NASA thông báo tin sốc

Sự hiểu biết của nhân loại về cách các ngôi sao lân cận phát triển vừa được làm sáng tỏ một cách bất ngờ, xuất phát từ hệ sao gần nhất với chúng ta: Alpha Centauri . Mặc dù thông báo ban đầu về cấu trúc khí quyển bất thường của ngôi sao này đến từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), các nhà khoa học cộng tác với NASA hiện đã sử dụng phát hiện đột phá đó làm nền tảng cho những khám phá chấn động hơn, liên quan trực tiếp đến tiềm năng tìm kiếm sự sống và các hành tinh khổng lồ ở hệ sao láng giềng này.

Alpha Centauri A, một ngôi sao gần như là bản sao hoàn hảo của Mặt Trời về khối lượng, tuổi tác và thành phần hóa học, đã cung cấp một "phòng thí nghiệm tự nhiên" lý tưởng để giải mã một trong những nghịch lý lớn nhất của vật lý học Mặt Trời.

Bí ẩn lớp khí lạnh ngay dưới tầng nhiệt

Trong nhiều năm, giới khoa học đã bối rối trước sự tồn tại của một lớp lạnh (temperature minimum) nằm trong tầng sắc quyển của Mặt Trời, nơi nhiệt độ đột ngột giảm xuống khoảng 4000°C trước khi tăng vọt lên hàng triệu độ ở vành nhật hoa bên ngoài. Việc tại sao Mặt Trời lại có cấu trúc nhiệt độ phức tạp như vậy, với sự giảm nhiệt độ đáng kinh ngạc ngay trên bề mặt, vẫn luôn là một câu đố khoa học, thường được cho là liên quan đến sự xoắn và đứt gãy của các đường sức từ trường.

Vào năm 2013, Kính viễn vọng Không gian Herschel của ESA đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử. Bằng cách quan sát Alpha Centauri A bằng ánh sáng hồng ngoại xa và áp dụng các mô hình khí quyển sao tiên tiến, các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra "chữ ký" rõ ràng của một lớp nhiệt độ nghịch đảo tương đương tồn tại ở ngôi sao này. Đây là lần đầu tiên cấu trúc nhiệt độ phức tạp như vậy được xác định ngoài Mặt Trời của chúng ta.

Theo René Liseau, trưởng nhóm nghiên cứu ban đầu từ Đài quan sát Không gian Onsala, Thụy Điển, phát hiện này không chỉ giúp củng cố các lý thuyết về cơ chế làm nóng khí quyển sao, mà còn là chìa khóa để săn tìm hành tinh. Tiến sĩ Liseau đã cảnh báo rằng: "Vùng nhiệt độ tối thiểu trong các ngôi sao khác có thể khiến chúng ta đánh giá thấp lượng bụi thực tế có trong đĩa hình thành hành tinh xung quanh." Nói cách khác, sự hiểu biết chính xác về cách Alpha Centauri A phát sáng là điều kiện tiên quyết để tìm kiếm các vật thể mờ nhạt hơn.

Ngôi sao "sinh đôi" gần mặt trời nhất có thể mang theo một thế giới có sự sống?

Tin sốc từ NASA: Hành tinh khổng lồ xuất hiện

Chính sự hiểu biết chi tiết về cách Alpha Centauri A phát sáng và cấu trúc nhiệt độ của nó đã mở đường cho phát hiện chấn động gần đây. Dữ liệu từ các kính viễn vọng và công nghệ được NASA hậu thuẫn đã cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất về sự tồn tại của Alpha Centauri Ab , một hành tinh khí khổng lồ (loại hành tinh tương tự Sao Mộc) tiềm năng trong hệ sao gần nhất này.

Việc tìm thấy một hành tinh khổng lồ trong hệ sao gần nhất đã là một khám phá vĩ đại, nhưng nó càng trở nên chấn động hơn khi được đặt trong bối cảnh: sự hiểu biết chi tiết về lớp lạnh kia đã giúp tinh chỉnh các phép đo, loại bỏ các sai số tính toán, từ đó khẳng định tính xác thực của hành tinh mới.

Ý nghĩa to lớn đối với hành trình tìm sự sống

Phát hiện này có hai ý nghĩa lớn. Thứ nhất, nó chỉ ra rằng sự hình thành của các hành tinh khí khổng lồ có thể là một quy tắc phổ biến ngay cả trong hệ sao lân cận của chúng ta, củng cố niềm tin rằng "nguyên liệu" để tạo ra sự sống rất sẵn có. Thứ hai, nó chứng minh rằng việc giải mã các bí ẩn vật lý học sao (như lớp lạnh) là bước thiết yếu để tìm kiếm các hành tinh. "Được trang bị một bức tranh chi tiết hơn về cách Alpha Centauri A tỏa sáng, chúng ta có thể hy vọng phát hiện chính xác hơn về bụi trong các hệ thống có khả năng chứa hành tinh xung quanh các ngôi sao giống Mặt Trời khác," là nhận định đã được chứng minh là đúng đắn.

Thông báo của NASA về bằng chứng này, được xây dựng trên nền tảng của các phát hiện trước đó, cho thấy sự hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học bền bỉ là chìa khóa để giải mã những bí ẩn lớn nhất. Tin sốc này một lần nữa khẳng định rằng, trong vũ trụ, những điều bất ngờ và phi thường nhất luôn chờ đợi sự khám phá của nhân loại.

Nguồn: ESA, NASA