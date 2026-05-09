'Phòng khách 3 thế hệ' và tham vọng của Dương Cầm

Đưa phòng khách gia đình lên... nhà hát

Chuỗi live concert "Phòng khách 3 thế hệ", dự kiến khoảng 8 đêm diễn, do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc. Không chỉ đơn thuần là một chương trình biểu diễn, điều Dương Cầm hướng đến là mang lại không gian kết nối ký ức, cảm xúc và những giá trị gia đình thông qua âm nhạc.



Nhạc sĩ Dương Cầm và ê kíp chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt chương trình.

Buổi họp báo ra mắt "Phòng khách ba thế hệ" diễn ra khác với thông lệ. Chủ nhân không mở màn chương trình mà là khách mời. MC Hạnh An An mang đến sự bất ngờ thú vị khi "khảo sát nhanh" các khách mời rằng "trong ký ức của các anh chị, âm thanh, bài hát nào hiện lên ngay lúc này?". Mỗi câu trả lời không đơn thuần là nói lên tên bài hát mà đằng sau đó chứa đựng một phần ký ức, một câu chuyện về gia đình, về tuổi thơ... Đó cũng chính là thông điệp mà BTC hướng đến, đó là cảm xúc chân thật, sâu lắng và giàu cảm xúc.

Nhạc sĩ Dương Cầm cũng bắt đầu thực hiện concert "Phòng khách ba thế hệ" bằng một câu hỏi về ký ức: "Phòng khách trong cảm nhận của chúng ta thường gắn với sự thân thương, là nơi ông bà kể chuyện, bố mẹ trò chuyện sau một ngày mệt mỏi, cùng ăn cơm, con cái chơi đùa, xem ti vi, nghe nhạc,… tất cả đều quây quần quanh không gian đó. Nhưng từ bao giờ chúng ta sống cùng một mái nhà mà ngày càng xa nhau? Chính suy nghĩ đó đã gợi mở thành ý tưởng để tôi thực hiện 'Phòng khách ba thế hệ'. Tôi muốn làm một chương trình mà khi xem xong, trở về nhà, trở về phòng khách của mình, khán giả cảm nhận được sự gắn kết của tình thân nhiều hơn".

Từ trái qua: Đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường, nhạc sĩ Dương Cầm, NSX Thu Quỷnh.

Chương trình sẽ không có hát nhép

Từ mong muốn này, Dương Cầm sẽ đưa âm nhạc trở về với hình ảnh gần gũi nhất trong mỗi gia đình – phòng khách. "Phòng khách 3 thế hệ" vì thế không đi theo hướng hoành tráng hay phô diễn kỹ thuật sân khấu, mà tập trung vào trải nghiệm cảm xúc và sự kết nối tinh thần.



Các ca khúc thuộc nhiều thời kỳ, nhiều phong cách sẽ được đặt trong cùng một cấu trúc âm nhạc để tạo nên những cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Những bản hit quen thuộc được kể lại bằng góc nhìn mới, nơi âm nhạc của quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một dòng chảy thống nhất.

"Nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng không đơn thuần chỉ là giải trí mà bản chất của nó là mang đến cho con người khao khát được yêu, được gắn kết. Nó có hot hit, có sự sôi động nhưng sôi sộng theo một cách vừa phải và tinh tế. Đó cũng là ý đồ để BTC lựa chọn sân khấu là Nhà hát Hồ Gươm, không gian sang trọng dành cho nghệ thuật đúng nghĩa. Sẽ không có hát nhép ở đây mà tất cả đều là hát live để khán giả cảm thấy xứng đáng khi bỏ tiền mua vé", nhạc sĩ Dương Cầm nói.

Đêm diễn mở màn của "Phòng khách 3 thế hệ" sẽ diễn ra tối 14/6 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau gồm nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca - nhạc sĩ Vũ Thanh Vân.

Theo nam nhạc sĩ, điều anh theo đuổi không phải là sự ghép nối ngẫu nhiên giữa các nghệ sĩ hay ca khúc, mà là những cuộc đối thoại có chủ đích. Trong chương trình, khán giả có thể chứng kiến một ca khúc của Đức Huy gặp gỡ màu sắc âm nhạc trẻ trung của Bùi Công Nam hay Vũ Thanh Vân, từ đó tạo nên những kết nối cảm xúc bất ngờ nhưng tự nhiên.

Sự trở lại của Hồ Quỳnh Hương cũng được xem là một điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn mở màn. Với nội lực và chiều sâu cảm xúc, nữ ca sĩ được kỳ vọng trở thành "cầu nối" giữa các thế hệ nghệ sĩ, nơi kỹ thuật, trải nghiệm và cảm xúc giao thoa.

Nhạc sĩ Đức Huy, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam sẽ tham gia đêm diễn mở màn của "Phòng khách 3 thế hệ" tối 14/6 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Dương Cầm chia sẻ: "Chúng tôi tìm kiếm những điểm chạm cảm xúc giữa các ca khúc, để khi chúng gặp nhau, khán giả không cảm thấy 'khác biệt', mà cảm thấy quen thuộc theo một cách mới'. Nghệ sĩ không chỉ hát bài của mình, mà còn phải bước vào thế giới của một ca khúc khác, một thế hệ khác. Chính ở đó, những khoảnh khắc chân thật nhất xuất hiện".

Không gian sân khấu của "Phòng khách 3 thế hệ" cũng được xây dựng theo phong cách trải nghiệm dưới sự thực hiện của "phù thuỷ" sân khấu Đặng Xuân Trường.

Đạo diễn Đặng Xuân Trường đưa ngôn ngữ kiến trúc vào thiết kế sân khấu.

Đạo diễn Đặng Xuân Trường cho biết, anh sẽ không sử dụng mang hình led trên sân khấu mà đặt ra thách thức cao hơn là biến sân khấu thành không gian kiến trúc. "Tôi sử dụng nhiều phương pháp về video, hình ảnh hay nghệ thuật sắp đặt. Trong đó có sự ẩn mật của hình ảnh, có âm thanh, có mùi vị, có ký ức và sự kết nối. Ngay cả màu sắc cũng được tính toán kỹ vì màu sắc có tính kết nối, có tính biểu tượng. Tôi chọn màu vàng (dù Dương Cầm thích màu cam). Màu vàng là màu của ánh nắng của mặt trời, mà mặt trời mang ý nghĩa của trí tuệ, của hạnh phúc và sáng tạo. Bố mẹ nào cũng mong muốn con cái phải bay, phải cao. Nó cũng là màu của sự may mắn và sang trọng", đạo diễn Đặng Xuân Trường nói.

Ba thế hệ trong gia đình nghệ sĩ Trương Ngọc Ninh (ngồi giữa) và con trai nhạc sĩ Anh Quân, cháu gái Mỹ Anh.

Hình ảnh cũng sẽ được sử dụng như một điểm chạm của cảm xúc, tăng chất xúc tác cho các tiết mục biểu diễn, như hình ảnh gia đình xuất hiện trên sân khấu để mang đến sự bất ngờ cho chính người trong cuộc; hay các cuộc trò chuyện giữa nghệ sĩ và khán giả để tạo tương tác trực tiếp.

Được biết, chương trình dự kiến sẽ thực hiện 8 đêm diễn, kéo dài từ tháng 6/2026 đến tháng 2/2027 với sự tham gia của các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ.