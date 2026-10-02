Phát hiện khối u vùng góc hàm, người phụ nữ 44 tuổi đi khám phát hiện mắc ung thư tuyến nước bọt

Khối u vùng góc hàm lớn dần sau nhiều tháng

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, khoảng 5 tháng trước khi nhập viện, chị L.T.T phát hiện một khối bất thường tại vùng góc hàm bên phải. Ban đầu, khối u chưa gây nhiều khó chịu nên người bệnh chưa đi khám. Theo thời gian, khối u ngày càng lớn, gia đình mới đưa chị đến cơ sở y tế tại địa phương thăm khám và được giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục đánh giá, điều trị chuyên sâu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận khối u vùng góc hàm phải kích thước khoảng 5x6 cm, kèm một số hạch vùng cổ. Người bệnh được thực hiện các xét nghiệm và thăm dò cần thiết, trong đó có siêu âm vùng cổ - mặt, đánh giá tuyến nước bọt và chụp cắt lớp vi tính vùng hàm mặt có tiêm thuốc cản quang.

Kết quả cho thấy tổn thương tại tuyến nước bọt mang tai phải có đặc điểm nghi ngờ ác tính. Người bệnh tiếp tục được đánh giá và thực hiện giải phẫu bệnh để xác định bản chất tổn thương. Kết quả xác định chị mắc ung thư tuyến nước bọt mang tai phải.

ThS.BS Thân Ngọc Minh thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật khối u nằm sát dây thần kinh mặt

Với vị trí và kích thước tổn thương, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Ung bướu tiến hành phẫu thuật nhằm kiểm soát khối u.

ThS.BS Thân Ngọc Minh, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Ung bướu, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh, cho biết khối u có kích thước tương đối lớn, nằm tại vùng tuyến nước bọt mang tai - nơi tập trung nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng, đặc biệt là dây thần kinh mặt.

Do đó, quá trình phẫu thuật đòi hỏi sự thận trọng trong từng bước, từ đánh giá phạm vi tổn thương, xác định mối liên quan giữa khối u với các cấu trúc lân cận đến bóc tách và xử lý tổn thương. Ê-kíp phẫu thuật đặc biệt chú trọng bảo tồn tối đa dây thần kinh mặt và chức năng vận động các cơ vùng mặt, qua đó giúp duy trì khả năng nhắm mắt, cười, biểu cảm khuôn mặt và vận động môi, miệng, đồng thời hạn chế nguy cơ liệt mặt sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và chuẩn bị cho các bước điều trị tiếp theo.

Vượt gần 300km đi chữa bệnh, rào cản ngôn ngữ được tháo gỡ

Với người bệnh ở vùng sâu, vùng xa, hành trình điều trị đôi khi không chỉ là quãng đường địa lý mà còn có những trở ngại về điều kiện đi lại, kinh tế và giao tiếp. Với chị L.T.T, khoảng cách gần 300 km từ nhà đến bệnh viện khiến việc điều trị xa gia đình trở thành một trải nghiệm không dễ dàng.

Người bệnh chưa thông thạo tiếng Việt nên gặp nhiều trở ngại khi trao đổi trực tiếp với bác sĩ và điều dưỡng ngay từ những ngày đầu nhập viện. Trong quá trình chăm sóc, các nhân viên y tế chủ động quan sát, lắng nghe và lựa chọn cách giao tiếp phù hợp để người bệnh có thể hiểu những thông tin liên quan đến chăm sóc, theo dõi và điều trị.

Sự hỗ trợ của người con trai 19 tuổi cùng sự kiên trì, tận tình của cán bộ y tế giúp quá trình trao đổi với người bệnh thuận lợi hơn. Từ sự xa lạ, bỡ ngỡ ban đầu, chị dần hiểu và chủ động phối hợp trong quá trình điều trị.

Sự đồng hành giúp người bệnh thêm vững tâm

Em V.M.L, con trai chị L.T.T, cho biết lần đầu đưa mẹ đi xa chữa bệnh, em cũng rất lo lắng và bỡ ngỡ. Tuy nhiên, trong những ngày ở bệnh viện, chứng kiến các bác sĩ, điều dưỡng thường xuyên quan tâm, giải thích và hỏi han, em cảm thấy yên tâm hơn.

"Ở đây mẹ em không chỉ được chăm sóc, điều trị ổn định hơn mà còn nhận được sự thăm hỏi, động viên và hướng dẫn tận tình. Em thật sự biết ơn các cán bộ y tế đã giúp đỡ mẹ con em. Em mong mẹ sẽ tiếp tục kiên trì điều trị để có thể sớm hồi phục và trở về nhà", em V.M.L chia sẻ.

Theo các bác sĩ, với người bệnh, đặc biệt là những người phải điều trị xa nhà hoặc gặp khó khăn trong giao tiếp, sự đồng hành của gia đình và nhân viên y tế có ý nghĩa quan trọng. Một lời giải thích dễ hiểu, sự kiên nhẫn trong giao tiếp hay hỗ trợ đúng lúc có thể giúp người bệnh giảm lo lắng và phối hợp tốt hơn với quá trình điều trị.

Với chị L.T.T, phía sau hành trình vượt gần 300 km để điều trị ung thư tuyến nước bọt là sự đồng hành của người con trai và đội ngũ y tế. Đây cũng là điểm tựa để người bệnh tiếp tục các bước điều trị tiếp theo, hướng tới mục tiêu kiểm soát bệnh và sớm trở về với gia đình.