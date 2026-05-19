Phim kinh dị ra rạp mùa hè 2026 không chỉ dọa ma khán giả mà đằng sau đó là tầng ý nghĩa

Thứ ba, 12:28 19/05/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Phim Ma Xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay và dự đoán được công chúng vô cùng quan tâm bởi nhiều yếu tố từ tâm linh đến tâm lý.

Sau một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo (TVC), đạo diễn Phan Bá Hỷ chính thức bước vào điện ảnh với dự án đầu tay Ma Xó, dự kiến khởi chiếu vào tháng 6/2026. Không đi theo lối mòn của dòng phim kinh dị giải trí, tác phẩm được định vị theo hướng tâm lý nơi nỗi sợ không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ chính lựa chọn của con người.

Trong bối cảnh phim kinh dị Việt đang dần bão hòa với các yếu tố hù dọa quen thuộc, Ma Xó lựa chọn cách tiếp cận khác: khai thác những ám ảnh nội tại, đặt nhân vật vào các nghịch cảnh như nghèo đói, nợ nần và mất mát. Khi bị dồn đến giới hạn, họ buộc phải đưa ra lựa chọn và chính những lựa chọn đó trở thành nguồn gốc của bi kịch.

Một góc máy đạo diễn Phan Bá Hỷ đang chỉ đạo nội dung.

Điểm đáng chú ý của bộ phim nằm ở việc không đặt nhân vật dưới góc nhìn phán xét. Thay vào đó, câu chuyện mở ra để người xem hiểu được động cơ phía sau mỗi quyết định, kể cả khi đó là sai lầm. Từ đó, Ma Xó đặt ra một vấn đề quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: Liệu con người có thực sự xấu, hay chỉ trở nên sai lầm trong những hoàn cảnh nhất định?

Chia sẻ về định hướng tác phẩm, đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết: "Tôi không muốn làm một bộ phim chỉ để dọa. Tôi muốn khán giả thấy được bản thân mình trong đó. Ai cũng có phần thiện, nhưng khi bị đặt vào hoàn cảnh khắc nghiệt, họ có thể đưa ra những lựa chọn sai. Và dù lý do là gì, con người vẫn phải trả giá đó là luật nhân quả rất công bằng".

Không chỉ là bước ngoặt về mặt thể loại, Ma Xó còn đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong tư duy làm nghề của đạo diễn. Xuất thân từ quảng cáo nơi đề cao sự chỉn chu tuyệt đối Phan Bá Hỷ buộc phải "tự phá vỡ" chính mình để phù hợp với điện ảnh.

Trên trường quay Ma Xó, vị đạo diễn trẻ học cách chấp nhận những bộ trang phục sờn cũ, những mái tóc bết mồ hôi và cả những "sai số" trong diễn xuất. Anh nhận ra sự hoàn hảo đôi khi là rào cản của tính chân thực. Thay vì vắt kiệt sức diễn viên ở mọi góc máy như khi làm quảng cáo, anh học cách "để dành" những khoảnh khắc bùng nổ nhất cho các cảnh quay cận cảnh đắt giá, giúp nhân vật của Ma Xó hiện lên sống động và đời nhất có thể.

Phim kinh dị ra rạp mùa hè 2026 không chỉ dọa ma khán giả mà đằng sau đó là tầng ý nghĩa - Ảnh 2.

Diễn viên Nguyễn Tín đang nghe hướng dẫn của đạo diễn trong phim "Ma Xó".

Hành trình thực hiện Ma Xó cũng gắn liền với quá trình tích lũy và chờ đợi kéo dài nhiều năm. Trước đó, đạo diễn từng tham gia cuộc thi Horror Movie Quest, qua đó tạo tiền đề để phát triển dự án điện ảnh dài hơi.

Đứng trước câu hỏi liệu Ma Xó là tuyên ngôn cho tên tuổi hay chỉ là một phép thử cho sự nghiệp, Phan Bá Hỷ thẳng thắn: "Nói là phép thử thì không phải, còn nói là tuyên ngôn thì quá lớn. Tôi chỉ mong kể được một câu chuyện chân thật và chạm đến cảm xúc của người xem".

Trong bối cảnh thị trường phim Việt ngày càng cạnh tranh, đặc biệt ở thể loại kinh dị, Ma Xó được xem là một ẩn số đáng chú ý khi lựa chọn hướng đi khác biệt: giảm yếu tố giật gân, tăng chiều sâu tâm lý và thông điệp về nhân quả.

Dự kiến ra rạp vào ngày 5/6/2026, bộ phim không chỉ là bước khởi đầu của một đạo diễn mới trong điện ảnh, mà còn là phép thử cho chính khán giả khi nỗi sợ lần này không nằm trên màn ảnh, mà đến từ những điều rất gần với đời sống. Một bộ phim kinh dị hứa hẹn ớn lạnh, ám ảnh nhất mùa hè năm nay.

Một cảnh trong phim "Ma Xó" gây ám ảnh.


