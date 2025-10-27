Mới nhất
Phát hiện điều không tưởng 7.000 năm tuổi dưới lòng Địa Trung Hải

Thứ hai, 07:20 27/10/2025 | Tiêu điểm
Sau khi phân tích hình ảnh từ vệ tinh, các nhà khoa học quyết định phải xem xét kỹ lưỡng hơn.

Khi nhóm nghiên cứu từ Đại học Zadar thực hiện một cuộc khảo sát tại vùng biển phía tây của đảo Korčula, họ không hề biết rằng điều họ sắp khám phá sẽ trở thành một phát hiện khảo cổ kỳ vĩ. Điều bất ngờ mà họ tìm thấy chính là một con đường cổ đại từ 7.000 năm trước, nằm yên lặng dưới đáy biển Địa Trung Hải.

Mục tiêu của con đường này, theo các nhà khoa học, là kết nối đảo Korčula với một địa điểm Neolithic giờ đã chìm dưới nước, nơi từng là nơi sinh sống của những người săn bắt và hái lượm vào khoảng năm 4.900 TCN. Không chỉ là một con đường bình thường, nó rộng tới 4 mét, lớn hơn so với đường trung bình ở Anh hiện nay.

Phát hiện điều không tưởng 7.000 năm tuổi dưới lòng Địa Trung Hải- Ảnh 1.

Nhà khảo cổ học Mate Parica, thuộc Đại học Zadar, đã dẫn đầu cuộc tìm kiếm này. Sau khi phân tích hình ảnh từ vệ tinh, ông quyết định phải xem xét kỹ lưỡng hơn. Cuộc lặn cùng đồng nghiệp đã đưa ông tới những bức tường đặc biệt của một khu định cư cổ. Nó dường như được nối với đảo chính thông qua một dải đất hẹp.

Trên trang Facebook của mình, Đại học Zadar đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi tìm thấy con đường dưới lớp bùn biển. "Trong quá trình nghiên cứu khảo cổ dưới nước tại địa điểm Neolithic chìm Soline trên đảo Korčula, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những di tích khiến họ ngạc nhiên. Phía dưới lớp bùn biển, họ đã khám phá ra một con đường nối liền khu định cư tiền sử thuộc văn hóa Hvar với bờ biển của đảo Korčula," trường đại học chia sẻ.

Phát hiện điều không tưởng 7.000 năm tuổi dưới lòng Địa Trung Hải- Ảnh 2.

Từ những phân tích radiocarbon của gỗ còn giữ được từ chiến dịch khai quật cuối cùng, toàn bộ khu định cư này có thể truy nguyên lại đến khoảng 4.900 năm TCN. "Con người đã đi bộ trên con đường này gần 7.000 năm trước," Đại học Zadar thông báo.

Parica đã chia sẻ với Reuters vào năm 2021, khi họ lần đầu tiên phát hiện ra con đường: "Điều may mắn là khu vực này, không giống như hầu hết các bộ phận khác của Địa Trung Hải, được bảo vệ khỏi những con sóng lớn do nhiều đảo bảo vệ bờ biển. Điều đó chắc chắn đã giúp bảo tồn địa điểm khỏi sự phá hủy tự nhiên."

Ban đầu còn có những nghi ngờ liệu con đường có phải là một hiện tượng tự nhiên hay không, nhưng Parica và đội của mình đã tìm thấy các đồ vật cho thấy nó là do con người tạo ra. "Chúng tôi tìm thấy một số đồ gốm và dao lam bằng silex," Parica nói, theo Daily Galaxy.

Mặc dù con đường được phát hiện vào năm 2021, nhưng mãi đến năm 2023, nó mới chính thức được xác nhận là một con đường cổ, và từ đó trở thành tin tức được chú ý trên toàn cầu.

Nguồn: Ladbible

Thanh Huyền
Tòa soạn Quảng cáo
Top