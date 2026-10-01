Lợi ích của củ cải trắng với sức khỏe, đặc biệt với người tiểu đường, viêm khớp

Các chất dinh dưỡng từ củ cải trắng

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, củ cải là một trong số những nguồn thực phẩm phổ biến, củ cải trắng được xếp vào nhóm rau củ ít calo nhưng có hàm lượng dinh dưỡng đáng ngạc nhiên. Theo ước tính từ các nhà dinh dưỡng, 338 gram củ cải tươi chứa các chất dinh dưỡng sau đây: Calo 61. Carbs 14 gram. Protein 2 gram. Chất xơ 5 gram. Vitamin C. Axit flolic (vitamin B9). Canxi. Magiê. Kali. Đồng.

Bên cạnh đó, ăn củ cải trắng sẽ tiêu thụ thêm một lượng glucose, fructose, saccharose, Vitamin A, B, folate, choline... Theo Đông Y, củ cải có vị ngọt, hơi cay, đắng, tính bình, không độc.

Củ cải- vị thuốc tự nhiên giúp trị nhiều chứng bệnh thường gặp

Củ cải chứa nhiều chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Các hợp chất chống viêm trong củ cải giúp làm dịu đường tiêu hóa, giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, chướng bụng. Củ cải có khả năng giúp cơ thể đào thải các độc tố, thanh lọc máu.

Theo Đông Y, củ cải có vị ngọt, hơi cay, đắng, tính bình, không độc.

Các hợp chất trong củ cải giúp bảo vệ gan, hỗ trợ quá trình giải độc của gan. Giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Kali có trong củ cải giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ cao huyết áp. Củ cải có tính bình, vị ngọt, hơi cay, có tác dụng chữa ho, long đờm, giảm viêm họng.

Thông tin từ VTC News, củ cải có đặc tính chống viêm. Nhiều bệnh như viêm khớp, xơ cứng động mạch, tăng huyết áp đều liên quan đến tình trạng viêm mãn tính. Củ cải thuộc họ cải, các nghiên cứu phát hiện ra rằng chiết xuất từ họ cải và các thành phần tinh khiết của chúng có đặc tính chống viêm.

Chất chuyển hóa thứ cấp giá trị chữa bệnh trong củ cải gồm glucosinolates, isothiocyanates và polyphenol. Nghiên cứu phát hiện ra rằng isothiocyanates tác dụng kháng khuẩn lên tới 87% đối với vi khuẩn kháng kháng sinh. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng, củ cải tính lạnh, có thể thanh nhiệt, giải độc, điều này thực ra có ý nghĩa tương tự như tác dụng chống viêm của Tây y, nên Đông y và Tây y đều có cách hiểu giống nhau về điểm này.

Ngoài ra, củ cải trắng rất giàu vitamin C và nguyên tố vi lượng kẽm. Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa tương đối mạnh, có thể giúp loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể, có lợi cho việc tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và cải thiện khả năng chống lại bệnh tật.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng, củ cải tính lạnh, có thể thanh nhiệt, giải độc.

Mặt khác, củ cải cũng có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng củ cải có thể tăng cường cơ chế bảo vệ chống oxy hóa, giảm tress oxy hóa, cân bằng lượng đường trong máu do hormone gây ra, đồng thời giảm sự hấp thụ glucose trong ruột nên có tác dụng chống tiểu đường.

Những ai không nên sử dụng củ cải trắng

Củ cải trắng mang lại rất nhiều tác dụng có lợi cho con người, tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại củ này.

Phụ nữ có thai không nên ăn củ cải trắng: Mỗi tuần bà bầu chỉ nên ăn 1-2 bữa củ cải nấu chín như củ cải hầm, củ cải luộc, hay canh củ cải,... Tuyệt đối không ăn củ cải sống vì sẽ làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi mang thai. Cũng tránh ăn các loại thực phẩm như salad củ cải sống hoặc củ cải ngâm vì chúng không an toàn cho phụ nữ mang thai.

Người bị bệnh tuyến giáp: Vì củ cải trắng chứa nhiều hợp chất có thể ảnh hưởng đến tuyến giáp và cản trở hoạt động của hormone.

Người đang dùng thuốc nitrat: Do loại củ này chứa hàm lượng nitrat cao.

Những người đang dùng thuốc làm loãng máu như Coumadin hoặc Warfarin: Tránh ăn đột ngột một lượng lớn củ cải, vì củ cải có tác dụng đông máu có thể cản trở hiệu quả của thuốc.

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