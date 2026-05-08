Sau 20 năm làm giúp việc, tôi hiểu vì sao nhiều người có lương hưu cao vẫn bất hạnh
GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần lương hưu cao, tuổi già sẽ an nhàn và viên mãn. Thế nhưng, chị Vương, người làm nghề giúp việc lâu năm lại chia sẻ một thực tế lại hoàn toàn khác.
Sau 20 năm làm giúp việc cho nhiều người cao tuổi, chị Vương (Trung Quốc) nhận ra một sự thật rằng tiền có thể giúp người già bớt lo cơm áo, nhưng không đủ để lấp đầy cô đơn, bệnh tật và cảm giác trống rỗng ở những năm cuối đời.
Từ năm 30 tuổi, chị Vương đã rời quê lên thành phố làm công việc chăm sóc người cao tuổi. Đến nay khi đã ngoài 50 tuổi, chị vẫn gắn bó với nghề này.
Công việc của chị không chỉ là hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày mà còn lắng nghe, trò chuyện và xoa dịu những nỗi buồn tinh thần của các cụ già.
Sau hàng chục năm tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau, chị nhận ra rằng lương hưu chỉ là một phần trong bức tranh tuổi già. Điều người lớn tuổi cần hơn cả là sức khỏe, sự đồng hành và cảm giác được yêu thương.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn chật vật
Theo lời chị Vương, nhiều người lớn tuổi tin rằng chỉ cần có tiền tiết kiệm hoặc lương hưu cao là có thể sống thoải mái khi về già. Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.
Chị từng chăm sóc một cụ ông họ Lý. Dù mức lương hưu khá cao nhưng ông mắc nhiều bệnh mãn tính nên phần lớn số tiền hàng tháng đều dành cho thuốc men và viện phí.
Sau khi chi trả các khoản điều trị, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ông cũng phải dè sẻn hơn rất nhiều.
"Có những người nhìn bề ngoài tưởng rất dư dả, nhưng thực tế gần như toàn bộ tiền lương hưu đều đổ vào bệnh viện. Khi sức khỏe suy giảm, tiền bạc cũng không thể đổi lại sự thoải mái hay niềm vui sống", chị Vương chia sẻ.
Điều này cho thấy tuổi già hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào khả năng tài chính. Nếu không có sức khỏe, mọi khoản tiền tích cóp cả đời cũng dễ dàng bị bào mòn.
Lương hưu không thể bù đắp khoảng trống tinh thần tuổi già
Không chỉ đối mặt với áp lực tài chính, nhiều người cao tuổi còn phải chịu đựng sự cô đơn kéo dài.
Theo chị Vương, sau khi nghỉ hưu, nhiều người mất kết nối với đồng nghiệp, bạn bè và dần đánh mất mục tiêu sống. Những ngày tháng lặp đi lặp lại trong im lặng khiến họ cảm thấy trống rỗng, chán nản.
"Sự thiếu thốn về tinh thần đôi khi còn đáng sợ hơn việc thiếu tiền", chị nói.
Chị từng chăm sóc một cụ ông tên Giang, vốn là kỹ sư cấp cao trước khi nghỉ hưu nên có mức lương hưu đáng mơ ước.
Tuy nhiên, các con ông đều sinh sống ở nước ngoài. Dù vật chất đủ đầy nhưng ông phải sống một mình suốt nhiều năm.
Không có người trò chuyện, cũng ít tham gia hoạt động xã hội, sức khỏe tinh thần và thể chất của ông ngày càng sa sút.
Sau một lần chấn thương nặng, cuộc sống tuổi già của ông càng trở nên khó khăn hơn.
Câu chuyện ấy khiến chị Vương nhận ra rằng người già sợ nhất không phải nghèo khó, mà là cảm giác bị bỏ quên.
Người già thật sự cần gì ngoài tiền lương hưu?
Khi tuổi tác ngày càng lớn, sức khỏe suy giảm, người cao tuổi thường mong muốn được con cái quan tâm và ở bên nhiều hơn.
Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, không ít người mải mê với công việc và cuộc sống riêng mà quên mất nhu cầu tinh thần của cha mẹ.
Theo chị Vương, nhiều người con nghĩ rằng gửi tiền cho bố mẹ hàng tháng đã là tròn chữ hiếu. Nhưng với người già, điều họ cần đôi khi chỉ là một cuộc gọi hỏi han, một bữa cơm sum vầy hay vài phút trò chuyện mỗi ngày.
"Cha mẹ không cần con cái phải cho mình cuộc sống quá xa hoa. Điều họ mong nhất là được quan tâm và cảm thấy mình vẫn có vị trí trong cuộc sống của con", chị chia sẻ.
Từ khi con còn nhỏ, cha mẹ luôn dành mọi kỳ vọng và tình yêu thương để mong con trưởng thành, có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng khi cha mẹ già đi, nhiều người lại quên dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu họ.
Tuổi già hạnh phúc cần nhiều hơn tiền bạc
Những câu chuyện chị Vương chứng kiến suốt 20 năm làm nghề đã cho thấy một thực tế: Lương hưu cao chưa chắc đảm bảo tuổi già hạnh phúc.
Người cao tuổi không chỉ cần tiền để trang trải cuộc sống mà còn cần sức khỏe, sự kết nối xã hội và đặc biệt là tình cảm gia đình.
Một tuổi già viên mãn không nằm ở tài khoản có bao nhiêu tiền, mà ở việc mỗi ngày còn có người để trò chuyện, để nhớ mong và để yêu thương.
Tiền bạc có thể giúp cuộc sống bớt khó khăn, nhưng sự đồng hành và quan tâm chân thành mới là thứ giúp người già cảm thấy an yên trong những năm cuối đời.
