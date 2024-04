Các cách thông tắc bồn cầu đơn giản, rất nhanh tại nhà, khỏi cần gọi thợ

Khi nào cần thông tắc bồn cầu

Dấu hiệu bồn cầu nhà bạn bị tắc cần phải thông tắc bồn cầu: Sau khi đi vệ sinh chất thải không thoát xuống cống hoặc thoát chậm dù bạn đã ấn nút bồn cầu nhiều lần. Bồn cầu có mùi hôi kèm theo tiếng ọc ọc khi xả, nước thoát chậm, một số trường hợp không thoát được hết mà phụt lên từ cống lên nắp của bồn cầu.

Việc bồn cầu nhà bạn thường xuyên bị tắc có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như bể phốt nhà bạn đã quá đầy, đánh rơi vật gì đó vào bồn cầu, do bể phốt quá lâu không được thông hút,... Nhưng dù là do nguyên nhân gì đi nữa thì khi bồn cầu bị tắc thì sẽ rất phiền phức và khó chịu. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề tắc bồn cầu hiệu quả nhất, nhanh nhất ngay tại nhà mà không cần phải nhờ dịch vụ hút hầm cầu chuyên dụng.



Cách thông tắc bồn cầu đơn giản mà nhanh bất ngờ tại nhà

Thông tắc bồn cầu bằng cách dùng áp lực nước

Khi bồn cầu xuất hiện dấu hiệu bị nghẹt, bạn có thể dùng cách đơn giản nhất đó là tận dụng áp lực nước mạnh để làm thông bồn cầu. Chỉ cần ấn nút xả nước ở mức lớn nhất trong khoảng 2 - 3 lần hoặc bạn có thể sử dụng một xô nước lớn đổ thật mạnh vào trong bồn cầu để tăng áp lực nước.



Thông tắc bồn cầu bằng hỗn hợp Baking soda (muối nở) và giấm ăn

Baking soda khi kết hợp với giấm sẽ tạo nên một công dụng rất hiệu quả trong việc thông bồn cầu bị tắc. Bạn chỉ cần làm theo các bước sau đây: Bạn đổ 1 cốc baking soda và 2 cốc giấm vào bồn cầu, cho tiếp 3 - 4 lít nước ấm từ 70 - 80 độ C vào rồi để qua đêm. Sáng hôm sau bạn chỉ cần nhấn xả nước từ 1 - 2 lần thì bồn cầu sẽ được thông tắc.



Thông tắc bồn cầu bằng băng dính hoặc màng bọc thực phẩm

Chỉ với 1 cuộn băng dính, bạn sẽ có thể dễ dàng xử lý vấn đề tắc bồn cầu với cách làm cực kì đơn giản sau đây:

Đầu tiên bạn cần lau chùi sạch sẽ các vết bụi bẩn và đợi đến khi miệng bồn cầu khô hẳn ( việc này giúp cho băng keo khi dán lên sẽ chắc chắn hơn )

Sau đó bạn dùng băng keo dán kín miệng bồn cầu, nhớ là phải dán kín và không được để lộ khe hở, nếu không thì sẽ không còn tác dụng.

Sau khi đã dán kín miệng bồn cầu, bạn nhấn xả nước từ 1 - 2 lần để nước làm phồng băng dính lên sau đó bạn dùng tay để ép lớp băng dính xuống.

Dùng tay để ép lớp băng dính xuống

Nhờ áp lực nước và sự chênh lệch áp suất, bồn cầu của bạn sẽ được thông tắc hoàn toàn, bạn chỉ cần tháo băng dính ra và rửa sạch lớp keo còn dính lại bằng nước.



Ngoài ra, bạn có thể dùng bọc màng bọc thực phẩm quanh miệng bồn cầu và dùng băng keo dính lại, rồi thực hiện các bước làm tương tự.

Thông tắc bồn cầu bằng miếng dán thông tắc bồn cầu

Miếng dán chuyên dụng có tác dụng tương tự màng bọc thực phẩm có tác dụng thông thoáng cho bồn cầu bị tắc nghẽn hiệu quả.

Cách sử dụng:

Gỡ miếng nilon ra khỏi miếng dán, trưc tiếp dán miếng dán chuyên dụng lên thành bồn cầu.

Ấn nút xả nước, khi thấy miếng dán bị phồng lên bạn dùng tay ấn xuống để tạo áp lực nước.

Sau khi đảm bảo được chất thải được loại bỏ, bồn cầu đã thông thoáng trở lại, bạn gỡ miếng dán ra và vệ sinh lại toàn bộ bồn cầu.

Pittong (cây thụt) cao su chuyên dụng

Cây thụt bồn cầu là một dụng cụ mà chắc hẳn mỗi gia đình đều sở hữu một cây để sử dụng khi bồn cầu bị tắc. Sử dụng thụt bồn cầu đúng cách sẽ giúp nhanh chóng giải quyết bồn cầu bị tắc nghẽn, đây là cách sử dụng thụt bồn cầu chính xác nhất.

Pittong (cây thụt) cao su chuyên dụng dùng để thông tắc bồn cầu

Điều đầu tiên và là điều quan trọng nhất là bạn cần phải đặt cây thụt vào chính xác giữa lỗ bồn cầu và đảm bảo giữ cho kín hơi, có rất nhiều người khi sử dụng đặt không ngay lỗ cầu nên khi thụt nước sẽ bắn văng khắp nơi.

