Bà trùm 'máu lạnh' trong phim của Mỹ Tâm từng là mỹ nhân tài sắc màn ảnh Việt, chỉ cần nghe tên ai cũng biết

Thứ bảy, 10:41 14/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Hồng Ánh mới đây vào vai bà trùm "máu lạnh" Kim trong phim "Tài" của Mỹ Tâm. Ngay khi phim công chiếu, vai diễn của chị đã chinh phục được số đông khán giả.

Trong phim "Tài" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, nhân vật bà Kim được xây dựng như một người phụ nữ từng trải, sắc sảo và đầy quyền lực trong gia đình. Ở bà toát lên vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng ẩn sau đó là những toan tính và nỗi lo sâu kín dành cho người thân. Bà Kim luôn xuất hiện với phong thái nghiêm nghị, lời nói chừng mực nhưng đủ sức khiến những người xung quanh phải dè chừng. Nhân vật này không chỉ đại diện cho thế hệ phụ huynh giàu kinh nghiệm sống mà còn là mắt xích quan trọng tạo nên những xung đột và cao trào trong câu chuyện. Qua cách thể hiện tinh tế, bà Kim hiện lên vừa đáng sợ, vừa đáng thương – một người phụ nữ bị giằng xé giữa quyền lực, trách nhiệm và tình cảm gia đình.

Trước màn xuất hiện trở lại đầy màu sắc của Hồng Ánh thì từ lâu khán giả đã biết chị là một trong những đạo diễn, diễn viên có tiếng của màn ảnh Việt. Cô quen mặt với khán giả qua nhiều dự án phim ảnh như: Mùi ngò gai, Người đẹp Tây Đô, Thưa mẹ con đi, Trăng nơi đáy giếng, Mười, Đảo của dân ngụ cư.

Ngoài những vai diễn, những đóng góp cho nghệ thuật, diễn viên Hồng Ánh còn có cuộc sống riêng tư bình yên. Ở tuổi U50, Hồng Ánh có hôn nhân hạnh phúc bên người chồng kín tiếng Nguyễn Thanh Sơn.

Được biết chồng diễn viên Hồng Ánh là người đất Bắc, điều này khiến khán giả về cuộc sống làm dâu của cô. Nói về chuyện này, Hồng Ánh tâm sự: "Trước khi lấy chồng, Ánh cũng nghe mọi người dọa như vậy và cũng có chút sợ. Cá tính của Ánh thì không được khéo léo trong công việc nội trợ gia đình. Nhưng bên nhà chồng, ngoài tình cảm dành cho con dâu là người miền Nam, bố mẹ chồng Ánh còn dành tình cảm đặc biệt như một khán giả yêu quý các vai diễn của Ánh. Lâu lâu ra Hà Nội trở về quê chồng, tâm trạng Ánh rất thoải mái".

Chính không khí trong nhà chồng đã giúp Hồng Ánh có cuộc sống làm dâu dễ thở. Đồng thời cũng giúp cô ngày càng thăng hoa hơn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hôn nhân.

Tuy nhiên, đã 16 năm bên nhau, vợ chồng Hồng Ánh vẫn chưa có con chung. Hồng Ánh cho biết cô từng tìm nhiều cách để cố có con, tuy nhiên một phần do cơ địa nên mong muốn này vẫn chưa thành.

Song ở tuổi U50, Hồng Ánh thay đổi cách suy nghĩ, cô muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, trân trọng từng giây phút bên chồng và người thân.

"Trước 40 tuổi, tôi còn cố tìm cách để có con. Việc khó có con một phần do cơ địa của tôi. Một phần tôi cũng không nỗ lực điên cuồng. Có lẽ có con chưa hẳn là điều quan trọng số một với vợ chồng tôi", Hồng Ánh chia sẻ.

Dù chưa có con chung nhưng vợ chồng Hồng Ánh vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ vì cuộc sống quá hạnh phúc. Hồng Ánh bộc bạch: "Quan trọng là mình định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng có con mới hạnh phúc? Tại sao phải có con mới hạnh phúc? Trong phim có lời thoại: Chả lẽ phải sinh con mới là con người. Mọi người cứ quen suy nghĩ và quyết định giùm suy nghĩ của người khác theo lăng kính của mình". Khi suy nghĩ thông suốt, nữ diễn viên hạnh phúc với những gì mình đang có. Ngoài sự nghiệp thăng hoa, cô tận hưởng niềm vui bên chồng và có sở thích nuôi thú cưng.

