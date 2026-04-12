Phong thủy phòng khách và những điều nên tránh điềm rủi, tăng vận may năm 2026

Tránh đặt phòng khách phía sau nhà

Có một bố cục rất rõ ràng trong phong thủy nhà ở đó là sau cửa chính luôn là phòng khách, sau đó mới đến các loại phòng khác như phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh...

Trong phong thủy, nếu bạn xây dựng phòng khách ở vị trí phía trong hoặc sau nhà có thể khiến tài lộc đi xuống, chủ nhân dễ gặp khó khăn, trắc trở dẫn đến hao tài, cuộc sống gia đình khó sung túc.

Từ cửa chính nên có một lối đi "lệch" với phòng khách để tránh sát khí từ bên ngoài xông thẳng vào nhà.

Theo phong thủy, sát khí thường đi theo đường thẳng mang tính sát phạt, còn những dòng khí tốt lại đi theo đường "vòng vèo", vì vậy đặt cửa lệch là một cách tránh sát khí cũng như "đón" tài lộc vào nhà.

Tránh để hoa khô, các loại sừng, tranh mãnh thú

Để phòng khách trông bắt mắt hơn, nhiều gia đình dùng sừng, đầu, da động vật, hoa khô… trang trí để tạo sự sang trọng cho không gian mà không biết rằng những vật trang trí này là điều cấm kỵ trong phong thuỷ phòng khách.

Đặc biệt, nếu nhà có người tuổi Mùi, tuổi Tý hay tuổi Tỵ thì tranh chim ưng có thể khiến cho những người tuổi này gặp nguy hiểm, hễ có tai họa gì bất ngờ xảy tới là sẽ ứng nghiệm lên những người này trước hết. Đây chính là do ảnh hưởng của từ trường, do can chi ngũ hành xung khắc.

Ngoài ra, những bức tranh trừu tượng tuy rất đẹp nhưng có thể khiến cho con người cảm xúc hỗn loạn, tranh thác đổ quá lớn lại mang theo ngụ ý phá tài. Tranh mặt trời lặn trên biển thì cản trở vận trình thăng tiến sự nghiệp của gia chủ.

Do đó, khi đặt chúng ở trong phòng khách sẽ tạo ra nhiều âm khí không tốt với môi trường sống và sức khỏe của gia chủ.

Phong thủy phòng khách kị tối tăm

Nếu như ngoài cửa sổ phòng khách bị cây to hay nhà tầng chắn hết ánh sáng, khiến cho ánh sáng mặt trời hầu như không đủ để chiếu sáng cho phòng khách thì sẽ là điều vô cùng nguy hiểm.

Những nơi tối tăm thường tiềm tàng rất nhiều mầm bệnh, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của những người sống trong nhà.

Hơn thế, phong thủy phòng khách rất trọng ánh sáng, phòng khách tối tămcó thể khiến cho tài vận sa sút, Thần tài xa lánh. Nếu nhà thiếu ánh sáng tự nhiên đến phòng khách thì tốt nhất nên sử dụng ánh sáng nhân tạo để tăng thêm ánh sáng.

Cửa chính và cửa hậu thông nhau

Nhiều gia đình thường thiết kế cửa chính và cửa hậu thông nhau, cùng nằm trên một đường thẳng, tức đứng ở cửa chính có thể thấy luôn cửa hậu.

Nếu đã lỡ xây nhà sai phong thủy cửa chính và cửa hậu thông nhau thì gia chủ có thể đặt thêm vật chắn giữa 2 cửa chẳng hạn như bình phong để giảm bớt xui xẻo.

Tuy nhiên, đây lại là điều kiêng kị với phong thủy phòng khách bởi cách thiết kế này sẽ khiến chủ nhà hao tài tán lộc, tiền vào cửa trước ra cửa sau, không để dư ra được đồng nào.

Không chỉ vậy, gia chủ có thể sẽ gặp phải điều xui xẻo, bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng quan, phát tài.

Không nên ngăn thành các phòng nhỏ

Phòng khách là "bộ mặt" của ngôi nhà, là nơi sinh hoạt của cả gia đình, đồng thời cũng là nơi tiếp đãi khách khứa. Nhìn cách bày trí của phòng khách, người ta có thể đánh giá phần nào phong cách sống và quan niệm về phong thủy nhà ở của chủ nhân.

Thông thường, phòng khách được bố trí theo thiết kế tổng thể của căn nhà. Nhiều người nhận thấy phòng khách quá rộng nên đã tự ý ngăn cách, chia nhỏ thành các phòng chức năng khác. Tuy nhiên, đây lại là một điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng khách.

Chia phòng khách phá vỡ phần nào thiết kế sẵn có của ngôi nhà, việc đó cũng gần đồng nghĩa với việc phá vỡ kết cấu phong thủy nhà ở đã được định ra từ trước.

Lý do về phong thủy khiến việc "chia phòng khách" là một điều kiêng kị: Một là, chia phòng khách đồng nghĩa với chia dòng từ trường chung ở đây, điều này khiến gia chủ dễ có cảm giác cô độc trong tư tưởng, rơi vào hoàn cảnh "khó tìm tri âm".

Hai là, chia phòng khách sẽ làm loạn dòng khí lưu chuyển vốn đang bình thường, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Ba là, chia phòng khách phá vỡ phần nào thiết kế sẵn có của ngôi nhà, việc đó cũng gần đồng nghĩa với việc phá vỡ kết cấu phong thủy nhà ở đã được định ra từ trước. Một khi phong thủy thay đổi, tài vận, vượng khí cũng sẽ thay đổi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

