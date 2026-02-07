Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt
GĐXH - Nhiều năm trở lại đây, "Họa mi tóc nâu" đã làm điều này để ngày càng trẻ ra.
"Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm mới ngày nào giờ đã bước sang tuổi 45. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện, từ sân khấu ca nhạc cho tới đời thường, nữ ca sĩ vẫn khiến công chúng trầm trồ vì gương mặt rạng rỡ, làn da căng bóng và vóc dáng săn chắc.
Gương mặt mềm mại, đường nét thanh thoát, làn da mịn màng như phủ sương, khó ai đoán được chị đã bước qua tuổi 40. Đặc biệt, làn da của Mỹ Tâm căng mọng tràn đầy collagen - điều mà nhiều phụ nữ sau 35 vẫn hằng mong ước. Bí quyết của nữ ca sĩ là gì? Hóa ra, tất cả nằm trong chế độ ăn uống hàng ngày.
Kiểu ăn giúp Mỹ Tâm trẻ lâu: Hạn chế 3 món ăn gây già nhanh không ngờ
Chia sẻ với truyền thông, Mỹ Tâm đã duy trì một chế độ ăn rất kỷ luật trong nhiều năm qua. Điều đáng nói là không cần kiêng khem hà khắc, chị chỉ đơn giản là nói "không" với 3 nhóm thực phẩm sau. Quả thực, chúng gây già nhanh không tưởng:
1. Đồ nướng
Thịt nướng, hải sản nướng vốn là "đỉnh cao" về độ ngon miệng, nhưng lại chứa rất nhiều hợp chất AGE (Advanced Glycation End-products) – tác nhân thúc đẩy quá trình lão hóa da, phá hủy collagen, khiến da sạm màu, chảy xệ nhanh chóng.
2. Đồ chiên rán
Thức ăn chiên ngập dầu dễ tạo ra các gốc tự do - một trong những "kẻ thù" lớn nhất của làn da trẻ trung. Gốc tự do không chỉ gây viêm âm ỉ trong cơ thể mà còn làm giảm độ đàn hồi, khiến da nhanh nhăn nheo, chùng nhão.
3. Đồ uống chứa đường bổ sung
Đường chính là chất xúc tác khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Uống nhiều nước ngọt, trà sữa hay nước tăng lực có đường sẽ khiến insulin tăng cao, làm rối loạn nội tiết và gây mụn, sạm da. Quan trọng hơn, đường còn làm collagen bị gãy đứt, khiến da chảy xệ không phanh.
Vì vậy, bí quyết trẻ lâu của Mỹ Tâm chính là nói lời tạm biệt với những món ăn hấp dẫn nhưng "giết collagen trong thầm lặng" này.
Ngoài ra, Mỹ Tâm chọn nước dừa - loại nước giải nhiệt giàu collagen, giúp da đẹp từ trong ra ngoài
Ngoài ăn uống khoa học, Mỹ Tâm còn rất "chăm" một loại nước uống nghe cực bình dân: nước dừa tươi. Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật. Đây đều là những món rất được ưa chuộng vào mùa hè với những công dụng vô cùng tốt cho sức khỏe.
Theo y học hiện đại, nước dừa chứa nhiều vitamin C, là chất quan trọng giúp kích thích cơ thể sản xuất collagen tự nhiên - thành phần then chốt giữ cho da căng mọng, săn chắc. Ngoài ra, nước dừa còn chứa cytokinin - hoạt chất có khả năng làm chậm quá trình lão hóa tế bào và giữ cho da đàn hồi tốt hơn.
Theo Đông y, nước dừa có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc gan – từ đó làm giảm mụn nhọt, nóng trong người. Trong mùa hè oi bức, uống nước dừa điều độ (1 quả/ngày) giúp da luôn mướt mát, tránh được tình trạng khô ráp, đổ dầu hay nổi mụn do nắng nóng.
Nước dừa nhiều dinh dưỡng và giàu chất chống oxy hóa
Nước dừa là phần trung tâm của quả dừa non, xanh. Dừa chứa 94% nước và rất ít chất béo. 250 ml nước dừa chứa 9 gram carb, 3 gram chất xơ, 2 gram protein, 10% lượng khuyến nghị hằng ngày (RDI) vitamin C, 15% RDI magiê, 17% RDI mangan, 17% RDI Kali, 11% RDI natri và 6% RDI canxi.
Một nghiên cứu được thực hiện trên động vật đã phát hiện ra rằng nước dừa có chứa chất chống ô xy hóa, có thể sửa đổi các gốc tự do để chúng không còn gây hại.
Một nghiên cứu khác cho thấy rằng những con chuột bị tổn thương gan cho thấy sự cải thiện stress ô xy hóa khi được điều trị bằng nước dừa so với những con chuột không được điều trị gì cả.
Không chỉ vậy, tiêu thụ nước dừa còn làm giảm huyết áp, chất béo trung tính và mức insulin ở những con chuột được điều trị bằng nước dừa.
GĐXH - Bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam. Nhưng nếu không biết cách bảo quản đúng bánh sẽ dễ bị thiu và lên mốc.