Phong cách 2 nữ chính phim giờ vàng: Bên cực sang chảnh, bên khó hiểu hết sức

Xem Cách Em 1 Milimet , ai cũng khen Huyền Lizzie có gu ăn mặc quá ổn, set đồ nào cũng sang trọng, thời thượng mà thanh lịch. Chưa kể style này được cô giữ thống nhất từ khi nhân vật Ngân còn trẻ đến lúc trưởng thành.

Ngược lại, nữ chính Tú lại có phong cách đa dạng đến mức khó hiểu. Tú là cô nàng cá tính, mạnh mẽ nên tất nhiên phong cách cũng không thể dịu dàng nền nã như Ngân. Khi còn trẻ, cô đầy phóng khoáng với áo thun bó kèm quần jeans ống rộng.

Đến khi đi làm, Tú cũng chọn cho mình những bộ vest ấn tượng đúng với tính cách của cô. Khi thì kết hợp vest đen dài với áo cao cổ, lúc lại mềm mại với set đồ hồng nhạt đính nơ.

Ngay cả khi diện sơ mi với quần jeans, nhìn Tú vẫn toát ra vẻ phóng khoáng, tự tin của một cô gái tài giỏi, thành đạt và biết mình muốn gì.

Nhưng bên cạnh những set đồ ưng mắt, Quỳnh Châu cũng cho nhân vật của mình ăn mặc đầy khó hiểu, khiến khán giả hoang mang. Như chiếc áo dệt kim màu hồng pha sọc xanh bị cho là khá sến với hình tượng cá tính của Tú.

Chiếc áo khoác màu hồng này cũng bị khán giả trừ điểm vì lỗi mốt. Ngay cả công thức phối quần jeans thêu đính kim sa và áo thun ôm cũng là mốt của nhiều năm về trước, thật không hợp với một cô gái hiện đại như Tú.

Quỳnh Châu có vẻ rất thích mặc đồ rách tua rua đi kèm thiết kế lạ mắt. Nhưng các mẫu trang phục độc đáo thế này khó được khán giả đại chúng yêu thích.

Trong các cảnh quay về làng Mây, nữ chính Tú càng có những trang phục khó có thể khen ngợi. Quỳnh Châu chọn các set đồ kiểu thể thao đồng bộ nhưng lại không tôn dáng vì kiểu dáng lùng bùng.

Nhưng bỏ qua phần trang phục lúc đẹp lúc bất ổn, Tú vẫn là một nữ chính ấn tượng và đầy mới mẻ của phim giờ vàng VTV.