Mất vợ ở tuổi 67, tôi mới hiểu: Tuổi già thiếu điều này còn đáng sợ hơn bệnh tật

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ những ngày tuổi già còn đủ đầy.

Những năm tháng tuổi già tưởng như an yên bên con cháu

Vợ chồng tôi đều là công nhân nghỉ hưu, chỉ có một người con trai. Sau khi tốt nghiệp đại học, con quyết định ở lại thành phố phát triển sự nghiệp.

Dù có chút chạnh lòng, nhưng chúng tôi hiểu đó là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của con.

Khi con lập gia đình, chúng tôi cũng dần chuẩn bị tâm lý cho tuổi già. Thậm chí, tôi còn từng nói đùa với vợ rằng: "Con ở xa cũng không sao, khi còn khỏe, hai vợ chồng mình cứ đi thăm con, coi như đi du lịch".

Đến khi chính thức bước vào tuổi già, chúng tôi lên thành phố sống cùng con một thời gian để phụ giúp chăm cháu.

Những ngày tháng đó thực sự rất ấm áp. Con trai hiếu thảo, con dâu chu đáo, cuối tuần thường đưa cả nhà đi ăn, đi chơi.

Chúng tôi cũng ý thức rằng trong tuổi già, con cái còn nhiều áp lực nên luôn cố gắng tự lo cho bản thân, không trở thành gánh nặng. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng còn dành dụm tiền để đi du lịch, tận hưởng tuổi già theo cách riêng.

Tôi từng nghĩ, tuổi già cứ thế mà bình yên trôi qua.

Ảnh minh họa

Biến cố ập đến và nỗi cô đơn trong tuổi già không gì bù đắp

Năm tôi 67 tuổi, vợ tôi bất ngờ qua đời vì đột quỵ. Không một lời trăn trối. Sự ra đi đột ngột ấy khiến tuổi già của tôi như mất đi một nửa ý nghĩa.

Từ một người vui vẻ, tôi trở nên lầm lũi, thu mình. Tôi rời thành phố, trở về quê sống một mình. Những ngày tháng tuổi già khi ấy trôi qua trong im lặng, cả tuần chỉ ra chợ một lần, ăn uống qua loa, mất ngủ triền miên.

Con trai lo lắng, cuối tuần nào cũng về thăm. Cuối cùng, con thuyết phục tôi lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc tuổi già. Tôi đồng ý, nghĩ rằng ở gần con cháu sẽ vơi bớt cô đơn.

Nhưng tôi đã lầm.

Tuổi già sống cùng con: Đủ đầy vật chất nhưng thiếu sự đồng hành

Ở nhà con trai lần thứ hai, mọi thứ vẫn đầy đủ. Con cái hiếu thảo, không để tôi thiếu thốn điều gì. Nhưng tuổi già của tôi lại trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết.

Ban ngày, con đi làm, cháu đi học, căn nhà rộng lớn chỉ còn mình tôi. Không có ai để trò chuyện, không có người cùng chia sẻ những điều nhỏ nhặt.

Thành phố đông đúc nhưng tuổi già của tôi lại cô đơn hơn cả khi ở quê. Lúc này, tôi mới thực sự hiểu ra tuổi già, sự chăm sóc không thể thay thế sự đồng hành.

Câu nói "con chăm cha không bằng bà chăm ông" không phải là trách móc con cái, mà là thực tế rất rõ ràng của tuổi già, mỗi mối quan hệ đều có vai trò riêng không thể thay thế.

Trở về quê: Bước ngoặt giúp tuổi già thay đổi

Cuối cùng, tôi quyết định quay về quê để tìm lại nhịp sống phù hợp với tuổi già của mình.

Lần này, tôi không còn khép kín. Tôi bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, trò chuyện với hàng xóm, tập thể dục, đánh cờ. Tuổi già dần trở nên nhẹ nhàng và có ý nghĩa hơn.

Một thời gian sau, tôi thử vào viện dưỡng lão với hy vọng tìm được môi trường phù hợp cho tuổi già. Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng: đồ ăn không hợp khẩu vị, không khí trầm lắng, thiếu sức sống.

Chỉ chưa đầy ba tháng, tôi quyết định rời đi vì nhận ra nơi đó không phải là nơi tôi muốn gửi gắm tuổi già.

Tuổi già hạnh phúc từ những điều giản dị

Sau khi trở về quê, tôi quen một người phụ nữ cùng tuổi, chồng mất sớm, bán bánh bao ở chợ. Chúng tôi trò chuyện, chia sẻ và dần cảm thấy có thể nương tựa vào nhau trong tuổi già.

Chúng tôi làm vài mâm cơm đơn giản, báo với họ hàng rồi quyết định sống chung.

Một điều nhỏ nhưng khiến tôi xúc động: khi vợ cũ còn sống, bà thường hấp bánh bao cho tôi, món tôi rất thích.

Sau khi bà mất, tôi không còn muốn ăn nữa. Ở nhà con trai, dù có mua hay nhờ con dâu làm, cũng không còn hương vị quen thuộc của tuổi già bên người bạn đời.

Nhưng giờ đây, tôi lại tìm thấy cảm giác ấy, không phải vì món ăn ngon hơn, mà vì có người cùng chia sẻ.

Mỗi sáng, chúng tôi cùng tập thể dục. Buổi tối, cùng đi dạo. Những bữa cơm giản dị nhưng luôn ấm áp. Quan trọng nhất, tôi không còn cảm giác trống rỗng của tuổi già như trước.

Tôi cũng tự nhắc mình không can thiệp vào cuộc sống của con cái. Bởi mỗi người đều có cuộc đời riêng, và tuổi già hạnh phúc không nên phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu.

Bài học sâu sắc về tuổi già

Sau tất cả, tôi nhận ra rằng trong tuổi già, dù con cái có hiếu thảo đến đâu cũng không thể thay thế vị trí của người bạn đời; bởi điều con người cần lúc này không chỉ là sự chăm sóc về vật chất mà còn là một người đồng hành để sẻ chia từng khoảnh khắc.

Và rồi tôi hiểu, hạnh phúc của tuổi già đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ giản dị trong một bữa cơm ấm áp, một cuộc trò chuyện chân thành hay đơn giản là có một người thật sự thấu hiểu mình.

Câu nói "con chăm cha không bằng bà chăm ông" không phải để so sánh, mà là lời nhắc nhở: Hãy trân trọng người bạn đời khi còn có thể, vì đó chính là chỗ dựa lớn nhất của tuổi già.

* Bài viết là lời tâm sự của ông Vương Thành, 72 tuổi. Sau khi đăng tải lên Toutiao (MXH Trung Quốc), ông Thành nhận được nhiều sự đồng cảm.

Sai một ly, bị nhắc cả tối: Tuổi già ngột ngạt của mẹ chồng khi sống cùng con dâu học thức cao GĐXH - Tuổi già là giai đoạn nghỉ ngơi, tận hưởng sự an yên sau một đời vất vả. Thế nhưng, không phải ai cũng tìm thấy hạnh phúc khi sống cùng con cháu.

Theo Toutiao