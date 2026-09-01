Phát hiện chồng ngoại tình nhờ lịch sử hỏi quán ăn, gợi ý mua quà trên Chat GPT

Vợ chồng tôi đã bên nhau tròn 20 năm, vượt qua bao nhiêu khó khăn từ thời hai bàn tay trắng để có được cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay. Tôi từng tin tưởng chồng tuyệt đối, luôn nghĩ anh là người đàn ông của gia đình, chu đáo và chưa từng làm điều gì có lỗi với vợ con. Thế rồi, mọi niềm tin sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một lần tôi vô tình chạm vào chiếc điện thoại của anh.

Cuối tháng trước vào một buổi tối, chồng tôi vào phòng tắm và quên mang theo điện thoại. Màn hình máy liên tục sáng lên vì có tin nhắn từ công việc. Tôi định mở ra xem giúp anh xem có gì gấp không. Khi vuốt màn hình, tôi thấy ứng dụng ChatGPT vẫn đang mở dở.

Tính tôi vốn tò mò, lại thấy dạo này chồng hay nhắc đến việc dùng trí tuệ nhân tạo để làm việc cho nhanh nên tôi bấm vào xem thử anh thường hỏi những gì. Ban đầu, tôi chỉ thấy những câu hỏi liên quan đến công việc, phân tích dữ liệu và soạn thảo văn bản. Thế nhưng, khi kéo sâu xuống lịch sử tìm kiếm từ vài tháng trước, tim tôi bắt đầu đập nhanh vì những dòng câu hỏi rất lạ.

Trong danh sách lịch sử, chồng tôi liên tục đặt những câu hỏi như: “Gợi ý các quán ăn không gian riêng tư, lãng mạn tại Hà Nội cho hai người”, “Những quán cà phê yên tĩnh phù hợp để hẹn hò” , hay “Nên mua quà gì tặng sinh nhật cho phụ nữ khoảng 25 đến 30 tuổi để tạo sự bất ngờ”...

Suy sụp khi phát hiện chồng ngoại tình với cô gái nhỏ hơn mình khoảng 20 tuổi. (Ảnh minh họa: iStock)

Tôi sững người. Chúng tôi đã kết hôn 20 năm, cả hai năm nay đã ngoài 40 tuổi và lần cuối cùng anh đưa tôi đi ăn ở một không gian lãng mạn là chuyện của nhiều năm về trước. Sinh nhật tôi vừa trôi qua cách đây ba tháng, quà anh tặng tôi chỉ là một phong bì tiền vì anh bảo công việc bận rộn, không có thời gian đi chọn.

Vậy thì những quán ăn lãng mạn đó anh đi cùng ai? Món quà cho cô gái 25-30 tuổi kia là dành tặng cho người nào?

Lần theo những mốc thời gian trong lịch sử hỏi đáp, tôi nhận ra nó trùng khớp với những ngày anh báo bận đi công tác hoặc phải ở lại văn phòng làm việc muộn. Thậm chí, có những lần anh hỏi ứng dụng cách viết những tin nhắn chúc buổi sáng thật ngọt ngào và tình cảm để gửi cho người yêu. Nhìn những câu từ chăm chút mà anh dành cho người khác, tôi cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.

Tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nên đã đợi anh bước ra khỏi phòng tắm và đặt thẳng chiếc điện thoại trước mặt anh. Ban đầu, anh tỏ ra ngơ ngác và cố giải thích rằng đó chỉ là anh hỏi giùm cho một đồng nghiệp trong công ty. Anh bảo đồng nghiệp nhờ anh tìm hiểu giúp vì không biết dùng ứng dụng.

Nhưng khi tôi yêu cầu anh mở lịch sử tin nhắn nhắn tin riêng và các tài khoản ngân hàng ra đối chiếu với những ngày giờ hỏi đáp đó, anh bắt đầu lúng túng. Cuối cùng, không thể chối cãi được nữa, anh đành phải thừa nhận sự thật.

Anh thú nhận đã qua lại với một cô gái trẻ kém anh hơn 20 tuổi được gần năm nay. Cô ta là nhân viên mới ở công ty đối tác. Anh bảo vì cuộc sống vợ chồng lâu năm trở nên quen thuộc và chán nản, anh cảm thấy thiếu cảm xúc nên đã ngã lòng khi gặp cô gái đó.

Anh thề thốt rằng giữa hai người chỉ là cảm xúc thoáng qua, anh chưa từng có ý định bỏ vợ con và mong tôi cho anh một cơ hội để sửa sai. Anh hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô ta ngay lập tức.

Những ngày này, chồng tôi tỏ ra rất hối lỗi, đi làm về đúng giờ, chăm chỉ phụ giúp việc nhà và cố gắng trò chuyện với tôi nhiều hơn. Nhưng khi nhìn thấy anh, trong đầu tôi lại hiện lên những dòng lịch sử tìm kiếm kia. Tôi lại hình dung ra cảnh anh tỉ mỉ hỏi máy tính cách chọn quà, cách chọn quán ăn lãng mạn để đưa người phụ nữ khác đến. Cảm giác bị phản bội sau 20 năm gắn bó khiến tôi không thể ăn ngon ngủ yên.

Chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con, đứa lớn chuẩn bị vào đại học, đứa nhỏ đang học cấp hai. Nếu ly hôn lúc này, gia đình sẽ tan vỡ, các con sẽ chịu nhiều tổn thương và ảnh hưởng đến việc học hành. Hai bên gia đình nội ngoại cũng sẽ rất sốc vì từ trước đến nay ai cũng nghĩ vợ chồng tôi là một gia đình hạnh phúc mẫu mực.

Nếu tiếp tục sống chung, tôi không biết làm sao để quên đi sự thật phũ phàng này và có thể tin tưởng anh thêm một lần nào nữa. Mỗi lần anh cầm điện thoại lên, lòng tôi lại dấy lên sự nghi ngờ và đau đớn.

Tôi đang vô cùng giằng xé và bế tắc. Tôi có nên dứt quát làm đơn ly hôn để giải thoát cho bản thân, hay nên cắn răng bỏ qua sự việc này để giữ lại một mái nhà trọn vẹn cho các con? Rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên.