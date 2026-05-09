Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng

Thứ bảy, 07:00 09/05/2026 | Câu chuyện văn hóa

Chỉ trong 2 năm, nữ diễn viên này nhanh chóng nhận được chú ý khi đóng chính trong ba dự án đều có doanh thu phòng vé vượt mốc 100 tỷ đồng.

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng - Ảnh 1.

Sau khi "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" vượt mốc 100 tỷ đồng, Đoàn Minh Anh trở thành cái tên được quan tâm khi có 3 phim liên tiếp thắng lớn tại phòng vé. Chỉ trong hai năm, cô đóng chính trong ba dự án đều có doanh thu phòng vé trên trăm tỷ đồng.

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng - Ảnh 2.

Năm 2025, Đoàn Minh Anh lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ. Khi đó, nữ diễn viên mới 17 tuổi song vẫn khiến giới chuyên môn bất ngờ vì chinh phục thành công vai diễn đòi hỏi diễn xuất tinh tế, biểu đạt được tâm lý phức tạp của nhân vật. Phim thành công với doanh thu 248 tỷ đồng.

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng - Ảnh 3.

Vào dịp Tết Bính Ngọ, Minh Anh đảm nhận vai nữ chính trong phim "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang. Tác phẩm đem về doanh thu 110 tỷ đồng.

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng - Ảnh 4.

Nhờ loạt thành công đó, Đoàn Minh Anh hiện là gương mặt được săn đón của các nhà làm phim thời gian qua. Sắp tới, cô tiếp tục góp mặt trong một dự án "Sợi chỉ đỏ" của đạo diễn Hàm Trần, dự kiến trình làng trong năm nay.

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng - Ảnh 5.

Sinh năm 2008 tại TP.HCM, Minh Anh bén duyên làng giải trí từ rất sớm. Khi mới 7 tuổi, cô đã đóng hàng chục quảng cáo cho nhiều thương hiệu tên tuổi.

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng - Ảnh 6.

Dù còn rất trẻ nhưng Minh Anh không còn là tân binh của điện ảnh Việt. Trước đó, cô đóng các vai nhỏ trong "Chạy đi rồi tính" (Hàm Trần) và "Siêu trộm" (Nam Cito - Bảo Nhân).

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng - Ảnh 7.

Năm 2017, Minh Anh là diễn viên đạt danh hiệu quán quân trong một cuộc thi diễn xuất. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp cô mở ra cơ hội theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Minh Anh còn đoạt danh hiệu Á khôi 1 của cuộc thi "Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019", khi mới 11 tuổi.

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng - Ảnh 8.

Ngoài diễn xuất, Đoàn Minh Anh vẫn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu với chiều cao nổi bật 1,75m. Cô cũng thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí, sự kiện quảng bá của nhãn hàng.

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng - Ảnh 9.

Mỹ nhân 18 tuổi hiện theo học Phân hiệu Văn hóa, Nhạc viện TP.HCM. Những ngày quay xa, cô chuyển sang học online, tranh thủ thời gian rảnh trên phim trường để theo kịp bài vở.

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng - Ảnh 10.

Đời thường, nữ diễn viên tạo thiện cảm với vẻ ngoài tươi tắn, đường nét hiện đại. Cô ưa chuộng những bộ trang phục thoải mái, nhẹ nhàng, nữ tính.

Ngọc Huyền bị đổ tội trộm 5 cây bạc trong "Ngược đường ngược nắng"Ngọc Huyền bị đổ tội trộm 5 cây bạc trong 'Ngược đường ngược nắng'

GĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão đã đẩy Mai vào tình huống bị nghi ngờ ăn trộm, cô dự định báo công an để tự minh oan.

Ngọc Thanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Thiếu gia tập đoàn Hải Minh muốn đẩy nhanh đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh

Thiếu gia tập đoàn Hải Minh muốn đẩy nhanh đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh

Lương Thế Thành hé lộ cái kết 'trả nghiệp' trong 'Bóng ma hạnh phúc'

Lương Thế Thành hé lộ cái kết 'trả nghiệp' trong 'Bóng ma hạnh phúc'

NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung và Quỳnh Châu góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV

NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung và Quỳnh Châu góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV

Phim có diễn viên 'Sex Education' được phát trên Netflix sau khi chiếu rạp 49 ngày

Phim có diễn viên 'Sex Education' được phát trên Netflix sau khi chiếu rạp 49 ngày

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

Cùng chuyên mục

Màn hành xác tâm lý kinh khủng đến mức Lê Khánh kiệt sức và không dám đối diện với ai

Màn hành xác tâm lý kinh khủng đến mức Lê Khánh kiệt sức và không dám đối diện với ai

Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trước

GĐXH - Lê Khánh đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh gương mặt mang sắc thái lạnh lẽo trong những khuôn hình mới nhất của bộ phim kinh dị tâm linh dân gian "Ma Xó" mà nhà sản xuất vừa tung ra.

