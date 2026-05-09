Nghỉ hưu sống ở nhà con gái, tôi khiến con rể nể phục nhờ 3 nguyên tắc
GĐXH - Nghỉ hưu ở tuổi 67, tôi quyết định về sống cùng con gái và lập ra 3 nguyên tắc rõ ràng khiến gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc.
Nhiều người vẫn cho rằng tuổi già chỉ có thể dựa vào con trai, còn con gái sau khi kết hôn sẽ khó toàn tâm chăm sóc cha mẹ. Thế nhưng, câu chuyện của ông Trương Lương (67 tuổi, sống tại Quảng Châu, Trung Quốc) lại cho thấy một góc nhìn khác về cuộc sống nghỉ hưu và hạnh phúc tuổi xế chiều.
Sau khi quyết định chuyển đến sống cùng con gái để nghỉ hưu, ông không chỉ được chăm sóc chu đáo mà còn cảm nhận rõ sự ấm áp, gắn bó của một gia đình nhiều thế hệ.
Điều khiến ông hài lòng hơn cả là thái độ của con rể, người luôn đối xử với ông bằng sự tôn trọng và chân thành.
Nghỉ hưu, quyết định ở nhà con gái khiến nhiều người bất ngờ
Ông Trương từng là người khá cứng rắn và độc lập. Ông luôn nghĩ mình có thể sống một mình khi về già mà không cần làm phiền con cháu. Tuy nhiên, tuổi tác ngày càng lớn khiến sức khỏe giảm sút, sinh hoạt cũng trở nên khó khăn hơn trước.
Đúng lúc ấy, con gái ngỏ ý muốn đón cha về sống chung để tiện chăm sóc. Ban đầu, ông khá do dự vì lo khoảng cách thế hệ sẽ dẫn đến nhiều bất tiện trong sinh hoạt.
Ông cũng sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến con rể khó chịu hoặc tạo áp lực cho gia đình trẻ.
Tuy nhiên, mọi lo lắng nhanh chóng biến mất ngay trong những ngày đầu tiên chuyển đến sống cùng các con.
Con rể ông không hề tỏ ra miễn cưỡng mà luôn chủ động quan tâm, hỏi han và chăm sóc bố vợ như người thân ruột thịt.
"Bố cứ xem đây là nhà của mình, sống thoải mái nhé", câu nói của con rể khiến ông Trương cảm thấy vô cùng ấm lòng trong quãng đời nghỉ hưu.
Cuộc sống nghỉ hưu bình yên nhờ sự quan tâm của các con
Dù công việc bận rộn, vợ chồng con gái ông vẫn cố gắng duy trì bữa cơm gia đình mỗi ngày.
Con rể đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống và sức khỏe của bố vợ, thường xuyên chuẩn bị những món phù hợp với người lớn tuổi, nhắc ông uống thuốc đúng giờ.
Không chỉ vậy, cuối tuần cả gia đình còn cùng nhau đi dạo, trò chuyện để ông có cảm giác được quan tâm và đồng hành thay vì cô đơn trong tuổi già.
Mỗi lần gặp bạn bè cùng trang lứa, ông Trương đều tự hào khi kể về cuộc sống nghỉ hưu hiện tại. Nhiều người tò mò hỏi bí quyết giúp gia đình nhiều thế hệ vẫn giữ được sự hòa thuận, gắn bó.
Theo ông, bí quyết nằm ở 3 nguyên tắc mà ông tự đặt ra ngay từ khi chuyển đến sống cùng con gái.
1. Chủ động san sẻ việc nhà
Ông Trương cho rằng người lớn tuổi không nên xem mình là "người được phục vụ" chỉ vì đã nghỉ hưu.
Dù tuổi cao, ông vẫn cố gắng hỗ trợ con cháu trong khả năng của mình như phụ chăm cháu, làm việc nhà hoặc chuẩn bị bữa ăn đơn giản.
Ông hiểu con gái và con rể đều chịu nhiều áp lực công việc nên luôn muốn góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Đặc biệt, ông hạn chế áp đặt suy nghĩ cá nhân. Khi có vấn đề phát sinh, ông chọn cách trao đổi nhẹ nhàng, lắng nghe quan điểm của các con thay vì bắt mọi người phải làm theo ý mình.
Chính thái độ này giúp không khí gia đình luôn thoải mái, tránh được những mâu thuẫn thường gặp khi nhiều thế hệ sống chung.
2. Duy trì tinh thần tích cực sau khi nghỉ hưu
Theo ông Trương, nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc buông xuôi hay sống phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu. Ông vẫn giữ cho mình nhiều sở thích riêng như đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch và tham gia các hoạt động cộng đồng.
Nhờ duy trì lối sống tích cực, tinh thần của ông luôn vui vẻ và lạc quan. Điều này cũng lan tỏa năng lượng tích cực đến các thành viên trong gia đình.
Ông cho rằng người lớn tuổi càng vui vẻ, yêu đời thì con cháu càng cảm thấy nhẹ lòng khi chăm sóc cha mẹ.
3. Tôn trọng con rể để giữ hòa khí gia đình
Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của ông Trương là luôn dành sự tin tưởng và tôn trọng cho con rể.
Ông hiểu rằng con rể là người đồng hành quan trọng của con gái mình, đồng thời cũng là trụ cột chính trong gia đình nhỏ ấy. Vì thế, ông tuyệt đối không can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của các con hay thường xuyên phàn nàn, soi xét.
Theo ông, chính sự tôn trọng ấy khiến con rể cảm nhận được thiện chí và sự chân thành, từ đó càng sẵn lòng quan tâm, chăm sóc bố vợ nhiều hơn.
Nghỉ hưu hạnh phúc không chỉ nhờ tiền bạc
Sau nhiều năm sống cùng con gái, ông Trương nhận ra quyết định nghỉ hưu tại nhà con là lựa chọn đúng đắn.
Điều khiến ông cảm thấy mãn nguyện không chỉ là sự chăm sóc về vật chất mà còn là cảm giác được yêu thương, quan tâm và đồng hành mỗi ngày.
Từ trải nghiệm của bản thân, ông thường khuyên những người cùng tuổi rằng: Muốn có cuộc sống nghỉ hưu bình yên, người lớn tuổi cũng cần học cách thấu hiểu, tôn trọng con cháu và giữ tinh thần tích cực.
Khi các thành viên biết nghĩ cho nhau, gia đình tự nhiên sẽ trở thành nơi đáng sống nhất ở tuổi xế chiều.
Theo Sohu
