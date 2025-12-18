Người bị suy thận nên ăn gì? Bác sĩ chỉ rõ lượng đạm, muối và nước cần kiểm soát mỗi ngày

Người bị suy thận nên ăn như thế nào?

Chế độ ăn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát và làm chậm tiến triển suy thận. Người bệnh cần điều chỉnh lượng đạm phù hợp với từng giai đoạn bệnh, tránh để thận làm việc quá sức nhưng cũng không gây thiếu hụt dinh dưỡng.

Theo PGS. TS Nguyễn Trọng Hưng – Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát Béo phì, Viện dinh dưỡng Quốc gia cho biết: "Đối với người bị suy thận, việc đầu tiên phải làm là chúng ta kiểm soát mức độ suy thận của bệnh nhân để quyết định lượng đạm là bao nhiêu để thận không phải làm việc quá nhiều nhưng cũng không thể để chúng ta bị thiếu chất đạm.

Đạm có vai trò cung cấp năng lượng, tăng sức đề kháng,… nên việc cung cấp đầy đủ chất đạm cho cơ thể phải phù hợp với mức độ suy thận. Nếu suy thận giai đoạn cuối cần phải lọc máu thì chất đạm nên nạp vào là 0,6g/kg/ngày. Nếu bệnh nhân bị ở giai đoạn 1,2 thì sẽ là 0,8g/kg/ngày".

Bên cạnh việc kiểm soát đạm, người suy thận cần hiểu rõ sự khác nhau giữa lượng chất đạm và lượng thực phẩm tiêu thụ, ưu tiên các nguồn đạm có giá trị sinh học cao để đảm bảo cân đối axit amin thiết yếu cho cơ thể.

Ngoài ra, việc hạn chế muối, kiểm soát lượng nước uống và tuân thủ chế độ dinh dưỡng theo chỉ định của bác sĩ là những nguyên tắc quan trọng giúp người suy thận duy trì sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

