Mua nhà tiền tỷ cho cha mẹ dưỡng già, tôi nhận lại bài học cay đắng về tình thân
GĐXH - Mua căn nhà tiền tỷ để cha mẹ dưỡng già, tôi không ngờ lại phát hiện sự thật cay đắng khi tiền điện nước tăng bất thường.
Món quà dành cho cha mẹ và niềm hạnh phúc của một người con
Cha mẹ tôi cả đời gắn bó với ruộng đồng, quen cảnh lam lũ, tằn tiện từng đồng. Khi tuổi đã cao, điều tôi mong mỏi nhất là họ có thể sống thoải mái hơn, không còn phải lo chuyện cơm áo mỗi ngày.
Vì vậy, tôi và vợ quyết định dồn tiền mua một căn nhà ở thành phố, coi như món quà dành tặng cha mẹ khi bước vào tuổi già.
Căn hộ không quá rộng, nhưng đủ tiện nghi, lại nằm ở khu vực thuận tiện sinh hoạt với đầy đủ chợ, bệnh viện, xe buýt… Tôi tin rằng đó sẽ là nơi giúp cha mẹ tận hưởng những năm tháng an nhàn.
Ngày trao chìa khóa, nhìn ánh mắt rạng rỡ của cha mẹ, tôi biết quyết định của mình là đúng.
Họ chưa từng nghĩ có ngày được sống trong một căn nhà có thang máy, giữa thành phố nhộn nhịp. Niềm vui ấy khiến tôi cảm thấy bao nhiêu cố gắng đều xứng đáng.
Cuộc sống mới của cha mẹ nơi thành phố
Sau khi chuyển đến, cha mẹ tôi nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống mới. Cha tôi có thêm bạn để chơi cờ, còn mẹ tôi tham gia các buổi khiêu vũ cùng hàng xóm.
Mỗi lần ghé thăm, tôi đều thấy họ vui vẻ, tinh thần thoải mái hơn hẳn so với khi còn ở quê.
Tôi cũng chủ động lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, từ tiền điện nước đến sinh hoạt phí hàng tháng, để cha mẹ không phải bận tâm chuyện tiền bạc. Trong suy nghĩ của tôi, đó là trách nhiệm hiển nhiên của một người con.
Chị gái tôi cũng thường xuyên ghé qua phụ giúp cha mẹ dọn dẹp, chăm sóc. Nhìn bề ngoài, mọi thứ đều diễn ra rất ổn thỏa.
Dấu hiệu bất thường từ một căn nhà không có người ở
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cha mẹ tôi về quê nghỉ hè gần một tháng.
Một căn nhà không có người ở lẽ ra phải tiêu thụ rất ít điện nước, nhưng hóa đơn gửi về lại tăng bất thường, thậm chí cao hơn cả khi có người sinh hoạt.
Tôi gọi điện hỏi thì mẹ khẳng định đã tắt hết thiết bị trước khi rời đi. Điều lạ là bà không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí còn tìm cách ngăn tôi đến kiểm tra.
Chính sự bất thường đó khiến tôi không thể yên tâm.
Sự thật phía sau cánh cửa căn nhà
Chiều hôm đó, tôi xin nghỉ làm và tự mình đến căn nhà để kiểm tra.
Ngay khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Trong nhà có người. Tivi đang bật, máy giặt hoạt động, bếp còn đang nấu dở.
Người đứng trong nhà không ai khác chính là chị gái tôi.
Không chỉ vậy, khi bước vào các phòng, tôi nhận ra căn nhà đã không còn là nơi dành cho cha mẹ nữa.
Đồ đạc của gia đình chị chất đầy phòng ngủ chính, phòng còn lại trở thành chỗ ở của các cháu.
Không gian vốn dĩ dành cho cha mẹ dưỡng già giờ đã biến thành nơi sinh hoạt của một gia đình khác.
Lý do phía sau khiến tôi càng thêm thất vọng
Trước sự chất vấn của tôi, chị gái cuối cùng cũng nói ra sự thật. Chồng chị mất việc, tiền thuê nhà tăng, cuộc sống khó khăn nên cha mẹ đã chủ động cho cả gia đình chị dọn đến căn nhà này ở tạm.
Nghe đến đây, tôi không chỉ bất ngờ mà còn cảm thấy hụt hẫng. Căn nhà tôi mua cho cha mẹ, gánh thêm cả khoản vay, cuối cùng lại trở thành giải pháp cho những vấn đề mà tôi không hề được hỏi ý kiến.
Điều khiến tôi khó chấp nhận hơn là khoản tiền tôi gửi cho cha mẹ hàng tháng cũng được chia sẻ lại cho chị gái, chuyện mà tôi đã biết nhưng trước đó vẫn chọn im lặng.
Khi tình thân không còn đi cùng sự thấu hiểu
Tôi gọi điện cho mẹ, mong nhận được một lời giải thích hợp lý. Nhưng điều tôi nhận lại không phải là sự thấu hiểu, mà là trách móc.
Mẹ cho rằng tôi ích kỷ, không biết nghĩ cho gia đình, khuyên tôi nên để chị gái ở lại để giảm bớt gánh nặng kinh tế.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều đau lòng, đôi khi, dù cố gắng đến đâu, bạn vẫn không thể trở thành người được ưu tiên trong chính gia đình mình.
Quyết định cuối cùng: Giới hạn để bảo vệ chính mình
Sau cuộc gọi, tôi yêu cầu chị gái thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn nhà. Đó không chỉ là quyết định về tài sản, mà còn là ranh giới tôi buộc phải đặt ra.
Về phía cha mẹ, tôi để họ tự lựa chọn, nếu muốn ở lại thì ở đúng mục đích ban đầu, nếu không, tôi sẽ cho thuê căn nhà. Tôi không muốn những rắc rối về sau biến tình thân thành mâu thuẫn không thể hàn gắn.
Sau tất cả, tôi hiểu rằng chăm lo cho gia đình là trách nhiệm, nhưng hy sinh vô điều kiện mà không có sự tôn trọng thì chỉ khiến bản thân thêm tổn thương.
Từ giờ, tôi chọn cách sống rõ ràng hơn, lo cho vợ con mình trước, và giữ khoảng cách cần thiết ngay cả với những người thân ruột thịt.
* Câu chuyện là sự trải lòng của anh Lưu trên mạng xã hội Toutiao đã nhận được sự quan tâm lớn từ mọi người.
Theo Toutiao
