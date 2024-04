Phòng khách có những dấu hiệu này cần sửa ngay kẻo mất tiêu tài lộc

Phòng khách vướng xà ngang

Theo phong thủy, phòng khách vướng xà ngang (còn gọi là dầm giữa phòng khách, xà ngang chạy qua phòng khách) - là thế xà ngang áp đỉnh - phạm kị rất xấu cho không gian nhà cửa. Nhiều nhà hiện đại - đặc biệt nhà ở chung cư hay mắc lỗi xà ngang phòng khách. Đồng thời phạm kị này còn tạo sát khí xấu từ trên xuống, gây cảm giác bức bối, chật chội, kém phát triển.

Phòng khách thường đặt ở cung vị Quý nhân trong nhà. Xà ngang chạy qua sẽ chèn ép cung Quý nhân - tạo ra cách cục làm cho các mối quan hệ bị ảnh hưởng, tiếp khách khó cởi mở với các mối quan hệ.

Ngoài ra, xà ngang đè ở sofa, ghế ngồi làm không gian nơi đón tiếp khách nặng nề, cả gia chủ và khách cảm thấy áp lực, bị đè nén. Về lâu dài phạm kị phong thủy này có thể dẫn tới tác hại về sức khỏe (nhất là các bệnh liên quan đến đau đầu, thần kinh, não bộ).

Hóa giải

- Nhanh gọn, ít tốn kém nhất là kê bộ bàn ghế tiếp khách ra chỗ khác để tránh điềm xấu từ xà ngang. Nếu không thể di chuyển có thể đặt cây phong thủy hai bên để "gánh bớt" sự đè nén.

- Làm trần giả là cách phù hợp cho những gia chủ ít kiến thức bài trí nội thất. Hoặc thiết kế trần giả bao phủ cả phần dầm ngang để chặn những luồng khí xấu.

- Dùng vật phẩm phong thủy rùa đồng giúp trấn áp luồng sát khí sinh ra từ xà ngang.

- Treo chùm đá thạch anh rủ xuống để giảm sát khí xà ngang. Nếu có điều kiện thì treo mỗi đầu xà ngang một chùm. Không có điều kiện thì treo giữa xà ngang để hóa giải phần nào xung sát. Theo quan niệm phong thủy, đá thạch anh kết chùm tạo ra nhiều mặt cắt nhỏ, phát tán ra cả không gian làm ấm phòng khách.

- Hoặc sơn màu sáng cho xà nhà sẽ giúp hóa giải bớt sát khí của nó.

- Hoặc treo các đồ trang trí nhỏ, màu sáng lung linh trên xà ngang - giúp không gian sáng lên, giảm bớt sát khí.

Có nhiều cách hóa giải xà ngang trong phòng khách, tùy điều kiện mà áp dụng. Ảnh internet.

2. Phòng khách có các vật sắc nhọn, có góc nhọn

Phong thủy cũng cho rằng phòng khách cần tránh trưng bày các đồ vật sắc nhọn (như dao, gươm, giáo…) kim loại. Những đồ sắc nhọn mô hình cũng nên tránh. Nguyên do là các vật phẩm sắc nhọn dễ tạo thế hung sát - bất lợi với gia chủ, thậm chí có thể xảy ra tai nạn cho con người.

Nếu trưng vật sắc nhọn ở phòng khách lâu dài có thể khiến tính tình gia chủ trở nên nóng nảy, bốc đồng, khó kết giao bạn hữu, đồng nghiệp, còn có thể chi phối xấu tới vận Quý nhân.

Trong các căn hộ hiện đại - nhất là thiết kế kiến trúc ở chung cư còn rất hay gặp các góc nhọn trong phòng khách.

Hóa giải

- Tránh trưng bày các đồ vật sắc nhọn trong phòng khách.

- Với các góc nhọn trong phòng khách để hóa giải mà không ảnh hưởng đến kết cấu phòng khách có thể làm như sau:

* Cân bằng những góc nhọn bằng hệ thống tủ, kệ có kích thước vừa đủ. Việc che đi này nhằm đánh lạc điểm nhìn, tạo sự thu hút vào đồ vật trang trí chứ không vào các góc nhọn. Những tủ, kệ này có thể tận dụng để chứa đồ lặt vặt, hoặc đồ trang trí.

* Có thể che góc nhọn bằng một bức tượng gỗ để tiêu trừ hóa sát.

* Dùng cây có cành lá tươi tốt, xum xuê đặt trong phòng khách.