Khi đã đặt chính xác vào giữa lô bồn cầu thì bạn bắt đầu dùng lực và thụt mạnh xuống, lặp lại liên tục cho đến khi bồn cầu bắt đầu rút nước.

Nhớ xả nước lại lần nữa để kiểm tra xem bồn cầu còn ngập không nhé.

Nước rửa chén

Đầu tiên bạn đun một xô nước nóng, bạn chỉ cần đun vừa đủ với nhiệt độ trà vì nếu quá nóng sẽ làm hỏng lớp men bồn cầu. Nhỏ vài giọt nước rửa chén trực tiếp vào bồn cầu. Đổ từ từ nửa xô nước nóng bạn vừa pha vào bồn cầu, sau đó đợi khoảng 20 phút.



Sau 20 phút bạn nhấn van xả nước bồn cầu thì bạn sẽ thấy kết quả bất ngờ. Nếu bồn cầu vẫn còn tắc thì lặp lại các bước trên thêm 1 - 2 lần nữa.

Dùng nước rửa bát cũng thông tắc bồn cầu được đấy nhé.

Đá lạnh

Chỉ sử dụng nước đá mà có thể giúp thông bồn cầu thì rất khó tin, nhưng thực chất việc sử dụng nước đá để thông bồn cầu bị tắc nhẹ thì hoàn toàn khả thi.

Bạn chỉ cần đổ đầy nước đá lạnh vào bồn cầu rồi xả nước, theo nguyên lý thì khi nước gặp phải đá lạnh thì nước sẽ giảm trọng lượng đi và nổi lên trên, khi bạn nhấn xả nước thì sẽ tạo ra một vòng xoáy đá gây áp lực lớn để cuốn trôi các chất thải và các tác nhân gây tắc.

Bột hóa chất thông tắc bồn cầu

Khi bồn cầu bị nghẹt, nhiều gia đình sẽ gọi ngay các dịch vụ thông hút bồn cầu, việc gọi các dịch vụ đấy vừa mất tiền lại vừa mất nhiều thời gian do các công đoạn phức tạp. Tuy nhiên hiện nay, với bột thông cầu thì bạn sẽ không còn phải mất tiền và thời gian cho cá dịch vụ thông cầu nữa.

Đây là cách sử dụng bột thông cầu hiệu quả và nhanh chóng nhất:

- Khi sử dụng bột thông cầu, bạn có thể làm ướt bột trước rồi mới bỏ vào hoặc đổ bột khô trực tiếp vào bên trong bồn cầu đều được. Khi bạn làm ướt bột trước khi sử dụng, bạn nên sử dụng từ 1 - 2 gói bột thông cầu sau đó hòa tan với nước để tạo thành hỗn hợp sệt.

- Bạn cho các hỗn hợp bột vào bồn cầu và đợi từ 6 - 8 tiếng để bột ăn mòn các chất cặn bã trong bồn cầu.

- Sau 6 - 8 tiếng thì bạn xả lại bồn cầu với nước sạch là xong.

Viên thông bồn cầu

Tương tự các hóa chất thông tắc bồn cầu viên sủi thông tắc bồn cầu rất hữu ích trong việc làm thông thoáng bồn cầu bị tắt nghẽn.

Cách sử dụng viên thông bồn cầu:

Thả viên thông bồn cầu xuống rồi xả nước để viên thuốc có thể hòa tan, giúp nhiệt độ trong nước tăng lên 100 độ C.

Sau 1 tiếng, bạn hãy đổ một ít nước nóng vào bồn cầu để vật thải trôi xuống và xả nước.

Có thể thả thêm một viên nữa và thực hiện tương tự các bước để giúp bồn cầu sạch sẽ và thơm hơn.

Lưu ý khi thông tắc bồn cầu tại nhà

Bạn cần dọn dẹp nhà vệ sinh hoặc sử dụng quạt thông gió để mùi nước thải và hóa chất bay ra ngoài trước khi tiến hành sửa chữa. Trang bị đồ bảo hộ đầy đủ như mặc quần áo dài, mang găng tay cao su khi thực hiện các bước vệ sinh để đảm bảo không bị nhiễm khuẩn. Nên dùng 1 sản phẩm tẩy rửa xuyên suốt quá trình vệ sinh, hạn chế dùng 2 loại khác nhau vì nó có thể xảy ra phản ứng hóa học gây nguy hiểm.

Thứ hai, đối với bồn cầu ngồi xổm và bệt bạn nên lựa chọn cách phù hợp như: Ống thụt bồn cầu, lò xo,... Còn những phương pháp như: dùng băng dính, màng bọc thực phẩm và màng bọc chuyên dụng chỉ nên áp dụng đối với các loại bồn cầu mà có thể bịt kín được miệng bồn cầu.

Với các cách thông bồn cầu bị tắc trên, hy vọng bạn sẽ không còn phải tốn nhiều chi phí và thời gian cho các dịch vụ thông bồn cầu nữa mà giờ bạn đã có thể tự xử lý vấn đề này ngay tại nhà. Tuy nhiên, nếu bạn đã áp dụng hết tất cả các cách trên mà bồn cầu vẫn chưa hết tắc nghẽn thì hãy gọi thợ thông cống để áp dụng những biện pháp khác nhé.