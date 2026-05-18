Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3
GĐXH - Tập 1 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" chính thức lên sóng vào lúc 20h tối nay (ngày 18/5) trên VTV3.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", Lưu Ngọc Vân (Ngọc Huyền đóng) mở quầy hàng bán khuyến mãi ngay ở sân khu tập thể. Giọng nói sang sảng, liến thoắng của cô đã thu hút rất đông hàng xóm, người dân đến xem hàng.
Trong đó, ông Đăng (NSƯT Chí Trung) là khách hàng rất quan tâm đến nồi lẩu, nướng, hấp đa năng đang được giảm giá nhiều. Vân cam đoan với ông Đăng đây là sản phẩm chất lượng tốt.
Trong lúc đó, Lưu Đình Sinh (Quang Sự) vừa đi chợ về nên gọi điện thoại cho con gái, hẹn tối sang đón con. Tuy nhiên, cô bé cho biết cuối tuần sau mẹ đi công tác thì sang ở cùng bố và ông. Cô bé sợ thay đổi kế hoạch sẽ khiến bố mẹ nảy sinh mâu thuẫn và cãi nhau. Điều này cho thấy mối quan hệ không hòa thuận giữa Sinh và vợ cũ.
Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Lương (NSND Bùi Bài Bình) cũng nhìn thấy Vân đang bán hàng nên lo lắng vì con gái chiếm dụng sân chung của khu tập thể để bán hàng. Tuy nhiên, Sinh lại quan tâm đến vấn đề chất lượng sản phẩm.
Đúng lúc đó ông Đăng chạy ra khoe với hai cha con ông Lương về chiếc nồi lẩu mình mới mua. Ông còn cho biết sẽ gọi các con đến ăn tối nay. Nhìn thấy vậy, Sinh rất lo lắng, anh cho rằng sau khi Vân bán hàng thì trách nhiệm thuộc về gia đình mình.
"Em đi làm công ăn lương, người ta bảo nó làm thì nó làm chứ sao", ông Lương nói. Sinh không đồng ý và đáp lại: "Tiền thì ai mà chẳng kiếm. Nhưng vấn đề là cái gì nên bán cái gì không".
Tập 1 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 18/5 trên VTV3.
