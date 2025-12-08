Mới nhất
Phát hiện thứ kinh dị "xâm chiếm" vũ trụ từ 10 tỉ năm trước

Thứ hai, 12:28 08/12/2025 | Tiêu điểm

Những bí ẩn rùng mình bên trong các cụm sao cầu, kho tàng cổ xưa của vũ trụ, vừa được phơi bày.

Một nghiên cứu mới từ Tây Ban Nha, dẫn đầu bởi tiến sĩ Mark Gieles từ Viện Khoa học vũ trụ thuộc Đại học Barcelona (ICCUB) và Viện Nghiên cứu không gian Catalonia (IEEC), chỉ ra rằng vũ trụ cổ xưa từng ngập đầy những ngôi sao nặng hơn Mặt Trời 1.000-10.000 lần.

Các ngôi sao cực lớn này đã định hình sự hình thành và quá trình tiến hóa ban đầu của các cụm sao lâu đời nhất trong vũ trụ.

Phát hiện thứ kinh dị &quot;xâm chiếm&quot; vũ trụ từ 10 tỉ năm trước - Ảnh 1.

Các ngôi sao quái vật đã "đục thủng" vũ trụ bằng các lỗ đen khối lượng trung bình sau khi chết đi - Ảnh minh họa: ESO

Phát hiện trên xuất phát từ một mô hình vũ trụ học, được xây dựng trên dữ liệu về các cụm sao cầu, vốn là kho tàng cổ xưa của vũ trụ.

Cụm sao cầu là những tập hợp hình cầu dày đặc, chứa hàng trăm ngàn đến hàng triệu ngôi sao, hiện diện trong hầu hết các thiên hà, bao gồm cả Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta.

Hầu hết các cụm sao này đều có tuổi đời trên 10 tỉ năm, tức ra đời khi vũ trụ còn rất trẻ.

Mô hình mới chỉ ra rằng trong các cụm sao lớn nhất, khí hỗn loạn tự nhiên tạo ra các ngôi sao cực kỳ lớn với khối lượng 1.000-10.000 lần khối lượng Mặt Trời.

Những "quái vật sao" này giải phóng các luồng gió sao mạnh mẽ, giàu sản phẩm đốt cháy hydro ở nhiệt độ cao, sau đó hòa trộn với khí nguyên sơ xung quanh và tạo thành các ngôi sao rất đặc biệt về mặt hóa học.

Điều đó cũng có thể là sự khởi đầu của những thiên hà sơ khai, giàu ni-tơ mà chúng ta đã quan sát thấy bằng kính viễn vọng không gian James Webb trong thời gian gần đây.

Những ngôi sao siêu khổng lồ này có khả năng sẽ kết thúc vòng đời của mình bằng cách sụp đổ thành các lỗ đen có khối lượng trung gian (lớn hơn 100 lần khối lượng Mặt Trời), loại vật thể gây bối rối cho các nhà khoa học trong thời gian qua.

Đó là những lỗ đen có khối lượng nằm giữa các lỗ đen khối lượng sao và lỗ đen siêu nặng (lỗ đen quái vật).

Lỗ đen khối lượng sao do các ngôi sao lớn tạo ra sau khi kết thúc cuộc đời, nhưng lỗ đen khối lượng trung bình thì lại quá lớn so với kích cỡ lỗ đen mà bất kỳ loại sao này ngày nay có thể tạo ra.

Nếu vũ trụ từng bị xâm chiếm bởi các ngôi sao "quái vật" ngoại cỡ như mô hình trên chỉ ra, mọi chuyện đã sáng tỏ.

