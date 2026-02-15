NSND Thanh Lam 'giận' Trấn Thành vì được lên hình quá ít
GĐXH - Trong phim "Thỏ Ơi!!" có sự xuất hiện của NSND Thanh Lam, tuy nhiên, chị chỉ lướt qua màn hình ít phút.
Sau khi ra mắt thành công tại TP.HCM, phim điện ảnh "Thỏ Ơi!!" với màu sắc tâm lý - drama khác biệt trong mùa phim Tết tiếp tục hành trình chinh phục khán giả với buổi ra mắt tại Hà Nội vào ngày lễ Valentine.
Tối ngày 14/12/2026, bộ phim điện ảnh "Thỏ Ơi!!" do Trấn Thành đạo diễn và đóng vai chính đã chính thức ra mắt khán giả Thủ đô trong buổi công chiếu long trọng diễn ra tại rạp Galaxy CineX. Sự kiện đánh dấu chặng quan trọng tiếp theo trong hành trình giới thiệu "Thỏ Ơi!!" đến khán giả cả nước, trước thềm phim chính thức khởi chiếu dịp Tết Nguyên đán 2026.
Cùng ê-kíp ra mắt bộ phim tại quê hương Hà Nội của mình, ca sĩ Văn Mai Hương nghẹn ngào: "Tại đây, ngay lúc này, em vẫn chưa thể tin được mình đã đóng phim. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một trải nghiệm với điện ảnh, và đây có lẽ là trải nghiệm bất ngờ và thú vị nhất cuộc đời em. Nên lúc này em thật sự rất cảm ơn anh Trấn Thành. Em rất hạnh phúc".
Còn NSND Thanh Lam, góp mặt một vai diễn nhỏ đầy bất ngờ trong phim, NSND Thanh Lam chia sẻ vui vẻ tiết lộ chuyện "giận" Trấn Thành. "Tôi đang rất "giận" Trấn Thành đấy, vì cho tôi lên hình quá ít." Đáp lại lời "buộc tội" của nữ diva, đạo diễn Trấn Thành tranh thủ "kể khổ": "Chị Thanh Lam có 4 câu thoại thôi nhưng quay nửa ngày, lại còn đuổi đạo diễn. Lần đầu tiên trong phim Trấn Thành có diễn viên "muốn diễn gì thì diễn", chính là chị Thanh Lam đấy quý vị ạ." Tiếp nối không khí giao lưu vui vẻ, diva Thanh Lam tiếp tục dành lời khen ngợi cho "Thỏ Ơi!!": "Tôi rất phục Trấn Thành vì em và sức sáng tạo của em luôn "vượt qua chính mình", luôn bứt phá để làm mới bản thân. Tôi cũng rất thán phục các diễn viên ở đây, rất trẻ mà diễn rất tốt."
Buổi công chiếu tại Hà Nội không chỉ là dịp để "Thỏ Ơi!!" tiếp tục hành trình ra mắt khán giả trên cả nước, mà còn mở ra những cuộc đối thoại đầu tiên giữa bộ phim và người xem Thủ đô – nơi luôn có sự đón nhận tinh tế đối với các tác phẩm điện ảnh mang chiều sâu nội dung và dấu ấn cá nhân của người làm phim.
Về "Thỏ Ơi!!, phim gồm có đạo diễn kiêm nhà sản xuất Trấn Thành, NSND Thanh Lam, ca sĩ - diễn viên Pháo, diễn viên Vĩnh Đam, ca sĩ - diễn viên LyLy, diễn viên Quốc Anh, ca sĩ - diễn viên Văn Mai Hương, diễn viên Anh Đức, diễn viên Quỳnh Anh Shyn, diễn viên Ngọc Nguyễn, ca sĩ - diễn viên Ali Hoàng Dương.
"Thỏ Ơi!!" là dự án điện ảnh mang màu sắc tâm lý – drama, khai thác những mối quan hệ tưởng chừng bình lặng nhưng ẩn giấu nhiều tổn thương, mâu thuẫn và góc khuất nội tâm. Bộ phim lựa chọn cách kể chuyện tiết chế, tập trung vào diễn biến tâm lí nhân vật, đặt họ trước những tình huống buộc phải đối diện với chính mình và những "lớp mặt nạ" trong đời sống hiện đại.
Phim "Thỏ Ơi!!" khởi chiếu mùng 1 Tết nguyên đán tức ngày 17/2/2026.
