Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay

Thứ tư, 13:31 04/03/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - NSND Thanh Lam ở tuổi 57 vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Mới đây, chị diện áo dài khiến người hâm mộ khen hết lời.

Phim Tết vượt trăm tỷ của Trấn Thành tiếp tục gây chú ý với OST ma mị do NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương hòa giọngPhim Tết vượt trăm tỷ của Trấn Thành tiếp tục gây chú ý với OST ma mị do NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương hòa giọng

GĐXH - Phim Tết vượt trăm tỷ "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành ra mắt MV OST "Hoa gạo" tiếp tục gây chú ý với khán giả.

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay đẹp ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Không sở hữu chiều cao lý tưởng cũng không sở hữu số đo 3 vòng chuẩn như người mẫu nhưng NSND Thanh Lam mỗi lần "lên đồ" đều khiến khán giả dành lời khen.

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay đẹp ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Mới đây, trong không khí của mùa xuân, diva nhạc Việt diện áo dài nhung với họa tiết thêu tay tỉ mỉ.

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay đẹp ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Điểm khiến nhiều người thích ở NSND Thanh Lam đó chính là khí chất cùng tinh thần tích cực.

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay đẹp ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Ở tuổi 57, thay vì giảm cân cực đoan, NSND Thanh Lam lựa chọn ăn uống khoa học, đủ chất mà vẫn khỏe đẹp.

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay đẹp ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Ngoài ăn uống, từ lâu nữ nghệ sĩ gạo cội đã chọn yoga để làm bản thân mình trở nên khỏe khoắn và tươi mới hơn.

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay đẹp ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, việc để bản thân hài lòng với tất cả mọi việc cũng khiến NSND Thanh Lam đẹp hơn. Đây là bí quyết về mặt tinh thần giúp nữ diva nhạc Việt luôn trẻ trung, tươi tắn.

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay đẹp ngỡ ngàng - Ảnh 8.

Ngoài cuộc sống gia đình êm ấm giúp tinh thần Thanh Lam luôn hạnh phúc thì công việc thăng hoa, nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả cũng giúp chị thêm viên mãn.

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay đẹp ngỡ ngàng - Ảnh 9.

Mới đây, NSND Thanh Lam vào phim của "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành, dù là một nhân vật nhỏ cũng giúp bước chạm ngõ điện ảnh của nữ diva nhạc Việt gây ấn tượng.

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay đẹp ngỡ ngàng - Ảnh 10.

Tuổi ngoài 50, NSND Thanh Lam có tất cả, chị nhận định đây là giai đoạn chín muồi của cuộc đời. Và đó cũng là điều khiến nhan sắc lẫn cuộc sống chị ngày càng tươi đẹp hơn.

Ảnh: FBNV

NSND Thanh Lam "giận" Trấn Thành vì được lên hình quá ít NSND Thanh Lam 'giận' Trấn Thành vì được lên hình quá ít

GĐXH - Trong phim "Thỏ Ơi!!" có sự xuất hiện của NSND Thanh Lam, tuy nhiên, chị chỉ lướt qua màn hình ít phút.

