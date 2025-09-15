Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đen

Một người đàn ông đã bị buộc tội sau khi phát hiện 35kg ma túy đá - trị giá ước tính 11,4 triệu USD (300 tỷ đồng) - bên trong hành lý của người này tại Sân bay Brisbane.

Người đàn ông 62 tuổi ở Gold Coast đã bị Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) và lực lượng Biên phòng Úc (ABF) chặn lại và yêu cầu kiểm tra hành lý sau chuyến bay từ Los Angeles vào ngày 5/9.

Các nhân viên của ABF được cho là đã tìm thấy 12 túi nhựa kín chứa chất kết tinh màu trắng trong vali của người đàn ông này.

Vụ bắt giữ ước tính trị giá 11,4 triệu USD (300 tỷ đồng), cảnh sát cho biết.

Người đàn ông bị buộc tội nhập khẩu một lượng lớn ma túy bị kiểm soát ở biên giới. Ảnh: AFP

Người đàn ông đã bị bắt và buộc tội nhập khẩu một lượng lớn ma túy qua biên giới. Tội này có mức án phạt tối đa là tù chung thân.

Chỉ huy tác chiến ABF Queensland Troy Sokoloff cho biết thông tin tình báo của ABF đã giúp họ tìm ra người đàn ông 62 tuổi này.

Ông Sokoloff cho biết: "Methamphetamine hủy hoại cuộc sống và gia đình, vụ bắt giữ này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới những kẻ cố gắng buôn lậu ma túy vào Úc – các người sẽ bị bắt".

Thanh tra AFP Shane Scott cho biết 2 sở cảnh sát vẫn tiếp tục phát hiện các nỗ lực buôn lậu chất cấm, bất chấp những cảnh báo nhiều lần.

Ông Scott cho biết: "Tôi muốn nhắc lại rằng biên giới của chúng ta tại các sân bay được AFP và ABF tuần tra tích cực và siêng năng để ngăn chặn ma túy bất hợp pháp xâm nhập vào.

Vụ bắt giữ này có thể tương đương với 17.500 giao dịch đường phố riêng lẻ với khối lượng 0,2 gram, với giá trị ước tính trên thị trường chợ đen là 11,4 triệu USD".



Phương Linh (T/h)