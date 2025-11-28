Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025
GĐXH - Ngoài đời, Catalina Duque - Tân hoa hậu Miss International 2025 ưa chuộng phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng.
Tối 27/11, tại Nhật Bản, Catalina Duque Abréu đã xuất sắc vượt qua 79 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ để giành vương miện Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế). Đại diện của Việt Nam là Kiều Duy dù rất nỗ lực cố gắng nhưng không lọt top 20.
Catalina Duque sinh năm 1999 tại Miami, Florida (Mỹ) nhưng lớn lên tại Colombia. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh cuốn hút và chiều cao ấn tượng cao 1,8 m.
Ngoài sắc vóc, đại diện Colombia còn thông thạo ba thứ tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Cô có bằng Cử nhân Truyền thông Xã hội và chuyên ngành Marketing Kỹ thuật số, hiện làm việc tại công ty vật liệu xây dựng Cementos Argos trong bộ phận Truyền thông Đối ngoại.
Mỹ nhân từng chia sẻ quan điểm thi hoa hậu không nên chỉ là "trình diễn nhan sắc" mà phải là "cuộc thi sắc đẹp dựa vào sứ mệnh xã hội". Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ, trách nhiệm cộng đồng.
Ngoài đời, Catalina Duque ưa chuộng thời trang thanh lịch, phóng khoáng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng. Với chiều cao 1,8m, số đo 3 vòng cân đối nhưng người đẹp không theo đuổi phong cách sexy gợi cảm. Cô thiên về những set đồ năng động, khi thì lãng mạn, ngọt ngào nhưng đều có chung một điểm là không quá cầu kỳ và không phô trương cơ thể.
Ngắm nhan sắc và phong cách thời trang đời thường của tân Miss International 2025 Catalina Duque Abréu đến từ Colombia.
