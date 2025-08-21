Phát hiện lại loài rắn nhỏ nhất thế giới
Loài rắn dài chỉ 10 cm từng được cho là tuyệt chủng vừa xuất hiện trở lại tại vùng trung tâm đảo Barbados.
Rắn chỉ Barbados từng nằm trong danh sách hơn 4.800 loài được cho là đã biến mất. (Ảnh: Connor Blades)
Loài rắn chỉ nhỏ bằng sợi mì spaghetti - có tên khoa học là Barbados threadsnake - đã được phát hiện trở lại sau 20 năm vắng bóng, trong một cuộc khảo sát sinh thái hồi tháng 3 tại Barbados - quốc gia ở phía đông nam của vùng biển Caribe. Đây là kết quả hợp tác giữa Bộ Môi trường nước này và tổ chức bảo tồn Re:wild.
Barbados threadsnake được xem là loài rắn nhỏ nhất thế giới, khi con trưởng thành cũng chỉ dài khoảng 10 cm và mảnh như sợi mì. Loài này từng bị liệt vào danh sách hơn 4.800 loài động - thực vật và nấm "mất tích" trong khoa học.
Theo các nhà bảo tồn, số lượng cực kỳ ít ỏi của loài rắn này đang đặt ra lo ngại lớn. Ông Connor Blades, cán bộ của Bộ Môi trường Barbados, cho biết: “Nếu mật độ cá thể thấp, chúng tôi lo ngại rắn sẽ khó tìm được bạn tình, nhất là khi môi trường sống của chúng đang bị suy thoái”.
Ông Blades cùng Justin Springer - cán bộ chương trình vùng Caribe của tổ chức Re:wild - đã dành hơn một năm tìm kiếm loài rắn này cùng nhiều loài bò sát đặc hữu khác trong một dự án bảo tồn.
Trong lần khảo sát hồi tháng 3, khi lật một hòn đá dưới gốc cây, ông Springer nửa đùa nửa thật nói: “Tôi ngửi thấy mùi rắn chỉ”, và bất ngờ thấy nó ngay trước mắt. “Khi bạn đã quen với việc tìm mà không thấy gì, bạn sẽ choáng khi thật sự phát hiện ra nó”, ông nói.
Mẫu vật sau đó được đưa tới Đại học West Indies để phân tích. Dưới kính hiển vi, các chuyên gia xác nhận đường sọc màu cam nhạt và vảy mũi đặc trưng của loài Barbados threadsnake.
Rắn chỉ Barbados lần đầu được ghi nhận vào năm 1889, và cho tới nay chỉ có rất ít trường hợp được xác nhận chính thức. Loài này sinh sản hữu tính, mỗi lần đẻ chỉ một trứng - khác với một số loài bò sát có thể tự sinh sản mà không cần giao phối.
Với 98% diện tích rừng ở Barbados đã bị chặt phá để phục vụ nông nghiệp từ hơn 500 năm qua, nguy cơ loài rắn biến mất hoàn toàn vì mất môi trường sống và loài xâm lấn là rất đáng lo ngại.
“Việc rắn chỉ xuất hiện trở lại là lời nhắc nhở với người dân Barbados rằng những cánh rừng còn lại rất đặc biệt và cần được bảo vệ”, ông Springer nhấn mạnh. “Không chỉ vì rắn, mà vì cả các loài động thực vật khác - và cả di sản của chúng ta”.
Lý do đáng sợ khiến bãi biển đẹp như mơ bỗng vắng khách giữa mùa hèTiêu điểm - 1 ngày trước
Một người phụ nữ đã chia sẻ lên mạng xã hội lý do đáng kinh ngạc khiến một bãi biển ở Anh trở nên vắng vẻ lạ thường trong đợt nắng nóng đỉnh điểm.
Mỹ: Thiếu niên thích đồng hành với A.I. hơn con ngườiTiêu điểm - 1 ngày trước
Hơn 70% thiếu niên Mỹ đã sử dụng bạn đồng hành AI và nhiều em trong số này cảm thấy những tương tác với AI cũng đáp ứng tốt như khi nói chuyện với bạn bè.
Nữ giúp việc trộm hơn 800 triệu đồng của chủ nhà trong suốt 1 năm trờiTiêu điểm - 3 ngày trước
Khi thấy chủ nhà nghi ngờ, nữ giúp việc bất ngờ nghỉ việc, cắt đứt liên lạc. Cảnh sát sau đó mở cuộc truy tìm và phát hiện cô đang lẩn trốn cùng người yêu là một tài xế xe ôm.
Bí quyết giúp nam sinh từng nghiện game đạt điểm thi đứng đầu cả nước, được 2 trường đại học danh tiếng săn đónTiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Một học sinh từng mê game, điểm số bết bát suốt nhiều năm học đã tự nhận thức được và vượt lên chính mình để trở thành thủ khoa.
Trái Đất đang quay nhanh hơn, lo ngại rủi ro do ‘giây nhuận âm’Tiêu điểm - 4 ngày trước
Trong mùa hè năm nay, Trái Đất đang quay nhanh hơn bình thường, khiến một số ngày có thời lượng ngắn hơn tiêu chuẩn 24 giờ.
'Thế giới bên kia' ra sao qua mô tả của những người từng trải qua cửa tử?Tiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - Những gì mô tả về “thế giới bên kia” của những người được cho từng trải qua giây phút lâm sàng khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh: Còn chưa đến 150 cá thể hoang dã, "cực kỳ nhút nhát"Tiêu điểm - 5 ngày trước
Loài vật này hiện chỉ còn chưa đến 150 cá thể trong tự nhiên, đây là con số khiến chúng đứng trước bờ vực tuyệt chủng.
Vật thể rơi từ Mặt Trăng xác nhận khám phá sốc của tàu Trung QuốcTiêu điểm - 5 ngày trước
Một tảng đá 2,35 tỉ năm tuổi được tìm thấy ở châu Phi là mẫu vật duy nhất mà chúng ta có được từ "thời kỳ bị lãng quên" của Mặt Trăng.
Khó tin: Người dân Anh khốn đốn vì chuột “to bằng mèo”, rác thải tràn lan, cửa nhà không dám mởTiêu điểm - 6 ngày trước
Nhiều người Anh đang sống trong sợ hãi vì đàn chuột "to bằng mèo" hoành hành giữa mùa hè oi ả. Rác thải chất đống, thùng rác công cộng thì bị lục tung, chuột len lỏi khắp các con hẻm, thậm chí tìm cách chui vào nhà dân.
Hệ Mặt Trời đã đánh mất một hành tinh?Tiêu điểm - 1 tuần trước
Một "hóa thạch vũ trụ" bí ẩn vừa lộ ra ở rìa hệ Mặt Trời đã đem lại tin xấu về "hành tinh thứ 9".
Khó tin: Người dân Anh khốn đốn vì chuột “to bằng mèo”, rác thải tràn lan, cửa nhà không dám mởTiêu điểm
Nhiều người Anh đang sống trong sợ hãi vì đàn chuột "to bằng mèo" hoành hành giữa mùa hè oi ả. Rác thải chất đống, thùng rác công cộng thì bị lục tung, chuột len lỏi khắp các con hẻm, thậm chí tìm cách chui vào nhà dân.