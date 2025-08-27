Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa
GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.
Bệnh nhân Nguyễn V. B. (Xã Đức Trọng, Lâm Đồng), sinh năm 1953, vừa bị đục thủy tinh thể vừa có tiền sử glaucoma (cườm nước) nhiều năm. Ông B. đang điều trị nội khoa với 3 loại thuốc phối hợp nhưng vẫn không kiểm soát được nhãn áp do không đáp ứng thuốc, gây tình trạng đau nhức rất nhiều.
Nhãn áp của bệnh nhân B. cao liên tục, trước khi điều trị là 29 mmHg - đây là một con số báo động vì nhãn áp thông thường dao động từ 12 – 20 mmHg.
Sau khi được thăm khám tại BV Mắt Sài Gòn Đà Lạt, dưới sự thăm khám và chỉ định chuyên môn của BS.CKII Trần Bá Kiền (Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Tập đoàn Y khoa VISI), bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật đặt PGI (Paul Glaucoma Implant), một phương pháp điều trị tiên tiến đang được áp dụng tại nhiều trung tâm nhãn khoa lớn trên thế giới.
Sau khi điều trị thì nhãn áp bệnh nhân đã ổn định ở mức 16mmHg. Bệnh nhân không cần phải sử dụng thêm thuốc hạ nhãn áp. Bọng kết mạc tốt, van hoạt động tốt. Mắt hết đau nhức.
BS.CKII Trần Bá Kiền cho biết, bệnh nhân B. là người thứ tư được điều trị phương pháp này tại bệnh viện. Ngoài bệnh viện này thì BV Mắt Hoa Lư và BV Mắt Sông Tiền Bến Tre cũng đã thành công với 8 ca PGI kỹ thuật cao trước đó.
Theo các bác sĩ nhãn khoa, PGI là thiết bị dẫn lưu thủy dịch hiện đại, chất liệu và thiết kế của phù hợp với giải phẫu mắt người châu Á, giúp cải thiện đáng kể sự dẫn lưu thủy dịch từ tiền phòng ra vùng dưới kết mạc, từ đó giảm nhãn áp một cách hiệu quả và ổn định lâu dài. Việc ứng dụng phương pháp này đang được cho là một trong những lựa chọn tối ưu cho những bệnh nhân glaucoma tiến triển nặng, không còn đáp ứng với thuốc nội khoa, mang đến một hướng đi mới trong kiểm soát bệnh.
Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấpY tế - 2 giờ trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.
Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thôngY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.
Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứuY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Sau phẫu thuật, bệnh nhân không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.
Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vongY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.
Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biểnY tế - 3 ngày trước
Bệnh nhân Nguyễn Văn Lai được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao.
Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tửY tế - 4 ngày trước
Người đàn ông 60 tuổi từng nhiều lần lỡ hẹn ghép tim, nay được hồi sinh sự sống nhờ trái tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não 33 tuổi.
Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt NamY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.
Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong caoY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, tiên lượng rất xấu.
Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưaY tế - 1 tuần trước
Khi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.
Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặngY tế - 1 tuần trước
Người đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớmY tế
Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.