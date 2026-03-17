Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả

Thứ ba, 12:57 17/03/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phim "Tài" mới đây cán mốc 90 tỷ đồng với sự ủng hộ lớn từ khán giả. Ngay lập tức, Mỹ Tâm đã làm một việc đặc biệt gửi tặng fan.

Mỹ Tâm khen Mai Tài Phến vừa quyết đoán, vừa quyết tâmMỹ Tâm khen Mai Tài Phến vừa quyết đoán, vừa quyết tâm

GĐXH - Mỹ Tâm chia sẻ rằng cô ít gặp được những bạn trẻ có quyết tâm cao độ và quyết đoán đúng lúc như đạo diễn Mai Tài Phến. Lời khen như một sự động viên đến nam đạo diễn sinh năm 1991.

Phim điện ảnh "Tài" vừa chính thức giới thiệu ca khúc OST mang tên "Chỉ cần gọi tên nhau". Bài hát do Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện, với phần hòa âm phối khí được thực hiện bởi Khắc Hưng. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi gắn liền với câu chuyện tình cảm trong bộ phim.

"Chỉ cần gọi tên nhau" được xây dựng theo phong cách pop ballad quen thuộc của Mỹ Tâm. Giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu chậm cùng cách xử lý cảm xúc tiết chế tạo nên một không gian âm nhạc trầm lắng. Nhiều khán giả nhận xét ca khúc mang lại cảm giác gần gũi và giàu cảm xúc, phù hợp với mạch truyện của bộ phim.

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả - Ảnh 2.

Mỹ Tâm trong hình ảnh mới nhất của OST "Chỉ cần gọi tên nhau".

Ca khúc được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các bản nhạc phim trước đó mà Mỹ Tâm từng thực hiện. Trong đó có thể kể đến những OST từng nhận được sự yêu thích rộng rãi từ khán giả. Với dự án lần này, việc nữ ca sĩ trực tiếp sáng tác và thể hiện giúp bài hát giữ được sự đồng nhất với tinh thần của câu chuyện.

Nội dung của "Chỉ cần gọi tên nhau" xoay quanh cảm xúc của một cô gái dành cho người mình yêu. Trong bối cảnh của bộ phim, tình cảm này hướng về nhân vật Tài do Mai Tài Phến thể hiện. Nhân vật bước vào con đường nhiều biến động để tìm cách cứu mẹ, kéo theo nhiều hệ lụy trong cuộc sống.

Qua phần ca từ, hình ảnh về một người con gái âm thầm đứng phía sau được khắc họa rõ ràng. Nhân vật ấy không đặt ra những yêu cầu lớn lao, chỉ mong được ở cạnh người mình thương trong những thời khắc khó khăn.

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả - Ảnh 3.

Mỹ Tâm hiện tại ngoài ca nhạc còn lấn sân sang điện ảnh và thu được lợi nhuận lớn.

Sau khi ra mắt, nhiều khán giả cho rằng "Chỉ cần gọi tên nhau" mang lại cảm giác "thấm" bởi nội dung gần gũi với đời sống. Một số ý kiến nhận định ca khúc thể hiện rõ tâm trạng của nhân vật nữ trong phim khi đứng trước lựa chọn khó khăn của người mình thương.

Trong câu chuyện của Tài, nhân vật Tài bước vào hành trình nhiều thử thách để tìm cách cứu mẹ. Con đường đó khiến cuộc sống của anh rẽ sang hướng khác, đồng thời kéo theo những hệ lụy về tình cảm. Chính vì vậy, ca khúc được xem như tiếng lòng của cô gái dành cho người đàn ông đang đi qua giai đoạn nhiều biến động. Thay vì những lời hứa lớn lao, nhân vật chọn cách ở bên cạnh và chờ đợi.

Sự kết hợp giữa sáng tác của Mỹ Tâm và phần hòa âm của Khắc Hưng cũng được đánh giá cao. Phần phối khí được xây dựng theo hướng tiết chế, tập trung vào giai điệu piano và những lớp nhạc nhẹ nhàng. Cách xử lý này giúp giọng hát của Mỹ Tâm trở thành trung tâm của bài hát, đồng thời giữ được sự gần gũi với cảm xúc của câu chuyện.

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả - Ảnh 4.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong một cuộc họp báo ra mắt sản phẩm.

