Phong cách 2 nữ chính phim giờ vàng: Bên cực sang chảnh, bên khó hiểu hết sức
Cùng là nữ chính của Cách Em 1 Milimet nhưng hai nhân vật Ngân và Tú lại có phong cách cực đối lập.
Xem Cách Em 1 Milimet , ai cũng khen Huyền Lizzie có gu ăn mặc quá ổn, set đồ nào cũng sang trọng, thời thượng mà thanh lịch. Chưa kể style này được cô giữ thống nhất từ khi nhân vật Ngân còn trẻ đến lúc trưởng thành.
Ngược lại, nữ chính Tú lại có phong cách đa dạng đến mức khó hiểu. Tú là cô nàng cá tính, mạnh mẽ nên tất nhiên phong cách cũng không thể dịu dàng nền nã như Ngân. Khi còn trẻ, cô đầy phóng khoáng với áo thun bó kèm quần jeans ống rộng.
Đến khi đi làm, Tú cũng chọn cho mình những bộ vest ấn tượng đúng với tính cách của cô. Khi thì kết hợp vest đen dài với áo cao cổ, lúc lại mềm mại với set đồ hồng nhạt đính nơ.
Ngay cả khi diện sơ mi với quần jeans, nhìn Tú vẫn toát ra vẻ phóng khoáng, tự tin của một cô gái tài giỏi, thành đạt và biết mình muốn gì.
Nhưng bên cạnh những set đồ ưng mắt, Quỳnh Châu cũng cho nhân vật của mình ăn mặc đầy khó hiểu, khiến khán giả hoang mang. Như chiếc áo dệt kim màu hồng pha sọc xanh bị cho là khá sến với hình tượng cá tính của Tú.
Chiếc áo khoác màu hồng này cũng bị khán giả trừ điểm vì lỗi mốt. Ngay cả công thức phối quần jeans thêu đính kim sa và áo thun ôm cũng là mốt của nhiều năm về trước, thật không hợp với một cô gái hiện đại như Tú.
Quỳnh Châu có vẻ rất thích mặc đồ rách tua rua đi kèm thiết kế lạ mắt. Nhưng các mẫu trang phục độc đáo thế này khó được khán giả đại chúng yêu thích.
Trong các cảnh quay về làng Mây, nữ chính Tú càng có những trang phục khó có thể khen ngợi. Quỳnh Châu chọn các set đồ kiểu thể thao đồng bộ nhưng lại không tôn dáng vì kiểu dáng lùng bùng.
Nhưng bỏ qua phần trang phục lúc đẹp lúc bất ổn, Tú vẫn là một nữ chính ấn tượng và đầy mới mẻ của phim giờ vàng VTV.
Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình BắcThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, Cẩm Ly còn gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, cuốn hút.
Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hútThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Không chỉ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi phong cách đời thường đơn giản nhưng khỏe khoắn.
Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?Thời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Tóc Tiên dù đã bước sang tuổi 37 nhưng nhờ những bí quyết giữ nhan sắc thông minh và hiệu quả nên cô luôn trẻ trung.
Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnhThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Phượng Chanel sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng thần thái rất sang dù đã ở tuổi gần 50.
Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạĐẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy bất ngờ thay đổi phong cách thời trang và kiểu tóc, thu hút sự chú ý từ fan sắc đẹp.
Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệuĐẹp - 2 tuần trước
GĐXH - Loạt ảnh mới đăng tải của Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh - diện áo yếm tông màu pastel trong không gian xưa đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.
Huyền Baby gây chú ý với concept ngập sắc đỏ 'mã đáo thành công'Đẹp - 2 tuần trước
GĐXH - Huyền Baby thu hút sự chú ý với clip chào 2026 cùng sắc đỏ rực rỡ. Diện áo dài ren đỏ và thần thái cuốn hút, cô gửi gắm thông điệp may mắn cho năm mới.
Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cướiĐẹp - 2 tuần trước
GĐXH - Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý với outfit thanh lịch và phụ kiện đắt giá tại đám cưới bạn thân. Trang phục tinh tế và phong cách trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu Việt Nam 2020.
8 cách làm mới phong cách với trang phục trắng trong mùa đông 2025Thời trang - 2 tuần trước
Những bộ trang phục trắng trên sàn diễn mùa đông toát lên vẻ tự tin và thanh lịch. Dưới đây là 8 cách phối đồ trắng giúp nâng tầm phong cách trong mùa đông.
Hoa hậu quê Đà Nẵng khác lạ trong bộ ảnh cuối nămĐẹp - 2 tuần trước
GĐXH - Chiêm ngưỡng bộ ảnh mới của Hoa hậu quê Đà Nẵng - Huỳnh Thị Thanh Thủy, nơi cô khắc họa vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bộ sưu tập của NTK Lê Thanh Hòa mang đến thông điệp về di sản văn hóa độc đáo.
Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ LinhThời trang
GĐXH - Áo da luôn là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách tối giản, đồng thời mang đến sự năng động khi các sao Việt Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh... xuống phố mùa đông.