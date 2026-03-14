Bà trùm 'máu lạnh' trong phim của Mỹ Tâm từng là mỹ nhân tài sắc màn ảnh Việt, chỉ cần nghe tên ai cũng biết

Trong phim "Tài" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, nhân vật bà Kim được xây dựng như một người phụ nữ từng trải, sắc sảo và đầy quyền lực trong gia đình. Ở bà toát lên vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng ẩn sau đó là những toan tính và nỗi lo sâu kín dành cho người thân. Bà Kim luôn xuất hiện với phong thái nghiêm nghị, lời nói chừng mực nhưng đủ sức khiến những người xung quanh phải dè chừng. Nhân vật này không chỉ đại diện cho thế hệ phụ huynh giàu kinh nghiệm sống mà còn là mắt xích quan trọng tạo nên những xung đột và cao trào trong câu chuyện. Qua cách thể hiện tinh tế, bà Kim hiện lên vừa đáng sợ, vừa đáng thương – một người phụ nữ bị giằng xé giữa quyền lực, trách nhiệm và tình cảm gia đình.