Phát hiện lại loài rắn nhỏ nhất thế giới

Rắn chỉ Barbados từng nằm trong danh sách hơn 4.800 loài được cho là đã biến mất. (Ảnh: Connor Blades)

Loài rắn chỉ nhỏ bằng sợi mì spaghetti - có tên khoa học là Barbados threadsnake - đã được phát hiện trở lại sau 20 năm vắng bóng, trong một cuộc khảo sát sinh thái hồi tháng 3 tại Barbados - quốc gia ở phía đông nam của vùng biển Caribe. Đây là kết quả hợp tác giữa Bộ Môi trường nước này và tổ chức bảo tồn Re:wild.

Barbados threadsnake được xem là loài rắn nhỏ nhất thế giới, khi con trưởng thành cũng chỉ dài khoảng 10 cm và mảnh như sợi mì. Loài này từng bị liệt vào danh sách hơn 4.800 loài động - thực vật và nấm "mất tích" trong khoa học.

Theo các nhà bảo tồn, số lượng cực kỳ ít ỏi của loài rắn này đang đặt ra lo ngại lớn. Ông Connor Blades, cán bộ của Bộ Môi trường Barbados, cho biết: “Nếu mật độ cá thể thấp, chúng tôi lo ngại rắn sẽ khó tìm được bạn tình, nhất là khi môi trường sống của chúng đang bị suy thoái”.

Ông Blades cùng Justin Springer - cán bộ chương trình vùng Caribe của tổ chức Re:wild - đã dành hơn một năm tìm kiếm loài rắn này cùng nhiều loài bò sát đặc hữu khác trong một dự án bảo tồn.

Hai nhà bảo tồn Springer và Blades vui mừng khi phát hiện lại loài rắn này. (Ảnh: Connor Blades)

Trong lần khảo sát hồi tháng 3, khi lật một hòn đá dưới gốc cây, ông Springer nửa đùa nửa thật nói: “Tôi ngửi thấy mùi rắn chỉ”, và bất ngờ thấy nó ngay trước mắt. “Khi bạn đã quen với việc tìm mà không thấy gì, bạn sẽ choáng khi thật sự phát hiện ra nó”, ông nói.

Mẫu vật sau đó được đưa tới Đại học West Indies để phân tích. Dưới kính hiển vi, các chuyên gia xác nhận đường sọc màu cam nhạt và vảy mũi đặc trưng của loài Barbados threadsnake.

Rắn chỉ Barbados lần đầu được ghi nhận vào năm 1889, và cho tới nay chỉ có rất ít trường hợp được xác nhận chính thức. Loài này sinh sản hữu tính, mỗi lần đẻ chỉ một trứng - khác với một số loài bò sát có thể tự sinh sản mà không cần giao phối.

Với 98% diện tích rừng ở Barbados đã bị chặt phá để phục vụ nông nghiệp từ hơn 500 năm qua, nguy cơ loài rắn biến mất hoàn toàn vì mất môi trường sống và loài xâm lấn là rất đáng lo ngại.

“Việc rắn chỉ xuất hiện trở lại là lời nhắc nhở với người dân Barbados rằng những cánh rừng còn lại rất đặc biệt và cần được bảo vệ”, ông Springer nhấn mạnh. “Không chỉ vì rắn, mà vì cả các loài động thực vật khác - và cả di sản của chúng ta”.