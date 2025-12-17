Muối làm hại tim hơn bạn tưởng - 5 cách đơn giản để giảm tiêu thụ muối và bảo vệ sức khỏe

5 cách đơn giản giúp bạn giảm tiêu thụ muối và bảo vệ tim mạch

Tiêu thụ muối quá mức là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cao huyết áp và các bệnh tim mạch, nhất là khi lối sống hiện đại khiến thói quen ăn uống chứa nhiều muối trở nên phổ biến hơn. Mặc dù muối là yếu tố cần thiết cho cơ thể, việc lạm dụng nó lại gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe tim mạch.

Video trong bài này sẽ phân tích những nguyên tắc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để giảm lượng muối trong khẩu phần hằng ngày — từ việc đọc nhãn thực phẩm, chọn đồ ăn tươi thay vì đồ chế biến sẵn, cho đến thay thế muối bằng các loại gia vị tự nhiên. Các thay đổi này không chỉ giúp giảm huyết áp mà còn hỗ trợ duy trì sức khỏe tim mạch lâu dài.

Nếu bạn đang tìm giải pháp để bảo vệ trái tim mà không cần "cách mạng" radical trong ăn uống, những mẹo nhỏ trong bài này sẽ giúp bạn bắt đầu ngay. Áp dụng đều đặn từng bước sẽ giúp giảm tiêu thụ muối một cách tự nhiên, an toàn và bền vững.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Cà phê muối hóa ‘kẻ hai mặt’: Thức uống gây nghiện nhưng âm thầm làm bạn tăng cân GĐXH - Cà phê muối vẫn hot rần rần, thơm béo mặn mà làm ai cũng mê đắm. Nhưng ít người biết rằng đằng sau hương vị “gây thương nhớ” ấy là nguy cơ khiến cân nặng nhích lên từng ngày. Calo cao, topping béo và thói quen uống sai thời điểm có thể biến một ly cà phê muối tưởng vô hại thành thủ phạm phá vỡ vòng eo. Vậy làm sao để vẫn tận hưởng hương vị này mà không lo tăng cân? Bài viết sẽ bật mí ngay.