn giảm tiêu thụ muối và bảo vệ tim mạch
Tiêu thụ muối quá mức là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cao huyết áp và các bệnh tim mạch, nhất là khi lối sống hiện đại khiến thói quen ăn uống chứa nhiều muối trở nên phổ biến hơn. Mặc dù muối là yếu tố cần thiết cho cơ thể, việc lạm dụng nó lại gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe tim mạch.
Video trong bài này sẽ phân tích những nguyên tắc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để giảm lượng muối trong khẩu phần hằng ngày — từ việc đọc nhãn thực phẩm, chọn đồ ăn tươi thay vì đồ chế biến sẵn, cho đến thay thế muối bằng các loại gia vị tự nhiên. Các thay đổi này không chỉ giúp giảm huyết áp mà còn hỗ trợ duy trì sức khỏe tim mạch lâu dài.
Nếu bạn đang tìm giải pháp để bảo vệ trái tim mà không cần "cách mạng" radical trong ăn uống, những mẹo nhỏ trong bài này sẽ giúp bạn bắt đầu ngay. Áp dụng đều đặn từng bước sẽ giúp giảm tiêu thụ muối một cách tự nhiên, an toàn và bền vững.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
