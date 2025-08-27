Mới nhất
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Thứ tư, 16:22 27/08/2025 | Y tế
GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.

Bệnh nhân Nguyễn V. B. (Xã Đức Trọng, Lâm Đồng), sinh năm 1953, vừa bị đục thủy tinh thể vừa có tiền sử glaucoma (cườm nước) nhiều năm. Ông B. đang điều trị nội khoa với 3 loại thuốc phối hợp nhưng vẫn không kiểm soát được nhãn áp do không đáp ứng thuốc, gây tình trạng đau nhức rất nhiều. 

Nhãn áp của bệnh nhân B. cao liên tục, trước khi điều trị là 29 mmHg - đây là một con số báo động vì nhãn áp thông thường dao động từ 12 – 20 mmHg.

BS.CKII Trần Bá Kiền phẫu thuật đặt PGI vào mắt bệnh nhân bị glaucoma. Ảnh BVCC

Sau khi được thăm khám tại BV Mắt Sài Gòn Đà Lạt, dưới sự thăm khám và chỉ định chuyên môn của BS.CKII Trần Bá Kiền (Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Tập đoàn Y khoa VISI), bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật đặt PGI (Paul Glaucoma Implant), một phương pháp điều trị tiên tiến đang được áp dụng tại nhiều trung tâm nhãn khoa lớn trên thế giới.

Sau khi điều trị thì nhãn áp bệnh nhân đã ổn định ở mức 16mmHg. Bệnh nhân không cần phải sử dụng thêm thuốc hạ nhãn áp. Bọng kết mạc tốt, van hoạt động tốt. Mắt hết đau nhức.

BS.CKII Trần Bá Kiền cho biết, bệnh nhân B. là người thứ tư được điều trị phương pháp này tại bệnh viện. Ngoài bệnh viện này thì BV Mắt Hoa Lư và BV Mắt Sông Tiền Bến Tre cũng đã thành công với 8 ca PGI kỹ thuật cao trước đó.

Theo các bác sĩ nhãn khoa, PGI là thiết bị dẫn lưu thủy dịch hiện đại, chất liệu và thiết kế của  phù hợp với giải phẫu mắt người châu Á, giúp cải thiện đáng kể sự dẫn lưu thủy dịch từ tiền phòng ra vùng dưới kết mạc, từ đó giảm nhãn áp một cách hiệu quả và ổn định lâu dài. Việc ứng dụng phương pháp này đang được cho là một trong những lựa chọn tối ưu cho những bệnh nhân glaucoma tiến triển nặng, không còn đáp ứng với thuốc nội khoa, mang đến một hướng đi mới trong kiểm soát bệnh.