Việc ra mắt OST "Chỉ cần gọi tên nhau" cũng được xem là bước tiếp theo trong chiến lược quảng bá của bộ phim. Ca khúc góp phần mở rộng thế giới cảm xúc của câu chuyện, mang đến một góc nhìn mềm mại hơn bên cạnh các yếu tố hành động và kịch tính trong phim. Với phản hồi tích cực từ khán giả trong những ngày đầu ra mắt, ca khúc được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu ấn âm nhạc gắn liền với bộ phim. Nhiều người cho rằng bài hát có tiềm năng tiếp tục nối dài thành tích của những bản nhạc phim từng tạo được sức lan tỏa trước đó.

Trong bối cảnh bộ phim Tài đang nhận được sự quan tâm của công chúng, "Chỉ cần gọi tên nhau" được xem như mảnh ghép cảm xúc quan trọng giúp khán giả hiểu rõ hơn câu chuyện tình cảm giữa các nhân vật. Ca khúc mang đến góc nhìn nhẹ nhàng và sâu lắng, góp phần hoàn thiện bức tranh cảm xúc của bộ phim trên màn ảnh rộng.

Bà trùm "máu lạnh" trong phim của Mỹ Tâm từng là mỹ nhân tài sắc màn ảnh Việt, chỉ cần nghe tên ai cũng biếtBà trùm 'máu lạnh' trong phim của Mỹ Tâm từng là mỹ nhân tài sắc màn ảnh Việt, chỉ cần nghe tên ai cũng biết

GĐXH - Hồng Ánh mới đây vào vai bà trùm "máu lạnh" Kim trong phim "Tài" của Mỹ Tâm. Ngay khi phim công chiếu, vai diễn của chị đã chinh phục được số đông khán giả.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên

Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyện tình cảm với Minh Kiên đang tiến triển tốt đẹp, Lam Anh bất ngờ nhận được lời khuyên chuyện yêu đương lúc này là không phù hợp.

Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thế

Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thế

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Bà Dung mượn việc khen ngợi người khác để nhấn mạnh đến gia cảnh của Thương.

Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mới

Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mới

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Minh Kiên bị người yêu cũ đến tận nhà tìm còn tặng hoa, dành cho anh cái ôm tình cảm trước mặt Lam Anh.

Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa gợi lại ký ức vui vẻ của thế hệ 8X

Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa gợi lại ký ức vui vẻ của thế hệ 8X

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Với 2 đêm diễn của concert "Bản ghi nhớ", Bằng Kiều và 2 người bạn mình là Tuấn Hưng và Tú Dưa đã gợi lại ký ức tươi đẹp về một mùa hè rực rỡ của thế hệ 8X.

Hồ Quỳnh Hương hát live trong lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo 'Sáng đạo trong đời 2026'

Hồ Quỳnh Hương hát live trong lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo 'Sáng đạo trong đời 2026'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương - giọng ca quê Quảng Ninh hát live về nhạc Phật giữa Chùa Quán Sứ khiến những người có mặt tại hội trường vô cùng xúc động.

Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vị

Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vị

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Minh Kiên nhận được thông báo từ cấp trên về việc rút anh về đơn vị, cử một đồng chí khác thay thế vị trí huấn luyện tại địa phương.

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý.

'Phú bà' Thơ (Lan Phương) trừng phạt 'phi công' Chiến (Bình An) vì dám phụ tình

'Phú bà' Thơ (Lan Phương) trừng phạt 'phi công' Chiến (Bình An) vì dám phụ tình

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Thơ bắt Chiến và giam trong một căn phòng tối để tra tấn và hành hạ Chiến vì đã phụ tình sau khi có được nhà, xe từ "phú bà".

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trước hàng loạt video vu khống Trung tá Minh Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.

NSƯT Hoàng Tùng gây xúc động với ca khúc về chủ quyền biển đảo của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

NSƯT Hoàng Tùng gây xúc động với ca khúc về chủ quyền biển đảo của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Sau thành công vang dội của trường ca âm nhạc "Đất nước hôm nay" chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Nguyễn Thành Trung tiếp tục khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ từ những bản tình ca lãng mạn sang dòng nhạc chính luận, ca ngợi quê hương đất nước. Với anh, biển đảo là "máu thịt", là lãnh thổ thiêng liêng cần được bảo vệ bằng tình yêu và trách nhiệm.

Xem nhiều

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trước hàng loạt video vu khống Trung tá Minh Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Xem - nghe - đọc
Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Xem - nghe - đọc
Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?

Xem - nghe - đọc
Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vị

Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vị

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top