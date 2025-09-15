Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đen
Khi kiểm tra hành lý, cảnh sát phát hiện 12 túi nhựa đựng chất kết tinh màu trắng trong vali của người đàn ông.
Một người đàn ông đã bị buộc tội sau khi phát hiện 35kg ma túy đá - trị giá ước tính 11,4 triệu USD (300 tỷ đồng) - bên trong hành lý của người này tại Sân bay Brisbane.
Người đàn ông 62 tuổi ở Gold Coast đã bị Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) và lực lượng Biên phòng Úc (ABF) chặn lại và yêu cầu kiểm tra hành lý sau chuyến bay từ Los Angeles vào ngày 5/9.
Các nhân viên của ABF được cho là đã tìm thấy 12 túi nhựa kín chứa chất kết tinh màu trắng trong vali của người đàn ông này.
Vụ bắt giữ ước tính trị giá 11,4 triệu USD (300 tỷ đồng), cảnh sát cho biết.
Người đàn ông đã bị bắt và buộc tội nhập khẩu một lượng lớn ma túy qua biên giới. Tội này có mức án phạt tối đa là tù chung thân.
Chỉ huy tác chiến ABF Queensland Troy Sokoloff cho biết thông tin tình báo của ABF đã giúp họ tìm ra người đàn ông 62 tuổi này.
Ông Sokoloff cho biết: "Methamphetamine hủy hoại cuộc sống và gia đình, vụ bắt giữ này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới những kẻ cố gắng buôn lậu ma túy vào Úc – các người sẽ bị bắt".
Thanh tra AFP Shane Scott cho biết 2 sở cảnh sát vẫn tiếp tục phát hiện các nỗ lực buôn lậu chất cấm, bất chấp những cảnh báo nhiều lần.
Ông Scott cho biết: "Tôi muốn nhắc lại rằng biên giới của chúng ta tại các sân bay được AFP và ABF tuần tra tích cực và siêng năng để ngăn chặn ma túy bất hợp pháp xâm nhập vào.
Vụ bắt giữ này có thể tương đương với 17.500 giao dịch đường phố riêng lẻ với khối lượng 0,2 gram, với giá trị ước tính trên thị trường chợ đen là 11,4 triệu USD".
Phương Linh (T/h)
Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều traTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ này đã hỏi người thân nhưng tất cả đều khẳng định không ai chuyển khoản số tiền lớn như vậy cho bà.
Lượng người sử dụng ChatGPT có thời điểm giảm tới 70%, lý do là gì?Tiêu điểm - 1 ngày trước
Lượng người truy cập ChatGPT đã giảm tới 70% từ đầu tháng 6 và giữ ở mức này cho đến tận đầu tháng 8.
Shipper thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, người phụ nữ được cứuTiêu điểm - 1 ngày trước
Nhìn thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, tài xế giao hàng báo cảnh sát và cuộc tìm kiếm bắt đầu; người phụ nữ được cứu sau 30 giờ gặp nạn.
Số phận ngôi nhà 'cứng đầu' sẵn sàng nằm giữa đường cao tốc không chịu di dời dù được đền bù tới 6 tỷ đồng hiện ra sao?Tiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Dù được đền bù số tiền lên tới 6 tỷ đồng cùng 2 căn hộ nhưng chủ nhà vẫn kiên quyết không chịu di dời vì cho rằng vẫn chưa thỏa đáng.
Ngôi sao đầu tiên của vũ trụ có thể đã tái xuất trong hình hài khácTiêu điểm - 2 ngày trước
"Kiếp sau" của một trong những ngôi sao đầu tiên mà vũ trụ sinh ra có thể ẩn nấp trong chính thiên hà của chúng ta.
Cuộc sống riêng ít biết của tỷ phú vừa vượt mặt cả Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giớiTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Tỷ phú Larry Ellison vừa vượt mặt Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh nhờ cú nhảy vọt thần kỳ của cổ phiếu Oracle sau báo cáo kinh doanh ấn tượng.
Đá vào thứ tưởng mạng nhện, cô gái phát hiện viên kim cương giá trịTiêu điểm - 4 ngày trước
Một người phụ nữ đã có một câu chuyện khó quên để kể cho những người bạn đời của mình, sau khi vô tình tìm thấy một viên kim cương 2,3 carat.
10 “lỗ đen” lạ xuất hiện trên bầu trời đảo hoang gần Nam CựcTiêu điểm - 5 ngày trước
Một bức ảnh vệ tinh chụp biển mây trên bầu trời đảo Heard cho thấy sự xuất hiện của những khoảng trống kỳ lạ, giống như lỗ đen siêu nhỏ.
Khám phá con đường ngắn nhất hành tinh, đi chưa đến 3 giâyTiêu điểm - 1 tuần trước
Có một con đường nhỏ ở Scotland được mọi người biết đến với tên gọi con đường ngắn nhất thế giới, bạn chỉ cần ba bước chân là có thể băng qua.
Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?Tiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Một hy vọng mới đang được kỳ vọng giúp tìm thấy máy bay MH370 mất tích cách đây hơn một thập kỷ.
Lý do đằng sau việc người Nhật Bản không ăn cá sông khiến du khách bất ngờTiêu điểm
GĐXH - Có 4 lý do khiến người dân Nhật Bản thường ít lựa chọn cá sông làm thực phẩm cho mình.