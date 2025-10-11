Phó Trưởng Công an xã ở Bắc Ninh lặn gần 2m phá khóa cứu hai mẹ con giữa lũ dữ
Thiếu tá Mai Thế Kiên - Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ (Bắc Ninh) lặn gần 2m để phá khóa cổng nhà dân, cứu kịp thời hai mẹ con đang mắc kẹt trong dòng lũ dữ.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vào ngày 10/10, trong lúc cùng đồng đội đi kiểm tra, hỗ trợ người dân vùng ngập, Thiếu tá Mai Thế Kiên – Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ – phát hiện một ngôi nhà bị ngập sâu, bên trong vẫn còn người kêu cứu.
Tuy nhiên, cổng nhà bị khóa chặt, nước đã dâng gần 2m. Trước tình huống nguy cấp, Thiếu tá Kiên lập tức lặn xuống dòng nước, phá khóa, mở đường vào trong và kịp thời đưa hai mẹ con ra ngoài an toàn.
Hành động dũng cảm của anh là minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, sẵn sàng xả thân cứu giúp người dân trong hoạn nạn.
Đến ngày 10/10, nước lũ trên địa bàn xã Bố Hạ vẫn ngập sâu. Lực lượng Công an xã cùng các đoàn thể địa phương tiếp tục túc trực tại hiện trường, hỗ trợ di dời người dân, tiếp tế nhu yếu phẩm và khắc phục hậu quả mưa lũ.
2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất TếtĐời sống - 41 phút trước
Sau bão số 11, nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hầu hết vườn đào Nhật Tân đang kỳ phát triển, đây là năm thứ hai liên tiếp làng cây cảnh nổi tiếng bị bão gây họa.
Tin sáng 12/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Ảnh hưởng bởi các đợt không khí lạnh trong tháng 10, miền Bắc về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ, ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 10, miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh.
Cận cảnh Drone vận chuyển hàng cứu trợ tại vùng lũĐời sống - 16 giờ trước
Viettel ứng dụng Drone trong cứu hộ, cứu nạn không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt mà còn mở ra hướng đi mới trong việc ứng phó với thiên tai.
Lễ hội đền Trần ở Ninh Bình thu hút người dân đến dâng lễ cầu mayĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Người dân, du khách thập phương thi nhau về lễ hội đền Trần 2025, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần - chùa Phổ Minh dâng lễ, cầu may.
Đình chỉ nhân viên từ chối suất ăn từ thiện khi sinh viên đang bị cô lậpĐời sống - 17 giờ trước
Trường ĐH Sư phạm đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn đình chỉ nhân viên từ chối tiếp nhận suất ăn từ thiện cho sinh viên đang bị cô lập trong đợt mưa lũ vừa qua.
Bồi thường hơn 1.670 tỷ đồng bảo hiểm do thiệt hại bãoĐời sống - 21 giờ trước
Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, tổng thiệt hại bảo hiểm do bão số 10 và số 11 gây ra ước tính hơn 1.670 tỷ đồng.
4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Càng những ngày cuối tháng, các con giáp dưới đây càng gặp nhiều may mắn, tài chính có bước nhảy vọt. Hãy khám phá cơ hội và thành công đang chờ đón bạn.
Cô giáo bất ngờ nhận hơn 20 tỷ chuyển nhầm: 'Tôi bàng hoàng, sợ bị lừa đảo'Đời sống - 22 giờ trước
Cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình bất ngờ nhận được số tiền hơn 20 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản. Khi nhận cuộc gọi, thấy nói số tiền chuyển nhầm rất lớn, cô bàng hoàng, lo lắng sợ bị lừa đảo.
‘Vaccine số’ bảo vệ giới trẻ trên không gian mạngĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Trong khi chờ hoàn thiện quy định quản lý chặt chẽ các công ty công nghệ xuyên biên giới, câu chuyện ‘tiêm vaccine số’ để giới trẻ lướt mạng an toàn được đặt ra như một yêu cầu cần làm ngay.
Hà Nội và Miền Bắc lại sắp có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?Đời sống
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc đón nhận những đợt không khí lạnh đầu mùa liên tiếp tràn về trong tháng 10. Thủ đô Hà Nội và khu vực miền Bắc khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.