* Đặt bể cá cảnh ở góc nhọn nhằm giảm lực áp, phục hồi và lưu thông khí vừa mang lại điềm lành, vừa đẹp không gian.

Với góc tường có thể dùng vật trang trí uốn khúc tròn, chậu hoa dạng cong bằng gỗ, cây tán lá rộng, xanh bóng kết hợp với đèn trang trí để giảm nhẹ áp lực, hóa hung thành cát. Còn làm không gian phòng thêm sức sống, thêm điểm sáng ấn tượng cho không gian phòng khách.

Dùng cây có cành lá tươi tốt, xum xuê đặt trong phòng khách để hóa sát góc nhọn. Ảnh internet.

3. Phòng khách tối tăm, bí khí

Phòng khách là nơi sinh hoạt chung, cũng là nơi tiếp đón khách nên rất cần dương khí để gắn kết tình cảm các thành viên. Trong khi đó phòng khách nhà phố, đặc biệt là tầng dưới của nhiều nhà hay bị bí khí, thiếu sáng, tối tăm do các công trình xây san sát nhau. Khi phòng khách thiếu ánh sáng tự nhiên, người ở trong đó lâu dễ bị ủ dột, bất lợi về sức khỏe, ảnh hưởng tới sự hưng vượng, khó thành đạt.

Theo phong thủy, tài vị nơi phòng khách chỉ phát huy công năng khi không gian này có ánh sáng đầy đủ. Người xưa dạy rằng: "Minh thinh ám thất" - ý chỉ phòng khách vượng khí khi thiết kế đầy đủ ánh sáng. Không gian phòng khách sáng sủa sẽ giúp cả ngôi nhà có sức sống dồi dào. Khi ánh sáng dương khí thịnh thì Sinh khí tràn vào, giúp gia chủ có sức khỏe tốt, đầu óc mới minh mẫn, có quyết định chính xác giúp hưng gia, vượng nghiệp.

Hóa giải



- Thông dụng nhất là tạo không gian giếng trời trong nhà để thông gió và lấy sáng. Kết hợp vách kính ngoài mặt tiền để không gian sinh hoạt sáng sủa, dễ thở hơn.



- Tận dụng cơ hội để mở cửa thông thoáng cho phòng khách. Hoặc bật nhiều đèn làm sáng không gian phòng khách.

- Đảm bảo cho phòng khách không gian sáng sủa, lối đi thông thoáng, hạn chế ngóc ngách để lưu thông sinh khí, tăng cường dương khí giúp điều hòa âm dương, tài khí thịnh.

Phòng khách tối cần mở cửa thông thoáng, hoặc bật nhiều đèn chiếu sáng. Ảnh internet.

4. Phòng khách bừa bộn

Phòng khách chi phối lớn đến tâm trạng con người hàng ngày. Một phòng khách bừa bộn, bố trí thiếu ngăn nắp, không sạch sẽ tạo cảm giác khó chịu, thiếu thoải mái, còn khiến suy nghĩ của con người như nghẽn lại, vận khí trệ, là điều kiện lý tưởng để bệnh khuẩn ẩn náu và sinh sôi, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe và hỉ tài của chủ nhân về lâu dài.

Hóa giải

- Phòng khách và các căn phòng trong nhà cần năng duy trì dọn dẹp sạch sẽ, thoáng đãng để thu hút nguồn năng lượng tích cực.

Phòng khách chi phối lớn đến tâm trạng con người hàng ngày nên cần năng dọn dẹp. Ảnh internet.

5. Phòng khách tránh bày tiêu bản động vật, treo tranh thú dữ

Một số gia chủ thích trưng tiêu bản động vật (như sừng hươu, tê giác, da báo, đầu trâu, đầu ngựa…) trang trí phòng khách, với ý nghĩ tạo uy quyền, sang trọng cho không gian. Nhưng các vật phẩm này được tạo ra từ các động vật đã chết, dễ dẫn dụ nguồn năng lượng xấu, tác động bất lợi cho không gian sống.

Các hình tượng, hay tranh ảnh mãnh thú (như sư tử, hổ báo, sói…) cũng chủ về sự hung dữ, mang sát khí lớn nên tránh treo hoặc bày trong phòng khách.

Hóa giải

- Không nên trưng bày tiêu bản động vật, tranh ảnh mãnh thú trong phòng khách để tránh điềm hung, hoặc khiến vượng khí, cát lành khó đến với gia chủ.

Các hình tượng, hay tranh ảnh mãnh thú (như sư tử, hổ báo, sói…) cũng chủ về sự hung dữ, mang sát khí lớn, không nên treo hoặc bày trong phòng khách. Ảnh internet.

