Mỹ nhân 'Bỗng dưng muốn khóc' từng thi Hoa hậu Việt Nam, bỏ showbiz giờ ra sao?
Nổi tiếng với vai phản diện Ngọc Diệp trong phim "Bỗng dưng muốn khóc", nữ diễn viên này đột ngột bỏ showbiz để sang nước ngoài sinh sống.
Năm 2008, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc lên sóng và lập tức tạo nên cơn sốt. Ngoài cặp đôi chính Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà, Trần Vân Anh là diễn viên nổi bật nhất khi vào vai Ngọc Diệp - nhân vật phản diện khiến khán giả ghét cay ghét đắng bởi sự đanh đá, mưu mô.
Tuy nhiên, Vân Anh vẫn gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài cao ráo, gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng phong cách thời trang sành điệu.
Ít ai biết trước khi trở thành diễn viên, Vân Anh hoạt động với vai trò người mẫu và là một trong những chân dài nổi tiếng ở Việt Nam, cùng thời với Hoàng Yến, Ngọc Quyên…
Năm 2000, người đẹp Cần Thơ từng ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm này, Vân Anh sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, nền nã đậm chất Á Đông. Tuy nhiên mỹ nhân sinh năm 1985 tiếc nuối khi dừng chân khá sớm tại cuộc thi.
Bước ra từ Hoa hậu Việt Nam , Vân Anh tiếp tục ghi dấu ở nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô nhanh chóng được các tạp chí săn đón, trở thành một trong những người mẫu triển vọng của thời điểm ấy.
Nhan sắc của Vân Anh tại cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2000".
Với ngoại hình nổi bật, Vân Anh nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của nhiều đạo diễn. Thành công của Bỗng dưng muốn khóc cũng giúp tên tuổi của Vân Anh vụt sáng trong làng điện ảnh.
Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên bất ngờ kết hôn với một Việt kiều Canada vào năm 2010. Sau khi kết hôn, cô quyết định rút khỏi showbiz để định cư ở nước ngoài, tập trung xây dựng tổ ấm riêng.
Những năm qua, mỹ nhân "Bỗng dưng muốn khóc" sống cùng chồng và hai con gái tại Vancouver, Canada. Rời nghệ thuật, Vân Anh làm việc cho một hãng thời trang chuyên về quần áo thể thao ở thị trường Mỹ và Canada.
Cuộc sống hôn nhân của cô được đánh giá là hạnh phúc và viên mãn khi có ông xã là người tâm lý, luôn ủng hộ sự nghiệp lẫn đam mê của vợ, đồng thời cùng cô nuôi dạy các con trong môi trường bình dị, gần gũi thiên nhiên.
"Tôi thấy mình thật sự may mắn khi gặp được người chồng phù hợp với mình, có gia đình nhỏ ấm áp. Dù ở xa nhưng tôi không cảm thấy cô đơn", Vân Anh từng bày tỏ.
Nữ diễn viên cũng hạnh phúc tiết lộ, chồng cô là người đàn ông của gia đình, rất đảm việc nhà, luôn san sẻ với cô trong việc chăm sóc con.
Trái ngược với hình ảnh nóng bỏng và đanh đá trên màn ảnh, ngoài đời Vân Anh chuộng phong cách thời trang kín đáo, thanh lịch và tinh tế. Ở tuổi 41, nhan sắc của nữ diễn viên được nhận xét ngày càng mặn mà.
Dù xa rời ánh đèn sân khấu, cuộc sống của Vân Anh vẫn được công chúng quan tâm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường hạnh phúc bên gia đình. Dưới các bài đăng của nữ diễn viên, nhiều khán giả vẫn yêu mến gọi cô là "Ngọc Diệp".
Bên cạnh đó, Vân Anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt là dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc. Trong những dịp đặc biệt của Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên vẫn gửi lời chúc mừng, thăm hỏi. Cô cũng hứa hẹn sẽ trở về Việt Nam vào một ngày không xa.
Người đẹp duy nhất đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 16 tuổi là ai?Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Đăng quang khi mới 16 tuổi, người đẹp này sở hữu nhan sắc trong trẻo, gương mặt hài hòa cùng phong thái tự tin, ứng xử thông minh.
Nàng hậu dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', giữ kỷ lục thông thạo 5 ngoại ngữCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Sinh ra trong gia đình danh giá, người đẹp không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, học vấn mà là hoa hậu hiếm hoi có tên trong sách kỷ lục Việt Nam.
Á hậu Minh Kiên: 'Tôi đã tự chủ kinh tế để mẹ nghỉ nghề giúp việc'Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Chạm ngõ điện ảnh sau 20 lần trượt casting, Á hậu Minh Kiên trải lòng về hành trình nỗ lực để tự chủ kinh tế và giúp người mẹ làm nghề giúp việc được nghỉ ngơi.
Rao bán vé 'Âm vang Tổ quốc' dịp 30/4 với giá cao, đạo diễn cảnh báo 'sẽ có an ninh giám sát tình trạng này'Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
GĐXH - Với sức nóng của chương trình "Âm vang Tổ quốc" dịp 30/4 , trên các hội nhóm xuất hiện tình trạng lạm dụng danh nghĩa BTC để rao bán vé mời với giá cao, thậm chí là lừa đảo vé giả. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng đạo diễn chương trình cho biết, mọi hành vi tự ý rao bán vé mời đều là vi phạm và có dấu hiệu trục lợi.
Mỹ nam phim giờ vàng VTV lập 'cú đúp trăm tỷ' trong nửa năm là ai?Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Sau hai dự án liên tiếp vượt mốc 100 tỷ đồng, nam diễn viên này trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi duy trì được sức hút cả ở phòng vé lẫn truyền hình.
Johnny Trí Nguyễn sau 8 năm 'mất tích' trở lại mạnh mẽ với diện mạo mớiCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có sự trở lại gây ấn tượng trong phim điện ảnh sắp ra mắt vào dịp mùng 2/9. Trong bộ phim này, anh vào vai tướng quân quyền lực.
Lý do Johnny Trí Nguyễn trở lại màn ảnh sau gần 10 năm 'ở ẩn'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau gần 10 năm rời điện ảnh trong nước để tập trung cho võ đường, tài tử Johnny Trí Nguyễn gây chú ý khi trở lại với dự án phim huyền sử về vua Đinh Tiên Hoàng.
Ca sĩ Thiện Nhân phản bácCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Ca sĩ Thiện Nhân tiếp tục đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để phản bác thông tin mà người thân đưa ra. Nữ ca sĩ cho biết đang bị người thân chiếm đoạt tài sản.
Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dânCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.
Nữ ca sĩ là 'bảo chứng phòng vé', từng giành Á quân nhiều cuộc thi âm nhạcCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Là một trong những gương mặt "bảo chứng phòng vé" tại các phòng trà lớn trên toàn quốc, nhưng tên tuổi của cô vẫn chưa tiệm cận được nhiều tệp khán giả.
Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dânCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.