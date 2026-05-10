Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Thất thần khi chồng báo có con với vợ cũ

Chủ nhật, 09:17 10/05/2026 | Tâm sự

Tôi kết hôn với chồng khi anh vừa ly hôn được 1 năm. Anh không giấu tôi điều gì và muốn có trách nhiệm với con riêng, tôi đã tin anh sống có trách nhiệm. Nhưng mới đây tôi không thể tin nổi khi chồng thú nhận vợ cũ đang mang thai đứa con của anh…

Tôi đến với chồng mình khi anh đã chia tay vợ cũ hơn 1 năm. Hai người có 5 năm chung sống và có con gái hơn 4 tuổi. Khi bắt đầu mối quan hệ với tôi, anh kể họ chia tay vì cả hai không còn tìm được tiếng nói chung, những mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành lớn không thể hóa giải nên họ quyết định dừng lại trong văn minh, không ồn ào, không tranh chấp.

Tôi tin điều chồng nói và trong suy nghĩ của tôi khi ấy, một người đàn ông dám bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng vẫn giữ trách nhiệm với con cái là người đáng tin. Tôi chấp nhận việc anh vẫn qua lại thăm con gái riêng, thậm chí có những ngày cuối tuần anh ghé nhà vợ cũ chơi với con, tôi cũng không thấy có gì bất thường. Anh chưa bao giờ ngủ lại, luôn trở về nhà đúng giờ nên khiến tôi càng yên tâm.

Tôi tin anh và chúng tôi kết hôn sau 1 năm yêu nhau. Khi con trai chào đời, tôi càng tin rằng gia đình nhỏ của mình thực sự trọn vẹn, những lo lắng mơ hồ về quá khứ của chồng dần biến mất.

- Ảnh 1.

Chồng thú nhận vợ cũ đang mang thai, đứa bé đó là con của anh (ảnh minh họa: AI)

Nhưng hóa ra, cách đây không lâu chồng tôi có vẻ ngại ngần khi đề cập muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi. Tôi chỉ nghĩ là những vấn đề công việc hay chuyện gì đó bình thường, nhưng chồng tôi có vẻ căng thẳng và né tránh ánh mắt tôi. Chồng thú nhận vợ cũ đang mang thai, đứa bé đó là con của anh.

Tôi không nhớ rõ mình đã phản ứng thế nào vì đầu óc quay cuồng, tôi đã hỏi lại một cách vô thức như muốn chồng đã nhầm lẫn. Nhưng anh giải thích do là một lần yếu lòng, rằng anh không có ý định quay lại với người cũ, mọi chuyện vượt ngoài kiểm soát.

Từ khi kết hôn, tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, vậy mà anh đã bước qua ranh giới mà lẽ ra không bao giờ được phép. Điều khiến tôi đau nhất không chỉ là việc anh phản bội, mà là mọi chuyện xảy ra ngay trong khoảng thời gian tôi mang thai và sinh con cho anh.

Hiện tại tôi bế con về nhà ngoại và chưa biết làm thế nào để vượt qua cú sốc này. Chồng tôi liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà ngoại để giải thích, rằng anh muốn sửa sai, muốn giữ gia đình này nhưng tôi không muốn nghe những lời chồng nói nữa.

Cụ ông để vợ cũ thừa kế toàn bộ tài sản, con trai phản đối dữ dội và cái kết không ngờCụ ông để vợ cũ thừa kế toàn bộ tài sản, con trai phản đối dữ dội và cái kết không ngờ

GĐXH - Quyết định cho vợ cũ thừa kế tài sản của cụ ông khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, khi câu chuyện phía sau được tiết lộ, ai nấy đều hiểu lựa chọn này của ông.

Tiểu Vy/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sau buổi họp lớp, vì câu nói của 'hoa khôi' lúc nửa đêm tôi lập tức rời nhóm chat

Sau buổi họp lớp, vì câu nói của 'hoa khôi' lúc nửa đêm tôi lập tức rời nhóm chat

Tử vi cảnh báo 4 con giáp dễ rơi vào cảnh 'làm quần quật vẫn không dư dả'

Tử vi cảnh báo 4 con giáp dễ rơi vào cảnh 'làm quần quật vẫn không dư dả'

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói lên phúc khí một đời: Càng về già càng sung túc

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói lên phúc khí một đời: Càng về già càng sung túc

4 con giáp nữ hay cáu nhưng chồng 'mê như điếu đổ', đi đâu cũng tự hào

4 con giáp nữ hay cáu nhưng chồng 'mê như điếu đổ', đi đâu cũng tự hào

Tôi từng nghĩ hy sinh cho con sẽ được báo hiếu khi về già, nhưng sự thật quá cay đắng

Tôi từng nghĩ hy sinh cho con sẽ được báo hiếu khi về già, nhưng sự thật quá cay đắng

Cùng chuyên mục

Phòng cưới bị gia đình anh chồng dùng làm chỗ ở

Phòng cưới bị gia đình anh chồng dùng làm chỗ ở

Tâm sự - 1 giờ trước

Sau đám cưới chưa đầy một tháng, tôi bất ngờ khi biết anh chồng, chị dâu và hai con tự ý chuyển sang ở trong phòng chúng tôi.

Sau buổi họp lớp, vì câu nói của 'hoa khôi' lúc nửa đêm tôi lập tức rời nhóm chat

Sau buổi họp lớp, vì câu nói của 'hoa khôi' lúc nửa đêm tôi lập tức rời nhóm chat

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Sau buổi họp lớp tưởng chừng vui vẻ, người đàn ông quyết định rời nhóm chat vì cảm thấy bị đem ra làm trò đùa quá giới hạn.

Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân từ những chuyến du lịch chung

Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân từ những chuyến du lịch chung

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau khi có gia đình, chúng tôi vẫn giữ quan hệ thân thiết như vậy, cuối tuần 2 gia đình cho bọn trẻ đi chơi, sang nhà nhau ăn cơm, lâu lâu lại có chuyến đi du lịch cả gia đình cùng nhau.

Nghỉ hưu sống ở nhà con gái, tôi khiến con rể nể phục nhờ 3 nguyên tắc

Nghỉ hưu sống ở nhà con gái, tôi khiến con rể nể phục nhờ 3 nguyên tắc

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu ở tuổi 67, tôi quyết định về sống cùng con gái và lập ra 3 nguyên tắc rõ ràng khiến gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc.

Sau 20 năm làm giúp việc, tôi hiểu vì sao nhiều người có lương hưu cao vẫn bất hạnh

Sau 20 năm làm giúp việc, tôi hiểu vì sao nhiều người có lương hưu cao vẫn bất hạnh

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần lương hưu cao, tuổi già sẽ an nhàn và viên mãn. Thế nhưng, chị Vương, người làm nghề giúp việc lâu năm lại chia sẻ một thực tế lại hoàn toàn khác.

Tôi từng nghĩ hy sinh cho con sẽ được báo hiếu khi về già, nhưng sự thật quá cay đắng

Tôi từng nghĩ hy sinh cho con sẽ được báo hiếu khi về già, nhưng sự thật quá cay đắng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng, về già chỉ cần có tiền là đủ sống an yên. Nhưng thực tế, điều người lớn tuổi cần hơn cả lại là sự quan tâm và tình thân từ con cháu.

Tuổi già muốn an nhàn, tôi nghiệm ra 3 điều nhất định phải làm

Tuổi già muốn an nhàn, tôi nghiệm ra 3 điều nhất định phải làm

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Càng bước sâu vào tuổi già, tôi càng hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà là mình sống có nhẹ lòng hay không.

Tuổi già nằm viện không ai chăm, quyết định của tôi về tài sản khiến 4 con hoảng hốt

Tuổi già nằm viện không ai chăm, quyết định của tôi về tài sản khiến 4 con hoảng hốt

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tuổi già đáng lẽ là quãng thời gian an yên bên con cháu, nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó.

Về già mới hiểu: Ở cùng con là những ngày dè dặt và ngột ngạt

Về già mới hiểu: Ở cùng con là những ngày dè dặt và ngột ngạt

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều người chọn sống cùng con khi về già, nhưng thực tế lại cho thấy chỉ khi có nhà riêng, người lớn tuổi mới thực sự có được sự bình yên và tự do.

Mua nhà tiền tỷ cho cha mẹ dưỡng già, tôi nhận lại bài học cay đắng về tình thân

Mua nhà tiền tỷ cho cha mẹ dưỡng già, tôi nhận lại bài học cay đắng về tình thân

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Mua căn nhà tiền tỷ để cha mẹ dưỡng già, tôi không ngờ lại phát hiện sự thật cay đắng khi tiền điện nước tăng bất thường.

Xem nhiều

Sau 20 năm làm giúp việc, tôi hiểu vì sao nhiều người có lương hưu cao vẫn bất hạnh

Sau 20 năm làm giúp việc, tôi hiểu vì sao nhiều người có lương hưu cao vẫn bất hạnh

Tâm sự

GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần lương hưu cao, tuổi già sẽ an nhàn và viên mãn. Thế nhưng, chị Vương, người làm nghề giúp việc lâu năm lại chia sẻ một thực tế lại hoàn toàn khác.

Tuổi già nằm viện không ai chăm, quyết định của tôi về tài sản khiến 4 con hoảng hốt

Tuổi già nằm viện không ai chăm, quyết định của tôi về tài sản khiến 4 con hoảng hốt

Tâm sự
Mất vợ ở tuổi 67, tôi mới hiểu: Tuổi già thiếu điều này còn đáng sợ hơn bệnh tật

Mất vợ ở tuổi 67, tôi mới hiểu: Tuổi già thiếu điều này còn đáng sợ hơn bệnh tật

Tâm sự
Về già mới hiểu: Ở cùng con là những ngày dè dặt và ngột ngạt

Về già mới hiểu: Ở cùng con là những ngày dè dặt và ngột ngạt

Tâm sự
Tuổi già muốn an nhàn, tôi nghiệm ra 3 điều nhất định phải làm

Tuổi già muốn an nhàn, tôi nghiệm ra 3 điều nhất định phải làm

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top