6. Phòng khách nhỏ hẹp, trần thấp

Hiện nay nhiều căn hộ chung cư có thiết kế trần khá thấp tạo cảm giác gò bó, ngột ngạt trong tâm lý gia chủ.

Hóa giải

- Đơn giản nhất là treo rèm cao để khắc phục trần nhà thấp đơn giản mà hiệu quả.

- Treo tranh ảnh từ giữa tường trở lên để tạo cảm giác tăng không gian. Chọn tranh có đường nét, đường viền theo chiều thẳng đứng sẽ giúp tạo hiệu ứng thị giác rất tốt.

- Đặt gương ở những ngôi nhà có trần thấp giúp phòng rộng rãi hơn.

- Chọn nội thất là những loại chân thấp, có chiều cao tương xứng với độ cao của trần nhà để tránh cảm giác bị gò bó.

- Tránh ghế có tay vịn cao, giảm thiểu các họa tiết trên trần và thiết kế cửa sổ rộng để tạo không gian rộng rãi.

- Nên dùng các gam màu sáng như trắng, be, kem cho tường nhà để có cảm giác rộng hơn so với thực tế. Tốt nhất là dùng sơn bóng màu sáng sẽ "ăn gian” không gian, tạo nên hiệu ứng sáng màu độc đáo. Hoặc trang trí trần nhà bằng những đường kẻ sọc tương phản giúp trần thấp có hiệu ứng cao và rộng hơn.

- Dùng đèn led ốp trần vừa rẻ, vừa giúp trần có vẻ cao, thoáng hơn. Tránh đèn chùm, đèn thả vì sẽ tạo thêm bí bách, trần càng bị thấp và mất cân đối.

Đèn led, sơn sáng màu... là những yếu tố giúp trần nhà có cảm giác cao hơn. Ảnh internet.

7. Đặt gương lớn ngay sau sofa phòng khách



Gương đặt phù hợp sẽ khiến không gian thêm rộng rãi và sáng sủa. Nhưng bày gương ngay sau sofa nơi phòng khách lại là cấm kị phong thủy vì gây ra nhiều bất lợi. Bởi theo phong thủy, gương có thể thu hút và phản xạ sát khí.

Nếu gia chủ nghỉ ngơi trên sofa, phần não bộ phía sau sẽ thẳng về phía gương sẽ bị những từ trường xấu, sát khí gương phản xạ chiếu lại - ảnh hưởng không tốt tới cảm xúc và tinh thần của người đó.

Nếu gia chủ ngồi, gương sẽ phản chiếu phần lưng của chủ nhân - là điểm thiếu tế nhị cần hết sức tránh.

Hóa giải

- Không nên bài trí các loại gương sau ghế sofa để tránh bị những tác động không đáng có nơi phòng khách.

Bày gương ngay sau sofa nơi phòng khách là cấm kị phong thủy vì gây ra nhiều bất lợi. Ảnh internet.

8. Bày vật phẩm phong thủy tùy tiện nơi phòng khách

Nhiều người cứ thích vật phẩm phong thủy nào là mua về và bày ra nơi phòng khách mà không biết nhiều khi "lợi bất cập hại". Lý do là mỗi người trong nhà có tuổi con giáp khác nhau. Việc bài trí vật phẩm phong thủy trong phòng khách có thể may mắn với người này nhưng lại không may cho người thân khác trong nhà. Vì vậy phòng khách tránh đặt những con vật xung khắc với tuổi con giáp của người nhà.

Một số vật phẩm phong thủy khác cần thận trọng khi đặt nơi phòng khách – nhất là tôn tượng, tranh thờ Tôn giáo, đá phong thủy…



Vật phẩm phong thủy đặt ở phòng khách chỉ đạt tối ưu khi được an vị phù hợp, được bao sái, trì chú cẩn thận. Đặt vật phẩm phong thủy nào trong phòng khách cũng nên có chuyên gia tư vấn hướng dẫn cho an toàn. Chú ý đến các khu vực, cung vị quan trọng trong nhà - bởi vật phẩm phong thủy kích hoạt đúng cách sẽ đem lại thay đổi lớn cho công danh - tài lộc - sự nghiệp của gia chủ và người thân. Đặt đúng cung vị sẽ giúp cả nhà đón cát khí, củng cố hưng vượng, giúp vận trình cuộc sống của gia chủ và những người sống trong nhà có nhiều cơ hội tốt hơn trong cuộc sống.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

