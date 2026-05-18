Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'
GĐXH - Mới bắt đầu yêu nhau, Trung đã tìm cách mua quà sang nhà tặng "bố vợ tương lai" để lấy lòng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 30 phim "Ngược đường ngược nắng", vì cụ Chính nhắc nhở không được can thiệp chuyện lấy vợ của Trung (Đình Tú) nên bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) không hài lòng. Bà lo lắng về việc nhiều cô gái trẻ hiện nay lấy chồng nhưng ngại sinh con, nên muốn tự mình kén chọn cho yên tâm.
Bà Diện còn nhắc chuyện cụ Chính từng vất vả tìm con dâu cho con trai thì nay cũng phải để bà có quyền này.
"Chị thì cũng phải thoáng thoáng lên nhá. Giờ ấy, chị phải sống cho vui vẻ, khỏe mạnh, thoải mái. Con cháu có phúc phận của nó. Sau này, nó cũng chả quan tâm đến chuyện chị thích hay không thích đâu. Giờ tôi già rồi, lẫn. Tôi lại nhớ đến cái chuyện ngày xưa. Ngày xưa, anh Trực anh lấy chị ấy là do anh chị tự nguyện đấy chứ, có phải là do tôi chọn lựa đâu", cụ Chính nói với con dâu.
Tình cảm với Mai (Ngọc Huyền) vừa mới bắt đầu, Trung đã mua quà mang sang biếu ông Phúc. Tuy nhiên, bố của Mai nhất quyết muốn trả tiền cho Trung thì mới nhận món quà này. Trong khi đó, hai chị em Mai đang nói chuyện về Hoàng. Vân khẳng định chỉ giúp Hoàng vì tình làng nghĩa xóm, không có tình cảm gì.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Hoàng mang giỏ hoa sang tặng Vân. Nhưng chưa kịp vào nhà, anh nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ vợ cũ. Hóa ra, con trai Hoàng đang bị bắt cóc. Nếu muốn con bình an trở về thì Hoàng phải trả số tiền lớn cho bọn chúng.
Tập 30 "Ngược đường ngược nắng" phát sóng vào 21h ngày 19/5 trên VTV1.
