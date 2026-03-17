Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả

Mỹ Tâm khen Mai Tài Phến vừa quyết đoán, vừa quyết tâm GĐXH - Mỹ Tâm chia sẻ rằng cô ít gặp được những bạn trẻ có quyết tâm cao độ và quyết đoán đúng lúc như đạo diễn Mai Tài Phến. Lời khen như một sự động viên đến nam đạo diễn sinh năm 1991.

Phim điện ảnh "Tài" vừa chính thức giới thiệu ca khúc OST mang tên "Chỉ cần gọi tên nhau". Bài hát do Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện, với phần hòa âm phối khí được thực hiện bởi Khắc Hưng. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi gắn liền với câu chuyện tình cảm trong bộ phim.

"Chỉ cần gọi tên nhau" được xây dựng theo phong cách pop ballad quen thuộc của Mỹ Tâm. Giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu chậm cùng cách xử lý cảm xúc tiết chế tạo nên một không gian âm nhạc trầm lắng. Nhiều khán giả nhận xét ca khúc mang lại cảm giác gần gũi và giàu cảm xúc, phù hợp với mạch truyện của bộ phim.

Mỹ Tâm trong hình ảnh mới nhất của OST "Chỉ cần gọi tên nhau".

Ca khúc được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các bản nhạc phim trước đó mà Mỹ Tâm từng thực hiện. Trong đó có thể kể đến những OST từng nhận được sự yêu thích rộng rãi từ khán giả. Với dự án lần này, việc nữ ca sĩ trực tiếp sáng tác và thể hiện giúp bài hát giữ được sự đồng nhất với tinh thần của câu chuyện.

Nội dung của "Chỉ cần gọi tên nhau" xoay quanh cảm xúc của một cô gái dành cho người mình yêu. Trong bối cảnh của bộ phim, tình cảm này hướng về nhân vật Tài do Mai Tài Phến thể hiện. Nhân vật bước vào con đường nhiều biến động để tìm cách cứu mẹ, kéo theo nhiều hệ lụy trong cuộc sống.

Qua phần ca từ, hình ảnh về một người con gái âm thầm đứng phía sau được khắc họa rõ ràng. Nhân vật ấy không đặt ra những yêu cầu lớn lao, chỉ mong được ở cạnh người mình thương trong những thời khắc khó khăn.

Mỹ Tâm hiện tại ngoài ca nhạc còn lấn sân sang điện ảnh và thu được lợi nhuận lớn.

Sau khi ra mắt, nhiều khán giả cho rằng "Chỉ cần gọi tên nhau" mang lại cảm giác "thấm" bởi nội dung gần gũi với đời sống. Một số ý kiến nhận định ca khúc thể hiện rõ tâm trạng của nhân vật nữ trong phim khi đứng trước lựa chọn khó khăn của người mình thương.

Trong câu chuyện của Tài, nhân vật Tài bước vào hành trình nhiều thử thách để tìm cách cứu mẹ. Con đường đó khiến cuộc sống của anh rẽ sang hướng khác, đồng thời kéo theo những hệ lụy về tình cảm. Chính vì vậy, ca khúc được xem như tiếng lòng của cô gái dành cho người đàn ông đang đi qua giai đoạn nhiều biến động. Thay vì những lời hứa lớn lao, nhân vật chọn cách ở bên cạnh và chờ đợi.

Sự kết hợp giữa sáng tác của Mỹ Tâm và phần hòa âm của Khắc Hưng cũng được đánh giá cao. Phần phối khí được xây dựng theo hướng tiết chế, tập trung vào giai điệu piano và những lớp nhạc nhẹ nhàng. Cách xử lý này giúp giọng hát của Mỹ Tâm trở thành trung tâm của bài hát, đồng thời giữ được sự gần gũi với cảm xúc của câu chuyện.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong một cuộc họp báo ra mắt sản phẩm.

Việc ra mắt OST "Chỉ cần gọi tên nhau" cũng được xem là bước tiếp theo trong chiến lược quảng bá của bộ phim. Ca khúc góp phần mở rộng thế giới cảm xúc của câu chuyện, mang đến một góc nhìn mềm mại hơn bên cạnh các yếu tố hành động và kịch tính trong phim. Với phản hồi tích cực từ khán giả trong những ngày đầu ra mắt, ca khúc được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu ấn âm nhạc gắn liền với bộ phim. Nhiều người cho rằng bài hát có tiềm năng tiếp tục nối dài thành tích của những bản nhạc phim từng tạo được sức lan tỏa trước đó.

Trong bối cảnh bộ phim Tài đang nhận được sự quan tâm của công chúng, "Chỉ cần gọi tên nhau" được xem như mảnh ghép cảm xúc quan trọng giúp khán giả hiểu rõ hơn câu chuyện tình cảm giữa các nhân vật. Ca khúc mang đến góc nhìn nhẹ nhàng và sâu lắng, góp phần hoàn thiện bức tranh cảm xúc của bộ phim trên màn ảnh rộng.