'Bẫy tiền' thất bại đau đớn, nhà sản xuất xin lỗi

'Bẫy tiền' thất bại đau đớn, nhà sản xuất xin lỗi

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Sau thất bại nặng nề của "Bẫy tiền" tại phòng vé, nhà sản xuất Hằng Trịnh lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư và ê-kíp vì khoản thua lỗ lớn của dự án. Bộ phim thất bại khó hiểu với doanh thu 2,9 tỷ đồng.

Thái Nguyên sau sáp nhập: Một điểm đến - Hai "thiên đường xanh"

Thái Nguyên sau sáp nhập: Một điểm đến - Hai "thiên đường xanh"

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

GĐXH - Sau hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể được lựa chọn là hai trọng điểm phát triển, hướng tới trở thành các điểm đến có tầm vóc quốc tế.

Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?

Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Từng mạnh dạn lên sân khấu cùng bố trong liveshow cách đây 7 năm, bé Su Hào - con trai cả ca sĩ Tuấn Hưng đến nay vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng.

Điều ít biết về 'ông xã màn ảnh' kém 14 tuổi của Ốc Thanh Vân

Điều ít biết về 'ông xã màn ảnh' kém 14 tuổi của Ốc Thanh Vân

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Trần Ngọc Vàng đang là cái tên nhận được nhiều chú ý khi có vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh "Heo năm móng".

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: 'Tôi được trả thù lao thỏa đáng'

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: 'Tôi được trả thù lao thỏa đáng'

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, NSƯT Quốc Tuấn trở lại với vai phản diện trong phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Trong cuộc trò chuyện với báo Tiền Phong, nam nghệ sĩ thẳng thắn nói về áp lực phải thành công, việc bị hiểu lầm “chảnh” vì quá khắt khe trong lựa chọn kịch bản và hành trình đồng hành cùng con trai Bôm.

Từ người phát tờ rơi, dọn vệ sinh ở quán cà phê đến nam diễn viên chiếm lĩnh phòng vé Việt

Từ người phát tờ rơi, dọn vệ sinh ở quán cà phê đến nam diễn viên chiếm lĩnh phòng vé Việt

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Việc đóng cùng lúc hai phim công chiếu giữa cuộc chiến điện ảnh sôi động nhất trong năm cho thấy bước ngoặt lớn của diễn viên Võ Tấn Phát. Trong quá khứ, nam diễn viên từng làm nhiều nghề, kể cả dọn vệ sinh, phát tờ rơi để có chi phí trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê diễn xuất.

Mrs Earth Vietnam 2026: Mồ côi cha mẹ năm 3 tuổi và hành trình vươn lên đầy nghị lực

Mrs Earth Vietnam 2026: Mồ côi cha mẹ năm 3 tuổi và hành trình vươn lên đầy nghị lực

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Nguyễn Khuê Thu có hành trình đầy nghị lực của cô gái mồ côi cả cha mẹ từ năm 3 tuổi đến danh hiệu Mrs Earth Vietnam 2026.

Khi tiếng cười bình dân lên ngôi giữa mùa phim dịp lễ

Khi tiếng cười bình dân lên ngôi giữa mùa phim dịp lễ

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

“Trùm Sò” của đạo diễn Đức Thịnh là một trong số ít phim khai thác chất liệu hài dân gian góp mặt trong đường đua điện ảnh dịp lễ năm nay.

Xem nhiều

Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?

Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa

Từng mạnh dạn lên sân khấu cùng bố trong liveshow cách đây 7 năm, bé Su Hào - con trai cả ca sĩ Tuấn Hưng đến nay vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Câu chuyện văn hóa
Người đẹp duy nhất đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 16 tuổi là ai?

Người đẹp duy nhất đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 16 tuổi là ai?

Câu chuyện văn hóa
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: 'Tôi được trả thù lao thỏa đáng'

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: 'Tôi được trả thù lao thỏa đáng'

Câu chuyện văn hóa
Mỹ nhân 'Bỗng dưng muốn khóc' từng thi Hoa hậu Việt Nam, bỏ showbiz giờ ra sao?

Mỹ nhân 'Bỗng dưng muốn khóc' từng thi Hoa hậu Việt Nam, bỏ showbiz giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top