Những ai hay bị đầy bụng thì 'né' ngay 4 loại đồ uống này

Bị đầy bụng nên tránh những loại đồ uống nào để giảm khó chịu

Khi bị đầy bụng, hệ tiêu hóa thường hoạt động kém hiệu quả, dễ gây cảm giác chướng hơi, nặng bụng và khó chịu kéo dài. Ngoài việc điều chỉnh bữa ăn, việc lựa chọn đồ uống phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bụng dễ chịu hơn và hạn chế tình trạng sinh hơi trong đường tiêu hóa.

Theo BS. Trần Thị Bích Nga, chuyên khoa Dinh dưỡng, có một số loại thực phẩm như: đậu, bông cải xanh, bắp cải, hành tây, các sản phẩm từ sữa, chất tạo ngọt nhân tạo, đồ uống có gas hay caffeine... có thể gây đầy hơi, chướng bụng.

Ăn uống quá nhiều và quá nhanh cũng là nguyên nhân gây đầy bụng và khó chịu. Vì vậy, khi bị đầy hơi, khó tiêu nên tránh hoặc cắt giảm những thực phẩm này.

Một số loại đồ uống có thể làm tăng lượng khí trong dạ dày, kích thích niêm mạc tiêu hóa hoặc làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, khiến cảm giác đầy bụng trở nên rõ rệt hơn. Vì vậy, tránh những thức uống không phù hợp trong giai đoạn này sẽ giúp hệ tiêu hóa được "nghỉ ngơi" và phục hồi tốt hơn.

Video này sẽ giúp bạn nhận diện những loại đồ uống nên hạn chế khi bị đầy bụng, từ đó điều chỉnh thói quen sinh hoạt và ăn uống hợp lý để cải thiện tình trạng khó tiêu một cách an toàn và bền vững.

Mỗi ngày một ly nước này: Hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, tăng đề kháng cho cả nhà GĐXH - Không cần đến thực phẩm đắt tiền hay các loại men tiêu hóa, chỉ với một ly nước ấm từ gừng – mật ong – chanh mỗi ngày, bạn đã giúp cả gia đình có một “lá chắn” vững vàng cho hệ miễn dịch và đường tiêu hóa khỏe mạnh.



