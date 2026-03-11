Mới nhất
Vật thể bị nghi “tàu ngoài hành tinh” vụt sáng ở thời điểm bất thường

Thứ tư, 12:27 11/03/2026 | Chuyện đó đây

Những bức ảnh từ kính viễn vọng SPHEREx của NASA đã giúp giải thích "hành vi" bất thường của vật thể liên sao gây hoài nghi suốt năm vừa qua.

Research Notes of the AAS

Dữ liệu này đã chỉ ra sự "thức tỉnh" của vật thể này hồi tháng 12-2025 là rất bất thường; đồng thời giúp giải thích sự bất thường đó.

Vật thể bị nghi “tàu ngoài hành tinh” vụt sáng ở thời điểm bất thường - Ảnh 1.

Những quan sát này của tàu SPHEREx thuộc NASA cho thấy ánh sáng hồng ngoại phát ra từ bụi, nước, các phân tử hữu cơ và carbon dioxide trong "vầng hào quang" của vật thể liên sao 3I/ATLAS khi nó thăng hoa - Ảnh: NASA/JPL-Caltech

Suốt năm 2025, 3I/ATLAS đã "chiếm sóng" đáng kể các diễn đàn thiên văn và các tạp chí khoa học. Hầu hết các nhà nghiên cứu tin rằng nó là một sao chổi kỳ lạ, nhưng cũng có những lập luận nổi tiếng cho rằng đó có thể là tàu vũ trụ do thám của người ngoài hành tinh.

Trong nghiên cứu mới được chủ trì bởi NASA, nhóm tác giả cho biết các sao chổi sẽ hoạt động mạnh nhất khi đạt điểm cận nhật (gần Mặt Trời nhất) do bị sức nóng của ngôi sao làm cho thăng hoa.

Nhưng 3I/ATLAS lại gây bất ngờ khi bừng sáng dữ dội vào tháng 12-2025, tức là tận 2 tháng sau khi đã đi qua điểm cận nhật.

Các nhà khoa học cho rằng sự "thức tỉnh" muộn này là do nhiệt lượng từ Mặt Trời cần thời gian lâu hơn bình thường để xuyên qua lớp vỏ cứng bị tắm trong bức xạ lâu ngày của vật thể du hành giữa các vì sao này.

Vì vậy, tận 2 tháng sau điểm cận nhật các lớp băng cổ đại nằm sâu bên trong vật thể mới được làm nóng đủ để thăng hoa.

Trong lần "thức tỉnh" bất ngờ hồi tháng 12-2025, các nhà khoa học đã nhận thấy "vầng hào quang" bao quanh sao chổi là một vùng khí quyển giàu khí và bụi, với các chất phát thải từ xyanua (CN), nước (H₂O), chất hữu cơ, carbon dioxide (CO₂) và carbon monoxide (CO).

"Sự xuất hiện mới của xyanua và những đặc điểm hữu cơ cho thấy các chất này có trong pha nước” - giáo sư Avi Loeb, Giám đốc Viện Lý thuyết và tính toán thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, giảng viên Đại học Harvard (Mỹ), đã nhận định vào thời điểm đó.

Giáo sư Loeb là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất cho rằng 3I/ATLAS là một tàu do thám ngoài hành tinh, dựa trên những bất thường liên quan đến đặc tính và cách nó di chuyển trong hệ Mặt Trời.

Tuy nhiên bình luận về xyanua và các đặc điểm hữu cơ cho thấy nhà khoa học này đã gián tiếp thừa nhận nguồn gốc tự nhiên của vật thể.

Anh Thư
Top